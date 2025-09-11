Jövőre augusztusban lesz a Hungarian Darts Trophy

A European Tour-sorozat „alapszakasza” 2026-ban 14 helyett már 15 állomásból áll majd, ebből hatnak Németország városai adnak otthont. Belgiumban két tornát rendeznek, és új helyszínként csatlakozik Szlovákia fővárosa, Pozsony, valamint a lengyelországi Krakkó is (Hildesheim esik ki az idei rendezők közül). A Hungarian Darts Trophyra augusztus 28. és 30. között kerül sor – az első öt tornával ellentétben nem szeptemberben, hanem a nyár végén. A szokásoknak megfelelően a European Tour-versenyeken szerzett ranglistapontok alakítják ki az októberi dortmundi Európa-bajnokság mezőnyét.
Az európai sorozathoz hasonlóan a Premier League menetrendje is új helyszínnel bővül, a belgiumi Antwerpenbe is ellátogat a PDC nyolc kiválasztottja (Exeterben nem lesz verseny).
Az idény napokkal a december 11-től január 3-ig tartó vb után a Q-Schoollal kezdődik, január 5. és 11. között az angliai Milton Keynesben és a németországi Kalkarban lehet Pro Tour-kártyát szerezni. A 2026–2027-es világbajnokságnak még nem jelölték ki a pontos időpontját.
A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS MENETRENDJE
Február 20–22.: Krakkó, Lengyelország
Március 13–15.: Göttingen, Németország
Március 20–22.: Wieze, Belgium
Április 4–6.: München, Németország
Április 17–19.: Sindelfingen, Németország
Május 8–10.: Graz, Ausztria
Május 22–24.: Riesa, Németország
Május 29–31.: Kiel, Németország
Június 19–21.: Pozsony, Szlovákia
Július 10–12.: Leverkusen, Németország
Augusztus 28–30.: BUDAPEST, MAGYARORSZÁG
Szeptember 4–6.: Prága, Csehország
Szeptember 11–13.: Antwerpen, Belgium
Október 9–11.: Bázel, Svájc
Október 16–18.: Maastricht, Hollandia
Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund, Németország
A KIEMELT PDC-TORNÁK 2026-OS IDŐPONTJAI
Január 28.–Február 1.: Winmau Masters, Milton Keynes, Anglia
Március 6–8.: UK Open, Minehead, Anglia
Június 11–14.: World Cup of Darts (csapat-vb), Frankfurt, Németország
Július 18–26.: World Matchplay, Blackpool, Anglia
Szeptember 17–20.: World Series Finals, Amszterdam, Hollandia
Szeptember 28.–október 4.: World Grand Prix, Leicester, Anglia
November 14–22.: Grand Slam of Darts, Wolverhampton, Anglia
November 27–29.: Players Championship Finals, Minehead, Anglia
Később kijelölendő időpontban: világbajnokság, London, Anglia
A PDC DARTS PREMIER LEAGUE 2026-OS MENETRENDJE
Február 5.: Newcastle, Anglia
Február 12.: Antwerpen, Belgium
Február 19.: Glasgow, Skócia
Február 26.: Belfast, Észak-Írország
Március 5.: Cardiff, Wales
Március 12.: Nottingham, Anglia
Március 19.: Dublin, Írország
Március 26.: Berlin, Németország
Április 2.: Manchester, Anglia
Április 9.: Brighton, Anglia
Április 16.: Rotterdam, Hollandia
Április 23.: Liverpool, Anglia
Április 30.: Aberdeen, Skócia
Május 7.: Leeds, Anglia
Május 14.: Birmingham, Anglia
Május 21.: Sheffield, Anglia
Május 28.: döntő, London, Anglia