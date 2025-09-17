Nagy Tímea és Détári Lajos a Nemzeti Sport Gála két nagykövete

Új név, a megszokott színvonal. Miután a magyar sportújságírók megválasztják az év legjobbjait, hagyományosan az új év második hétfőjén, január 12-én a 68. Nemzeti Sport Gálán díjazzák őket – sorozatban negyedszer az Operaházban. A rangos ünnepséget felvezető szerdai sajtótájékoztatón bejelentették, hogy ezúttal két nagykövetet kértek fel, akik méltón képviselik a Sport Gála ügyét. Kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívónk, Nagy Tímea 2006-ban kiérdemelte az év sportolója címet, míg a világválogatott labdarúgó, az NSÜ nagykövete, Détári Lajos húsz évvel korábban az év csapatának volt meghatározó tagja.

„Sportolóként azért izgultam, hogy megnyerem-e a díjat. Később Hosszú Katinkának adhattam át az elismerést, ezúttal pedig nagykövetnek kértek fel, úgyhogy most emiatt izgulok. Amikor elújságoltam a hírt a gyerekeimnek, rögtön azt mondták, hogy jó, anya, akkor menjünk! Szóval már szeretnék is kérni nekik három tiszteletjegyet” – mondta mosolyogva Nagy Tímea, aki a Duna Aréna létesítményvezetőjeként és a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnökeként is a magyar sportért dolgozik.

„Nagyon meglepődtem, amikor Szöllősi György felkért. Azt válaszoltam, hogy mindenre képesek vagyunk Tímeával, csak táncolnunk ne kelljen… – tréfálkozott Détári Lajos, aki a magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezős esélyeiről is elmondta a véleményét. – Szerintem a második helyen továbbjutunk a csoportunkból, és remélhetőleg utána a szerencse is mellénk áll.”

Az Operaház impozáns Székely Bertalan-termében megtartott sajtóesemény házigazdájaként Ókovács Szilveszter főigazgató köszöntötte a résztvevőket. A Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke és lapunk főszerkesztője, Szöllősi György kiemelte, a nagykövetek személye a labdarúgás és az olimpiai világ összekapcsolódását is jelképezi.

„Számomra talán ez a legszebb a gálában – hangsúlyozta Szöllősi György. – A mi elnökségünk tíz gálát rendezett eddig, hetet a Nemzeti Színházban, hármat az Operában. Nem tudnánk elképzelni szebb és méltóbb helyszínt ennek az eseménynek, amelyet a magyar kultúra szerves részének tekintünk. Az M4 Sport egyidős a megújított Sport Gálával, azóta minden évben a csatorna képernyőjén látható az élő közvetítés. Ezer szerencsés érdeklődő a helyszínen követheti az emelkedett hangulatú eseményt, míg sok százezren a televízióból értesülnek a történtekről.”

Szöllősi György megköszönte a partnerek, köztük a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatását, hozzátéve, hogy a sportért felelős államtitkárság továbbra is kiemelten támogatja a gálát, amelyet 1958 óta megszakítás nélkül szerveznek meg a sportújságírók. Az újabb három évig főtámogató MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatója, Kutas István hangsúlyozta, hogy felelős nagyvállalatként elkötelezettek a magyar sport iránt, míg az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel fontos missziónak tartja, hogy a sportolóinkat az őket megillető ismertség és elismertség övezze.

A 68. Nemzeti Sport Gála fővédnöke Magyarország köztársasági elnöke, Sulyok Tamás, aki díjátadóként is szerepet vállal az eseményen. A rendezvényhez jótékony ügy is kapcsolódik, ezúttal a sóvidéki birkózóklubokat támogatják.