Nemzeti Sportrádió

Darts-vb: már csak nyolcan vannak versenyben a magyar indulási jogért

Vágólapra másolva!
2025.09.15. 17:29
null
Címkék
Székely Pál Hungarian Darts Super League Kovács Patrik darts
Véget ért a Hungarian Darts Super League alapszakasza, a 64 induló közül a legjobb nyolc folytatja a rájátszásban, amelynek győztese indulhat az év végi világbajnokságon.

A Darts Event hétfői közleményéből kiderül, hogy a legutóbbi, 12. alapszakaszbeli tornán a két legnagyobb esélyes, Székely Pál és Kelemen Péter jutott döntőbe, s ahogy a 11. viadalon, most is előbbi diadalmaskodott.

Az alapszakaszgyőztes Székely a folytatásban Vida Mihállyal találkozik, Kovács Patrik Jehirszki György, Borbély András Jagicza Gábor, Prés Nándor pedig Kelemen Péter ellen lép táblához az október 18-án sorra kerülő rájátszásban.


A Hungarian Darts Super League győztese automatikus vb-kvalifikációt szerez, és 17 év után első magyar játékosként állhat tábla elé a sportág legnagyobb eseményén. Legutóbb 2008-ban Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, akkor az első fordulóban vereséget szenvedett a holland Vincent van der Voorttól.

 

Székely Pál Hungarian Darts Super League Kovács Patrik darts
Legfrissebb hírek

Értük izgulhatunk az V. Hungarian Darts Trophy-n – mutatjuk a magyar versenyzőket

Egyéb egyéni
9 órája

Van Gerwen újra a régi, nagy játékkal nyerte meg a World Series of Darts döntőjét

Egyéb egyéni
20 órája

Jövőre augusztusban lesz a Hungarian Darts Trophy

Egyéb egyéni
2025.09.11. 17:18

Darts: a felnőttek között nem ment, de U23-ban nyerni tudott Tekauer Gréta Ausztriában

Egyéb egyéni
2025.09.08. 14:37

Hamarosan kiderül, ki lesz 2025-ben hazánk PDC-dartsbajnoka – jön az V. Hungarian Darts Trophy!

Egyéb egyéni
2025.09.08. 06:57

Josh Rock Prágában is alulmaradt, a világelső nyerte meg a European Tour 11. állomását

Egyéb egyéni
2025.09.07. 23:15

Darts: Tekauer Gréta maradandót alkotna a PDC Women’s Seriesben

Egyéb egyéni
2025.09.06. 13:12

A világbajnokot Antwerpenben sem lehetett megállítani

Egyéb egyéni
2025.08.31. 22:56
Ezek is érdekelhetik