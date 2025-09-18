Sorsoltak a 2025-ös Hungarian Darts Trophyra – Major Van Barneveldet, Sárai Aspinallt kapta ellenfélül

A Hungarian Darts Trophy címvédője, Michael van Gerwen felszabadultan térhet vissza Budapestre, hiszen kétévnyi szünetet követően a múlt héten ismét PDC-majortornát nyert meg, a World Series of Darts Finals-sikerhez ráadásul a negyeddöntőben a 2024-es világbajnok Luke Humphriest, a döntőben pedig a legutóbbi vb-győztes Luke Littlert kellett legyőznie, így idén is számolni kell vele az MVM Dome-ban. A világranglista alapján az első 16 játékos – köztük a háromszoros világbajnok holland, aki harmadik kiemelt – szombaton, a második fordulóban csatlakozik be a küzdelmekbe: az Andrew Gilding–Matthew Dennant összecsapás győztese lesz az ellenfele.

A korábbi négy év budapesti bajnoka egyaránt tábla elé lép 2025-ben is. A 2021-es győztes, hetedik kiemelt Gerwyn Price a Richard Veenstra–Cam Crabtree párharc továbbjutójával játszik, míg a 2022-es aranyérmes Joe Cullen nem kiemelt, a német Lukas Weniggel kezd, siker esetén pedig a második kiemelt Luke Littlerrel találkozna, aki először játszik Budapesten PDC-versenyen. A 2023-ban csúcsra érő Dave Chisnall vagy Raymond van Barnevelddel, vagy Major Nándorral meccsel.

És itt el is érkeztünk a magyarok mérkőzéseihez – a rendező ország selejtezőjéről a megszokottaknak megfelelően négy magyar juthatott ki a magyarországi PDC-versenyre, amely az idei European Tour 12. állomása. Major Nándor – aki két éve már játszott a Hungarian Darts Trophyn, sőt, az ő nevéhez fűződik az első magyar győzelem a torna történetében, 6–4-re megverte Ricardo Pietreczkót az első körben –, kifejezetten nagy nevet, az ötszörös világbajnok Raymond van Barneveldet kapta ellenfélül a nyitó fordulóra. A 2022 után a tornára visszatérő Sárai Levente nemkülönben, neki a két évvel ezelőtti World Matchplay és a 2019-es UK Open győztesét, Nathan Aspinallt sorsolták ki – ráadásul győzelem esetén az első kiemelt Luke Humphries lehetne a következő rivális. A legutóbb szintén 2022-ben Hungarian Darts Trophy-résztvevő, az idei ET-versenyek közül a German Grand Prix-re kijutó Borbély András a 2023-ban budapesti negyeddöntős Luke Woodhouse-zal kezd, míg a tavalyi Swiss Darts Trophyn a PDC színpadán debütáló Prés Nándor Cameron Menzies ellenfele lesz – a 2022-es vb-n elődöntős játékos az utóbbi időben hullámzóan teljesít, a múlt heti World Series Finals második körében 6–1-re kapott ki Chris Dobeytól, 66.85-ös átlagot produkálva, ami a verseny történetének legalacsonyabbja.

A Hungarian Darts Trophyt péntektől vasárnapig rendezik meg az MVM Dome-ban. A délutáni szakaszokat 13 órától, az estieket 19 órától kezdik meg minden nap.

DARTS

HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA

MVM DOME, SZEPTEMBER 19–21.

PÉNTEK

Délutáni szakasz

Andrew Gilding (angol)–Matthew Dennant (angol)

Cameron Menzies (skót)–Prés Nándor

Ryan Joyce (angol)–Ritchie Edhouse (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–Jim Williams (walesi)

Kim Huybrechts (belga)–Andreas Hyllgaardhus (dán)

Luke Woodhouse (angol)–Borbély András

Wessel Nijman (holland)–Darren Beveridge (skót)

Dirk van Duijvenbode (holland)–Tom Bissell (angol)

Esti szakasz

Jermaine Wattimena (holland)–Thibault Tricole (francia)

Ryan Searle (angol)–Rob Owen (walesi)

Daryl Gurney (északír)–Leon Weber (német)

Raymond van Barneveld (holland)–Major Nándor

Richard Veenstra (holland)–Cam Crabtree (angol)

Joe Cullen (angol)–Lukas Wenig (német)

Gian van Veen (holland)–Niko Springer (német)

Nathan Aspinall (angol)–Sárai Levente

SZOMBAT

Délutáni szakasz

Martin Schindler (német, 15. kiemelt)–Ryan Joyce/Ritchie Edhouse

Ross Smith (angol, 11.)–Cameron Menzies/Prés Nándor

Danny Noppert (holland, 14.)–Ryan Searle/Rob Owen

Chris Dobey (angol, 6.)–Wessel Nijman/Darren Beveridge

Rob Cross (angol, 8.)–Daryl Gurney/Leon Weber

James Wade (angol, 5.)–Luke Woodhouse/Borbély András

Peter Wright (skót, 12.)–Kim Huybrechts/Andreas Hyllgaardhus

Dave Chisnall (angol, 10.)–Raymond van Barneveld/Major Nándor

Esti szakasz

Damon Heta (ausztrál, 9.)–Gian van Veen/Niko Springer

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Richard Veenstra/Cam Crabtree

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Andrew Gilding/Matthew Dennant

Luke Littler (angol, 2.)–Joe Cullen/Lukas Wenig

Luke Humphries (angol, 1.)–Nathan Aspinall/Sárai Levente

Stephen Bunting (angol, 4.)–Jermaine Wattimena/Thibaut Tricole

Josh Rock (északír, 13.)–Ricardo Pietreczko/Jim Williams

Mike De Decker (belga, 16.)–Dirk Van Duijvenbode/Tom Bissell