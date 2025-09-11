Jövőre augusztusban lesz a Hungarian Darts Trophy

A European Tour-sorozat „alapszakasza” 2026-ban 14 helyett már 15 állomásból áll majd, ebből hatnak Németország városai adnak otthont. Belgiumban két tornát rendeznek, és új helyszínként csatlakozik Szlovákia fővárosa, Pozsony, valamint a lengyelországi Krakkó is (Hildesheim esik ki az idei rendezők közül). A Hungarian Darts Trophyra augusztus 28. és 30. között kerül sor – az első öt tornával ellentétben nem szeptemberben, hanem a nyár végén. A szokásoknak megfelelően a European Tour-versenyeken szerzett ranglistapontok alakítják ki az októberi dortmundi Európa-bajnokság mezőnyét.

Az európai sorozathoz hasonlóan a Premier League menetrendje is új helyszínnel bővül, a belgiumi Antwerpenbe is ellátogat a PDC nyolc kiválasztottja (Exeterben nem lesz verseny).

Az idény napokkal a december 11-től január 3-ig tartó vb után a Q-Schoollal kezdődik, január 5. és 11. között az angliai Milton Keynesben és a németországi Kalkarban lehet Pro Tour-kártyát szerezni. A 2026–2027-es világbajnokságnak még nem jelölték ki a pontos időpontját.

A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS MENETRENDJE

Február 20–22.: Krakkó, Lengyelország

Március 13–15.: Göttingen, Németország

Március 20–22.: Wieze, Belgium

Április 4–6.: München, Németország

Április 17–19.: Sindelfingen, Németország

Május 8–10.: Graz, Ausztria

Május 22–24.: Riesa, Németország

Május 29–31.: Kiel, Németország

Június 19–21.: Pozsony, Szlovákia

Július 10–12.: Leverkusen, Németország

Augusztus 28–30.: BUDAPEST, MAGYARORSZÁG

Szeptember 4–6.: Prága, Csehország

Szeptember 11–13.: Antwerpen, Belgium

Október 9–11.: Bázel, Svájc

Október 16–18.: Maastricht, Hollandia

Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund, Németország

A KIEMELT PDC-TORNÁK 2026-OS IDŐPONTJAI

Január 28.–Február 1.: Winmau Masters, Milton Keynes, Anglia

Március 6–8.: UK Open, Minehead, Anglia

Június 11–14.: World Cup of Darts (csapat-vb), Frankfurt, Németország

Július 18–26.: World Matchplay, Blackpool, Anglia

Szeptember 17–20.: World Series Finals, Amszterdam, Hollandia

Szeptember 28.–október 4.: World Grand Prix, Leicester, Anglia

November 14–22.: Grand Slam of Darts, Wolverhampton, Anglia

November 27–29.: Players Championship Finals, Minehead, Anglia

Később kijelölendő időpontban: világbajnokság, London, Anglia

A PDC DARTS PREMIER LEAGUE 2026-OS MENETRENDJE

Február 5.: Newcastle, Anglia

Február 12.: Antwerpen, Belgium

Február 19.: Glasgow, Skócia

Február 26.: Belfast, Észak-Írország

Március 5.: Cardiff, Wales

Március 12.: Nottingham, Anglia

Március 19.: Dublin, Írország

Március 26.: Berlin, Németország

Április 2.: Manchester, Anglia

Április 9.: Brighton, Anglia

Április 16.: Rotterdam, Hollandia

Április 23.: Liverpool, Anglia

Április 30.: Aberdeen, Skócia

Május 7.: Leeds, Anglia

Május 14.: Birmingham, Anglia

Május 21.: Sheffield, Anglia

Május 28.: döntő, London, Anglia