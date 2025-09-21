Nemzeti Sportrádió

Hungarian Darts Trophy: Mostanra újra magabiztosan játszom! – Michael van Gerwen

SZELECZKI RÓBERTSZELECZKI RÓBERT
Vágólapra másolva!
2025.09.21. 11:28
null
Újra magabiztos Michael van Gerwen (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Nathan Aspinall darts PDC European Tour Luke Humphries Michael van Gerwen Hungarian Darts Trophy
Szombati továbbjutása után Michael van Gerwen úgy fogalmazott, nehéz időszakon ment keresztül édesapja betegsége, valamint válása miatt, de úgy érzi, ismét képes magabiztosan játszani, és mentálisan nagyon fontosnak tartja a múlt heti World Series Finals-diadalt. Luke Humphries úgy érezte, kicsit kiengedett Nathan Aspinall ellen a meccs közepén, de a fontos pillanatokban jól teljesített, és az Aspinallt övező rajongást is kezelni tudta.

85.78-as átlaggal és 23.1 százalékos kiszállózással nem mondhatni, hogy Michael van Gerwen klasszis teljesítményt nyújtott szombaton, első mérkőzésén az idei Hungarian Darts Trophyn, de a torna címvédője így is kényelmesen továbbjutott az angol Matthew Dennant ellen, aki mindkét vonatkozó statisztikában (79.89, 14.3%) elmaradt holland riválisától, így csak két kezdését hozta a mérkőzés során (6–2).

„Valóban nem játszottam jól, de a legfontosabb, hogy győztem. Az elsődleges cél teljesült, vasárnap is tábla elé állhatok, de persze ennél többet kell nyújtanom. Készen kell állnom, mert hosszú nap lesz!” – mondta Van Gerwen a mérkőzését követően, utóbbi mondatával szinte megígérve, hogy a záró nap esti szakaszában is láthatják a magyar rajongók, ő legalábbis ezzel számol.

A világranglistán harmadik holland megnyerte a múlt heti World Series of Darts Finalst, a negyeddöntőben Luke Humphriest búcsúztatva, míg a döntőben a regnáló világbajnok Luke Littlert győzte le, ezzel két év után nyert újból majortornát – a legutóbbi éppen a 2023-as World Series Finals volt. Megkérdeztük tőle, vajon ezzel átszakadt-e nála egy gát mentálisan, amelyre így válaszolt a háromszoros világbajnok holland: „Nagyon fontos volt nekem ez a siker, mert tudom, hogy többre vagyok hivatott, hogy képes vagyok nagy tornákat nyerni, csak kis időbe került, míg visszatértem erre a szintre. Nehéz időszakon mentem keresztül, édesapám beteg, elváltunk a feleségemmel. De mostanra újra magabiztosan játszom, és készen állok a folytatásra. A budapesti közönség nagyszerű, mindig szívélyesen fogad, már csak azért is kell többet nyújtanom vasárnap, mert ők is többet érdemelnek.”

A világranglistán második Luke Littler már az első meccsén hengerelt, 94.50-es átlagát 75 százalékos kiszállózással támogatta meg (8/6). Riválisa, a 2022-es Hungarian Darts Trophyn győztes Joe Cullen 83.60-as átlaga mellett mindössze egy duplát talált el (10/1, 10%), és 0–4 után nyert csak egy leget (6–1).

Érdekesség, hogy Littler 2022-ben Budapesten nyert WDF-ifjúsági Európa-bajnoki címet – ez az első PDC-versenye hazánkban.

„Nagyon örülök a győzelemnek, ahogy annak is, milyen sokan kijöttek a csarnokba, várom a folytatást – fogalmazott Littler. – Sokat gyakorlok, a kiszállókat különösen, hiszen azok a legfontosabbak. Jól kezdtem, de mindig van hová fejlődni. Három évvel ezelőtt játszottam Budapesten, eddig ez volt az egyetlen alkalom, azóta sok minden megváltozott – már én is a profik közé kerültem.”

A világranglistán jelenleg élen álló Luke Humphries alapvetően kiélezett csatában búcsúztatta Nathan Aspinallt (6–4), bár végül kiderült, az számított döntőnek, hogy utóbbi a párharc első legjében elbukta a kezdését. A negyedik legben mindketten többször rontottak a duplákra, de végül Aspinall nem breakelt vissza, Humphries ezzel 3–1-re vezetett – ezt a meccs után létfontosságúnak nevezte.

„Kemény meccs volt, jól kezdtem, de a találkozó közepén »elvettem a gázról a lábam«, úgy értem, egy kicsit visszább vettem, mert a jó kezdés miatt túlságosan arra gondoltam, hogy minden rendben megy. Pedig pontosan ekkor kell tovább pörögni. Nathan végig a nyomomban volt, de végül a megfelelő pillanatokban sikerült jól dobnom. Kulcsfontosságú volt megnyernem a negyedik leget, ha elveszítem a kezdésem, másképp is alakulhatott volna a meccs. Később jött egy százharmincas kiszálló tizenkét nyílból, majd egy hetvenkettes a győzelemért – szóval igen, a fontos pillanatokban jól teljesítettem, ennek köszönhetem a továbbjutást.”

Amellett, hogy Nathan Aspinall jól teljesített, a közkedvelt, igazi showmannek számító dartsos szokásához híven többször lelkesítette, tüzelte a közönséget, amely egyszer-egyszer még azelőtt is nagyon hangos biztatásban, üdvrivalgásban részesítette őt, mielőtt egyáltalán eldobta volna a nyilait. Lapunk megkérdezte Humphriestól, az ellenfél teljesítménye mellett ez a hangulat nyomást helyezett-e rá. Profi módjára válaszolt: „Hozzászoktam már ehhez. A sportág legnagyobb versenyein játszhatok, az elmúlt tizennyolc hónapban Premier League-döntőt, World Matchplay-döntőt, világbajnoki döntőt játszottam, valamennyit megnyertem – ezeken az összecsapásokon már megérzi az ember a nyomást. Ezúttal nem egy majordöntőn szerepeltem – de a maga nemében ez is fontos meccs, hiszen Nathan nagyszerű játékos. Tudom, mennyien kedvelik, nem véletlenül, hiszen remek ember, a közönség kiemelten támogatja őt, bárkivel is játsszon, ezúttal is erre számítottam. De szerencsére így is jól teljesítettem.”

Vasárnap délután rendezik meg a nyolcaddöntőt a Hungarian Darts Trophyn, míg az esti szakaszban a negyeddöntőt, az elődöntőt és a döntőt.

DARTS
HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA
MVM DOME, SZEPTEMBER 19–21.
VASÁRNAP
Délutáni szakasz
Nyolcaddöntő – 13.00
Chris Dobey (angol, 6.)–Cameron Menzies (skót)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Danny Noppert (holland, 14.)
Gerwyn Price (walesi, 7.)–Raymond van Barneveld (holland)
Luke Littler (angol, 2.)–Martin Schindler (német, 15.)
James Wade (angol, 5.)–Kim Huybrechts (belga)
Thibaut Tricole (francia)–Josh Rock (északír)
Rob Cross (angol, 8.)–Niko Springer (német)
Luke Humphries (angol, 1.)–Mike De Decker (belga)

Negyeddöntő – 19.00
Elődöntő – kb. 21.00
Döntő – kb. 22.30

 

Nathan Aspinall darts PDC European Tour Luke Humphries Michael van Gerwen Hungarian Darts Trophy
Legfrissebb hírek

Hungarian Darts Trophy: fél gőzzel is továbbjutott a címvédő Van Gerwen, Van Barneveld régi legjobbját idézte

Egyéb egyéni
15 órája

Hungarian Darts Trophy: Borbély András teljesítményét Raymond van Barneveld is méltatta

Egyéb egyéni
Tegnap, 12:44

Hungarian Darts Trophy: Major és Sárai mellett a tavalyi döntős Gian van Veen is búcsúzott

Egyéb egyéni
2025.09.19. 23:57

Hungarian Darts Trophy: Borbély 170-es kiszállót is dobott, de kikapott Woodhouse-tól

Egyéb egyéni
2025.09.19. 18:12

Major Nándor: Óriási élmény lesz, hogy egy dartslegendával játszhatok

Egyéb egyéni
2025.09.18. 19:21

Sorsoltak a 2025-ös Hungarian Darts Trophyra – Major Van Barneveldet, Sárai Aspinallt kapta ellenfélül

Egyéb egyéni
2025.09.18. 14:17

Wright és Van Barneveld számára különösen nagy a tét a Hungarian Darts Trophyn

Egyéb egyéni
2025.09.17. 10:23

Már nem a sör, a pénz folyik – Moncz Attila publicisztikája

Egyéb egyéni
2025.09.15. 22:48
Ezek is érdekelhetik