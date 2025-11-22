Gerevich-díj: Halla Péter nem csak a bajnokokkal foglalkozik szívesen

Halla Péter Hódmezővásárhelyen pedagógus családban született, és tőrvívónak készült. Érettségi után Budapesten, a Testnevelési Főiskola nappali vívómesterképző szakán tanult, közben és azt követően húsz évig az MTK tőrutánpótlásának edzőjeként dolgozott Szőcs Bertalan mellett, akitől rengeteget tanult. Négy évig Kuvaitban tevékenykedett, a tőrválogatottal kijutott az atlantai olimpiára is.

Hazatérése után a Vasasban is tőredzőként dolgozott. Ám miután 2004-ben Nagy Tímea megnyerte második egyéni olimpiai bajnoki címét, rengeteg gyerek akart párbajtőrözni. A jelentkezőket Halla nem szerette volna másik klubba küldeni, így a Vasasban fokozatosan áttért a párbajtőr oktatására. 2005-től a Bocskai István Általános Iskolában – hazánkban elsőként –

beindította az iskolai vívást, amely mára szövetségi támogatással országos hálózattá nőtte ki magát.

Ennek az iskolának a tanulója volt Halla legkiemelkedőbb tanítványa, a párizsi olimpián a párbajtőrcsapattal olimpiai bajnok Nagy Dávid. A ötkarikás győztes négyes egy másik tagjával, Koch Mátéval nevelőedzőként foglalkozott. A Vasas után az MTK-ban is dolgozott, jelenleg az UTE mesteredzője, és válogatott öttusázókkal, köztük az olimpiai bajnok Gulyás Michelle-lel is együtt dolgozik.

Halla Péter átveszi a Gerevich-díjat Forrás: HM Sportért Felelős Államtitkárság

„Fel kell ismerni a versenyzőben, hogy mi a jó – mondja Halla Péter. –

Minden gyerekben van valami pozitív dolog, azt kell megtalálni és a sportpályafutása során kihasználni.

Ez nem egyszerű edzői feladat. Eredménycentrikus edző vagyok, arra törekszem, hogy a tanítványaim felkészültek legyenek és minél jobb helyezéseket érjenek el a megméretéseiken. De szívesen foglalkozom olyan gyerekekkel is, akikből tudom, hogy nem lesz jó versenyző, mert őket is szeretem.”

(Kiemelt képünkön: Halla Péter)