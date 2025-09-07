Josh Rock Prágában is alulmaradt, a világelső nyerte meg a European Tour 11. állomását

Josh Rock ismét bejutott a döntőbe, akárcsak a legutóbbi helyszínen, Antwerpenben, s újfent vereséget szenvedett, ezúttal a világranglista-vezető Luke Humphries állta útját, aki az idei European Touron az első sikerét aratta.
A sorozat két hét múlva folytatódik, a következő állomás Budapest lesz.
DARTS EUROPEAN TOUR, 11. ÁLLOMÁS
Czech Darts Open, Prága
Negyeddöntő
Luke Humphries (angol, 103.53)–Wessel Nijman (holland, 101.82) 6–5
Stephen Bunting (angol, 101.96)–James Wade (angol, 95.37) 5–6
Gian van Veen (holland, 101.33)–Gerwyn Price (walesi, 104.19) 6–0
Josh Rock (északír, 110.65)–Jermaine Wattimena (holland, 106.99) 6–1
Elődöntő
Humphries (93.83)–Wade (85.40) 7–1
Van Veen (90.59)–Rock (98.00) 3–7
Döntő
Humphries (93.89)–Rock (94.12) 8–5
A PDC EUROPEAN TOUR 2025-ÖS ÁLLOMÁSAI
Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Luke Littler–Mike De Decker 8–5
European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Ryan Joyce 8–4
International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: Stephen Bunting–Nathan Aspinall 8–5
German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Michael van Gerwen–Gian van Veen 8–5
Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Martin Schindler–Ross Smith 8–4
European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Gary Anderson–Andrew Gilding 8–0
Dutch Darts Championship, Rosmalen (Hollandia). Döntő: Jonny Clayton–Niko Springer 8–6
European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Damon Heta 8–6
Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Gerwyn Price–Gary Anderson 8–3
Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium). Döntő: Luke Littler–Josh Rock 8–7
Czech Darts Open, Prága (Csehország). Döntő: Luke Humphries–Josh Rock 8–5
Szeptember 19–21.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST
Szeptember 26–28.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)
Október 17–19.: German Darts Championship, Hildesheim (Németország)
Október 23–26.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)