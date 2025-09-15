Darts-vb: már csak nyolcan vannak versenyben a magyar indulási jogért

A Darts Event hétfői közleményéből kiderül, hogy a legutóbbi, 12. alapszakaszbeli tornán a két legnagyobb esélyes, Székely Pál és Kelemen Péter jutott döntőbe, s ahogy a 11. viadalon, most is előbbi diadalmaskodott.

Az alapszakaszgyőztes Székely a folytatásban Vida Mihállyal találkozik, Kovács Patrik Jehirszki György, Borbély András Jagicza Gábor, Prés Nándor pedig Kelemen Péter ellen lép táblához az október 18-án sorra kerülő rájátszásban.



A Hungarian Darts Super League győztese automatikus vb-kvalifikációt szerez, és 17 év után első magyar játékosként állhat tábla elé a sportág legnagyobb eseményén. Legutóbb 2008-ban Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, akkor az első fordulóban vereséget szenvedett a holland Vincent van der Voorttól.