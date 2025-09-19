Nagy Tímea elárulta, kiket szeretne látni a Nemzeti Sport Gála díjazottjai között

„Mondtam neki, fel ne merj kérni, mert visszautasítalak” – Nagy Tímea előre megbeszélte Détári Lajossal, hogy a Nemzeti Sport Gála nagykövetei nem táncolnak az Operaházban, bár ahogy kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívónk fogalmazott, nem is a tánctudásuk miatt lettek felkérve erre a megtisztelő feladatra.

Videónkból az is kiderül, mi miatt izgul leginkább az esemény nagyköveteként, és miért várják gyermekei még talán nála is jobban a január 12-én esedékes gálát. No, meg persze azt is elárulta, kiket látna szívesen a díjazottak között, mely 2025-ös sportsiker áll a legközelebb a szívéhez.