Kovács Erika: „Nem csak jó szülőnek, jó sportszülőnek is kell lenni”

Tizenötödik alkalommal rendezte meg az Utanpotlassport.hu szerkesztősége a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában az Egy nap az utánpótlásért című konferenciát, amelyet szokás szerint nagy érdeklődés övezett. Az esemény Lélektől lélekig: egy hajóban evezünk! című blokkjában szó volt arról, hogyan hat a digitalizáció kora a fiatal sportolók motivációjára, milyen lehetőségek rejlenek az edző-mentáltréner-szülő háromszögben. Elsőként Hajnal András sportmentáltréner, Európa-bajnoki ezüstérmes műugró, a Magyar Sport Coachok és Mentáltrénerek Társasága társelnöke beszélt, aki a fiatalok figyelemkapacitásával indította prezentációját.

„A digitalizáció korába léptünk, ami készületlenül ért bennünket. A 2020-as évek kimutatásai szerint a gyerekek mindössze negyvenöt másodpercet tudnak fókuszáltan eltölteni – ugyanez 2004-ben még két és fél perc volt. Ezzel együtt kell élni, ez a kiindulópont.

A folyamatos képernyőhasználat továbbá növeli a reakcióidőt is, ami szinte minden sportágban – és az élet számos területén – hátrányt jelent

– mondta Hajnal.

Az egyes vereségek feldolgozása is gyakran elmarad, állította a szakember.

„Ha a vesztes meccs után inkább néz a gyerek egy Netflix-sorozatot, és elnyomja magában a kudarcélményt, az időszakosan jó érzéssel tölti el, de így teljesen kizárja az instant megküzdés lehetőségét, ami a későbbi motivációjára és teljesítményére is rossz hatással lehet.”

A közösségi média a sokszor felesleges összehasonlításoknak is teret ad.

„Mivel a gyerekek látják egymás, sőt a külföldi riválisaik posztjait is folyamatosan, kialakulhat az érzés, hogy egyszerre kezdték, és a másiknak már mennyivel kockásabb a hasa, mennyivel gyorsabban fut, és ez szorongással töltheti el a sportolókat. Azt gondolom, hogy

edzőként fontos megértetni a gyerekekkel, hogy a saját magukhoz mért fejlődésre koncentráljanak,

annak az örömét éljék meg edzésről edzésre, versenyről versenyre.”

Hajnal András Fotó: Vasas Attila

Hajnal arról is beszélt, hogy ma már nem elegendő érv a gyerekeknek, hogy „mert én vagyok az edző, és azt mondtam…”

„Nem igaz, hogy a mai gyerekek nem szeretnek dolgozni, csak meg kell velük értetni, melyik gyakorlatot miért csináljuk, minek mi a haszna, az értelme. Empatikus légkört kell teremteni a sportolóknak, partneri viszonyt kell kialakítani, mert ha nem érzi jól magát, simán vált – akárcsak a következő social felületre”.

Hajnal után Kovács Erika sportmentáltréner, a Magyar Sport Coachok és Mentáltrénerek Társasága munkacsoport-vezetője következett, aki nem mellesleg két úszó, a rövid pályás világbajnoki aranyérmes Sárkány Zalán és az EYOF-győztes Sárkány Zétény édesanyja. Nem is volt könnyű helyzetben a december 3-án rendezett konferencián, hiszen Zalán a lengyelországi Lublinban a felnőtt rövid pályás Európa-bajnokságon, míg Zétény a szegedi korosztályos rövid pályás országos bajnokságon versenyzett éppen. Utólag persze tudjuk: remek hetet futottak a Sárkány-fivérek. Zalán 800 méteren Európa-bajnok, 1500-on ezüstérmes lett, míg Zétény hét arannyal zárta az ob-t.

Kovács Erika elsősorban sportszülőként tekint magára, akinek nagy tapasztalata van abban, hogyan lehetnek a szülők is mentáltrénerek időnként. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, fontos tudni, kinek az álma, hogy élsportoló legyen a gyerek.

„Nálunk kezdetben biztosan az enyém volt. Igaz, azért vittük le Zalánt az uszodába, hogy megtanuljon úszni, de rövidesen lehetett látni, hogy tehetséget, és a szülő automatikusan gondolkozni kezd: ebből még bármi lehet. Aztán mérlegeljük a helyzetet: bírja-e a gyerek, bírom-e én, bírja-e az edző a gyereket, és fordítva?”

Az első eredmények után belépnek a gyerekek a tehetséggondozás szakaszába.

„Elkezdődnek a napi edzések, oda kell figyelni arra, mi történik edzés előtt, edzés után, a versenyeken.

Szinte pillanatok alatt sportszülővé válunk. Lesznek céljai a gyereknek, de lesznek nekünk is. Az optimális, ha ezek egy irányba mutatnak.

Kovács Erika elmondta, hogy gyakran a hangos, szurkoló szülőből rövid úton menedzser lesz: pénzügyi és lelki támogató, „apataxi”, tanácsadó.

„Valamint a kudarc után is ott kell lenni a gyerek mellett, de hogyan kell ezt jól csinálni? Nem dramatizálva és nem is bagatellizálva. Volt, amikor azt mondták nekem, hogy eggyel több edzője van a gyereknek, mint kéne. Akkor elgondolkoztam, és rájöttem, én is voltam hülye anyu.”

A mentáltréner úgy véli a kulcs a biztonságos háttérben rejlik.

„A mentális erő tanulható, és mindig a családban kezdődik. Hagyni kell, hogy a gyerek gyerek maradjon, jól kell tudnunk kérdezni, segíteni. A szülőnek a gyerek mellett van a helye – nem előtte és nem helyette. Azt gondolom, hogy amikor élsportoló gyerekünk van,

nem csak jó szülőnek, jó sportszülőnek is kell lenni

Kovács Erika az előadás végén meglepetéssel is készült a megjelenteknek. Fia, Sárkány Zalán videóüzenetet küldött a konferencián résztvevőknek, amelyben elmesélte, neki rengeteget segített, hogy már fiatalon mentáltrénerrel dolgozott.

(Kiemelt képünkön: Kovács Erika Fotó: Vasas Attila)