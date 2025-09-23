Los Angeles 2028: tíz helyett 12 kategória lesz a súlyemelőknél, de az összlétszám nem nő

A NOB végrehajtó bizottsága egy női és egy férfi súlycsoportot engedélyezett pluszban, így a tavalyi, párizsi olimpia öt-öt kategóriájához képest Los Angelesben hat-hat súlycsoportban versenghetnek az erős emberek, akik azonban a szűk három év múlva esedékes játékokon is legfeljebb 120-an, nemenként hatvanan lehetnek, ugyanannyian, ahányan a francia fővárosban is indultak. Az összkvóta változatlansága viszont azt is jelenti, hogy súlycsoportonként legfeljebb tíz súlyemelő juthat ki a 2028-as olimpiára.

A bővítést az IWF vezetésének támogatásával a nemzetközi szövetség sportolói bizottsága kérte – olvasható a honlapon. Az indoklás szerint a nagyobb számú súlycsoport kiegyensúlyozottabbá teszi a versenyt, minimalizálva az olykor túlzott fogyasztásból eredő egészségügyi következményeket és a sérülés kockázatát.

Az IWF-nek az év végéig kell meghatároznia, hogy melyik az a hat női és hat férfi kategória, amely helyet kap a következő nyári játékok programjában.

A súlyemelők versenyeit öt nap alatt, 2028. július 25. és 29. között rendezik meg Los Angelesben.