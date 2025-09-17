Nemzeti Sportrádió

Nagy Tímea és Détári Lajos a Nemzeti Sport Gála két nagykövete

PATAI GERGELYPATAI GERGELY
Vágólapra másolva!
2025.09.17. 16:54
null
Balról jobbra: Ókovács Szilveszter, Papp Dániel, Nagy Tímea, Szöllősi György, Kutas István, Détári Lajos (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
NS Nemzeti Sport Gála Év Sportolója Gála
Immár Nemzeti Sport Gála néven rendezik meg a hagyományos díjátadó eseményt, amelynek január 12-én az Operaház ad otthont.

Új név, a megszokott színvonal. Miután a magyar sportújságírók megválasztják az év legjobbjait, hagyományosan az új év második hétfőjén, január 12-én a 68. Nemzeti Sport Gálán díjazzák őket – sorozatban negyedszer az Operaházban. A rangos ünnepséget felvezető szerdai sajtótájékoztatón bejelentették, hogy ezúttal két nagykövetet kértek fel, akik méltón képviselik a Sport Gála ügyét. Kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívónk, Nagy Tímea 2006-ban kiérdemelte az év sportolója címet, míg a világválogatott labdarúgó, az NSÜ nagykövete, Détári Lajos húsz évvel korábban az év csapatának volt meghatározó tagja.

„Sportolóként azért izgultam, hogy megnyerem-e a díjat. Később Hosszú Katinkának adhattam át az elismerést, ezúttal pedig nagykövetnek kértek fel, úgyhogy most emiatt izgulok. Amikor elújságoltam a hírt a gyerekeimnek, rögtön azt mondták, hogy jó, anya, akkor menjünk! Szóval már szeretnék is kérni nekik három tiszteletjegyet” – mondta mosolyogva Nagy Tímea, aki a Duna Aréna létesítményvezetőjeként és a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnökeként is a magyar sportért dolgozik.

Nagyon meglepődtem, amikor Szöllősi György felkért. Azt válaszoltam, hogy mindenre képesek vagyunk Tímeával, csak táncolnunk ne kelljen… – tréfálkozott Détári Lajos, aki a magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezős esélyeiről is elmondta a véleményét. – Szerintem a második helyen továbbjutunk a csoportunkból, és remélhetőleg utána a szerencse is mellénk áll.”

Az Operaház impozáns Székely Bertalan-termében megtartott sajtóesemény házigazdájaként Ókovács Szilveszter főigazgató köszöntötte a résztvevőket. A Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke és lapunk főszerkesztője, Szöllősi György kiemelte, a nagykövetek személye a labdarúgás és az olimpiai világ összekapcsolódását is jelképezi.

„Számomra talán ez a legszebb a gálában – hangsúlyozta Szöllősi György. – A mi elnökségünk tíz gálát rendezett eddig, hetet a Nemzeti Színházban, hármat az Operában. Nem tudnánk elképzelni szebb és méltóbb helyszínt ennek az eseménynek, amelyet a magyar kultúra szerves részének tekintünk. Az M4 Sport egyidős a megújított Sport Gálával, azóta minden évben a csatorna képernyőjén látható az élő közvetítés. Ezer szerencsés érdeklődő a helyszínen követheti az emelkedett hangulatú eseményt, míg sok százezren a televízióból értesülnek a történtekről.”

Szöllősi György megköszönte a partnerek, köztük a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatását, hozzátéve, hogy a sportért felelős államtitkárság továbbra is kiemelten támogatja a gálát, amelyet 1958 óta megszakítás nélkül szerveznek meg a sportújságírók. Az újabb három évig főtámogató MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatója, Kutas István hangsúlyozta, hogy felelős nagyvállalatként elkötelezettek a magyar sport iránt, míg az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel fontos missziónak tartja, hogy a sportolóinkat az őket megillető ismertség és elismertség övezze.

A 68. Nemzeti Sport Gála fővédnöke Magyarország köztársasági elnöke, Sulyok Tamás, aki díjátadóként is szerepet vállal az eseményen. A rendezvényhez jótékony ügy is kapcsolódik, ezúttal a sóvidéki birkózóklubokat támogatják.

null
fotó 2025.09.17.

Nemzeti Sport Gála – sajtótájékoztató (Fotók: Kovács Péter)

 

NS Nemzeti Sport Gála Év Sportolója Gála
Legfrissebb hírek

Kutyaugatás a mesterekért – Malonyai Péter publicisztikája

Atlétika
2025.09.02. 00:42

Rétestészta – Patai Gergely jegyzete

Vizes vb 2025
2025.08.04. 00:05

NS-dokumentumfilm: visszatérés Madridba

Labdarúgó NB I
2025.06.12. 17:42

Böde Dániel: Egyszerűen csak élvezni akarom a játékot; Dárdai Bence: Örülök, hogy tavaly nyáron Wolfsburg-játékos lettem

E-újság
2025.06.05. 00:15

Dibuszt meglepte, hogy Gulácsi lemondta a válogatottságot; Czifra Bettina Lili nem hitte volna…

E-újság
2025.06.03. 23:25

Népünnepély Győrben! Gyurcsó Ádám hazatérne Ciprusról

E-újság
2025.06.02. 22:40

NS-hagyomány: újra évfordulós mise

Egyéb egyéni
2025.03.26. 21:50

Sérülések és eltiltások: nagy bravúr kellene a magyar sikerhez; Imre Bence: Néha honvágyam van, de úgy érzem, a helyemen vagyok

E-újság
2025.03.21. 23:53
Ezek is érdekelhetik