Nagy Tímea elárulta, kiket szeretne látni a Nemzeti Sport Gála díjazottjai között

2025.09.19. 16:10
Nagy Tímea mellett gyermekei is nagyon várják a Nemzeti Sport Gálát (Fotó: Kovács Péter)
Táncolni fog-e az Operaházban a Nemzeti Sport Gála két nagykövete? Többek között erre is választ adott videónkban Nagy Tímea, aki azt is elárulta, kiket látna szívesen a díjazottak között.

„Mondtam neki, fel ne merj kérni, mert visszautasítalak” Nagy Tímea előre megbeszélte Détári Lajossal, hogy a Nemzeti Sport Gála nagykövetei nem táncolnak az Operaházban, bár ahogy kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívónk fogalmazott, nem is a tánctudásuk miatt lettek felkérve erre a megtisztelő feladatra.

Videónkból az is kiderül, mi miatt izgul leginkább az esemény nagyköveteként, és miért várják gyermekei még talán nála is jobban a január 12-én esedékes gálát. No, meg persze azt is elárulta, kiket látna szívesen a díjazottak között, mely 2025-ös sportsiker áll a legközelebb a szívéhez.

