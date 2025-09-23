Nemzeti Sportrádió

Los Angeles 2028: tíz helyett 12 kategória lesz a súlyemelőknél, de az összlétszám nem nő

Vágólapra másolva!
2025.09.23. 12:34
Fotó: Getty Images
Címkék
súlyemelés olimpia 2028 IWF Los Angeles 2028
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) további két testsúly-kategóriát hagyott jóvá a súlyemelőknél a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra, de a versenyzők létszámát nem emelte – adta hírül honlapján a NOB hétvégi döntését ismertetve a sportági világszövetség (IWF).

A NOB végrehajtó bizottsága egy női és egy férfi súlycsoportot engedélyezett pluszban, így a tavalyi, párizsi olimpia öt-öt kategóriájához képest Los Angelesben hat-hat súlycsoportban versenghetnek az erős emberek, akik azonban a szűk három év múlva esedékes játékokon is legfeljebb 120-an, nemenként hatvanan lehetnek, ugyanannyian, ahányan a francia fővárosban is indultak. Az összkvóta változatlansága viszont azt is jelenti, hogy súlycsoportonként legfeljebb tíz súlyemelő juthat ki a 2028-as olimpiára.

A bővítést az IWF vezetésének támogatásával a nemzetközi szövetség sportolói bizottsága kérte – olvasható a honlapon. Az indoklás szerint a nagyobb számú súlycsoport kiegyensúlyozottabbá teszi a versenyt, minimalizálva az olykor túlzott fogyasztásból eredő egészségügyi következményeket és a sérülés kockázatát.

Az IWF-nek az év végéig kell meghatároznia, hogy melyik az a hat női és hat férfi kategória, amely helyet kap a következő nyári játékok programjában.

A súlyemelők versenyeit öt nap alatt, 2028. július 25. és 29. között rendezik meg Los Angelesben.

 

súlyemelés olimpia 2028 IWF Los Angeles 2028
Legfrissebb hírek

Súlyemelés: tömegével írták át a korosztályos csúcslistákat

Utánpótlássport
20 órája

A fallabdázó Farkas Balázs szeretne jövőre hazai pályán is bizonyítani

Egyéb egyéni
2025.09.19. 11:24

Los Angeles 2028: jövőre kezdik árulni a jegyeket, 28 dollárba kerül a legolcsóbb

Egyéb egyéni
2025.09.17. 19:26

Világkupaversenyeken is osztanának úszókvótákat a 2028-as olimpiára

Úszás
2025.09.16. 11:20

Gyász: elhunyt az Eb-bronzérmes súlyemelő, Lénárt Ferenc

Egyéb egyéni
2025.09.15. 11:37

Gyász: elhunyt az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Andrej Csemerkin

Egyéb egyéni
2025.09.12. 19:33

Kőszegi György lett a kombinát hőse, aki az ezüstéremre rendre kész volt

Népsport
2025.09.12. 07:39

Los Angeles 2028: értékesítették két helyszín névhasználati jogát

Egyéb csapat
2025.08.15. 10:24
Ezek is érdekelhetik