Sorsoltak a 2025-ös Hungarian Darts Trophyra – Major Van Barneveldet, Sárai Aspinallt kapta ellenfélül

A Hungarian Darts Trophy címvédője, Michael van Gerwen felszabadultan térhet vissza Budapestre, hiszen kétévnyi szünetet követően a múlt héten ismét PDC-majortornát nyert meg, a World Series of Darts Finals-sikerhez ráadásul a negyeddöntőben a 2024-es világbajnok Luke Humphriest, a döntőben pedig a legutóbbi vb-győztes Luke Littlert kellett legyőznie, így idén is számolni kell vele az MVM Dome-ban. A világranglista alapján az első 16 játékos – köztük a háromszoros világbajnok holland, aki harmadik kiemelt – szombaton, a második fordulóban csatlakozik be a küzdelmekbe: az Andrew Gilding–Matthew Dennant összecsapás győztese lesz az ellenfele.
A korábbi négy év budapesti bajnoka egyaránt tábla elé lép 2025-ben is. A 2021-es győztes, hetedik kiemelt Gerwyn Price a Richard Veenstra–Cam Crabtree párharc továbbjutójával játszik, míg a 2022-es aranyérmes Joe Cullen nem kiemelt, a német Lukas Weniggel kezd, siker esetén pedig a második kiemelt Luke Littlerrel találkozna, aki először játszik Budapesten PDC-versenyen. A 2023-ban csúcsra érő Dave Chisnall vagy Raymond van Barnevelddel, vagy Major Nándorral meccsel.
És itt el is érkeztünk a magyarok mérkőzéseihez – a rendező ország selejtezőjéről a megszokottaknak megfelelően négy magyar juthatott ki a magyarországi PDC-versenyre, amely az idei European Tour 12. állomása. Major Nándor – aki két éve már játszott a Hungarian Darts Trophyn, sőt, az ő nevéhez fűződik az első magyar győzelem a torna történetében, 6–4-re megverte Ricardo Pietreczkót az első körben –, kifejezetten nagy nevet, az ötszörös világbajnok Raymond van Barneveldet kapta ellenfélül a nyitó fordulóra. A 2022 után a tornára visszatérő Sárai Levente nemkülönben, neki a két évvel ezelőtti World Matchplay és a 2019-es UK Open győztesét, Nathan Aspinallt sorsolták ki – ráadásul győzelem esetén az első kiemelt Luke Humphries lehetne a következő rivális. A legutóbb szintén 2022-ben Hungarian Darts Trophy-résztvevő, az idei ET-versenyek közül a German Grand Prix-re kijutó Borbély András a 2023-ban budapesti negyeddöntős Luke Woodhouse-zal kezd, míg a tavalyi Swiss Darts Trophyn a PDC színpadán debütáló Prés Nándor Cameron Menzies ellenfele lesz – a 2022-es vb-n elődöntős játékos az utóbbi időben hullámzóan teljesít, a múlt heti World Series Finals második körében 6–1-re kapott ki Chris Dobeytól, 66.85-ös átlagot produkálva, ami a verseny történetének legalacsonyabbja.
A Hungarian Darts Trophyt péntektől vasárnapig rendezik meg az MVM Dome-ban. A délutáni szakaszokat 13 órától, az estieket 19 órától kezdik meg minden nap.
DARTS
HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA
MVM DOME, SZEPTEMBER 19–21.
PÉNTEK
Délutáni szakasz
Andrew Gilding (angol)–Matthew Dennant (angol)
Cameron Menzies (skót)–Prés Nándor
Ryan Joyce (angol)–Ritchie Edhouse (angol)
Ricardo Pietreczko (német)–Jim Williams (walesi)
Kim Huybrechts (belga)–Andreas Hyllgaardhus (dán)
Luke Woodhouse (angol)–Borbély András
Wessel Nijman (holland)–Darren Beveridge (skót)
Dirk van Duijvenbode (holland)–Tom Bissell (angol)
Esti szakasz
Jermaine Wattimena (holland)–Thibault Tricole (francia)
Ryan Searle (angol)–Rob Owen (walesi)
Daryl Gurney (északír)–Leon Weber (német)
Raymond van Barneveld (holland)–Major Nándor
Richard Veenstra (holland)–Cam Crabtree (angol)
Joe Cullen (angol)–Lukas Wenig (német)
Gian van Veen (holland)–Niko Springer (német)
Nathan Aspinall (angol)–Sárai Levente
SZOMBAT
Délutáni szakasz
Martin Schindler (német, 15. kiemelt)–Ryan Joyce/Ritchie Edhouse
Ross Smith (angol, 11.)–Cameron Menzies/Prés Nándor
Danny Noppert (holland, 14.)–Ryan Searle/Rob Owen
Chris Dobey (angol, 6.)–Wessel Nijman/Darren Beveridge
Rob Cross (angol, 8.)–Daryl Gurney/Leon Weber
James Wade (angol, 5.)–Luke Woodhouse/Borbély András
Peter Wright (skót, 12.)–Kim Huybrechts/Andreas Hyllgaardhus
Dave Chisnall (angol, 10.)–Raymond van Barneveld/Major Nándor
Esti szakasz
Damon Heta (ausztrál, 9.)–Gian van Veen/Niko Springer
Gerwyn Price (walesi, 7.)–Richard Veenstra/Cam Crabtree
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Andrew Gilding/Matthew Dennant
Luke Littler (angol, 2.)–Joe Cullen/Lukas Wenig
Luke Humphries (angol, 1.)–Nathan Aspinall/Sárai Levente
Stephen Bunting (angol, 4.)–Jermaine Wattimena/Thibaut Tricole
Josh Rock (északír, 13.)–Ricardo Pietreczko/Jim Williams
Mike De Decker (belga, 16.)–Dirk Van Duijvenbode/Tom Bissell