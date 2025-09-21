Hungarian Darts Trophy: Mostanra újra magabiztosan játszom! – Michael van Gerwen

85.78-as átlaggal és 23.1 százalékos kiszállózással nem mondhatni, hogy Michael van Gerwen klasszis teljesítményt nyújtott szombaton, első mérkőzésén az idei Hungarian Darts Trophyn, de a torna címvédője így is kényelmesen továbbjutott az angol Matthew Dennant ellen, aki mindkét vonatkozó statisztikában (79.89, 14.3%) elmaradt holland riválisától, így csak két kezdését hozta a mérkőzés során (6–2).

„Valóban nem játszottam jól, de a legfontosabb, hogy győztem. Az elsődleges cél teljesült, vasárnap is tábla elé állhatok, de persze ennél többet kell nyújtanom. Készen kell állnom, mert hosszú nap lesz!” – mondta Van Gerwen a mérkőzését követően, utóbbi mondatával szinte megígérve, hogy a záró nap esti szakaszában is láthatják a magyar rajongók, ő legalábbis ezzel számol.

A világranglistán harmadik holland megnyerte a múlt heti World Series of Darts Finalst, a negyeddöntőben Luke Humphriest búcsúztatva, míg a döntőben a regnáló világbajnok Luke Littlert győzte le, ezzel két év után nyert újból majortornát – a legutóbbi éppen a 2023-as World Series Finals volt. Megkérdeztük tőle, vajon ezzel átszakadt-e nála egy gát mentálisan, amelyre így válaszolt a háromszoros világbajnok holland: „Nagyon fontos volt nekem ez a siker, mert tudom, hogy többre vagyok hivatott, hogy képes vagyok nagy tornákat nyerni, csak kis időbe került, míg visszatértem erre a szintre. Nehéz időszakon mentem keresztül, édesapám beteg, elváltunk a feleségemmel. De mostanra újra magabiztosan játszom, és készen állok a folytatásra. A budapesti közönség nagyszerű, mindig szívélyesen fogad, már csak azért is kell többet nyújtanom vasárnap, mert ők is többet érdemelnek.”

A világranglistán második Luke Littler már az első meccsén hengerelt, 94.50-es átlagát 75 százalékos kiszállózással támogatta meg (8/6). Riválisa, a 2022-es Hungarian Darts Trophyn győztes Joe Cullen 83.60-as átlaga mellett mindössze egy duplát talált el (10/1, 10%), és 0–4 után nyert csak egy leget (6–1).

Érdekesség, hogy Littler 2022-ben Budapesten nyert WDF-ifjúsági Európa-bajnoki címet – ez az első PDC-versenye hazánkban.

„Nagyon örülök a győzelemnek, ahogy annak is, milyen sokan kijöttek a csarnokba, várom a folytatást – fogalmazott Littler. – Sokat gyakorlok, a kiszállókat különösen, hiszen azok a legfontosabbak. Jól kezdtem, de mindig van hová fejlődni. Három évvel ezelőtt játszottam Budapesten, eddig ez volt az egyetlen alkalom, azóta sok minden megváltozott – már én is a profik közé kerültem.”

A világranglistán jelenleg élen álló Luke Humphries alapvetően kiélezett csatában búcsúztatta Nathan Aspinallt (6–4), bár végül kiderült, az számított döntőnek, hogy utóbbi a párharc első legjében elbukta a kezdését. A negyedik legben mindketten többször rontottak a duplákra, de végül Aspinall nem breakelt vissza, Humphries ezzel 3–1-re vezetett – ezt a meccs után létfontosságúnak nevezte.

„Kemény meccs volt, jól kezdtem, de a találkozó közepén »elvettem a gázról a lábam«, úgy értem, egy kicsit visszább vettem, mert a jó kezdés miatt túlságosan arra gondoltam, hogy minden rendben megy. Pedig pontosan ekkor kell tovább pörögni. Nathan végig a nyomomban volt, de végül a megfelelő pillanatokban sikerült jól dobnom. Kulcsfontosságú volt megnyernem a negyedik leget, ha elveszítem a kezdésem, másképp is alakulhatott volna a meccs. Később jött egy százharmincas kiszálló tizenkét nyílból, majd egy hetvenkettes a győzelemért – szóval igen, a fontos pillanatokban jól teljesítettem, ennek köszönhetem a továbbjutást.”

Amellett, hogy Nathan Aspinall jól teljesített, a közkedvelt, igazi showmannek számító dartsos szokásához híven többször lelkesítette, tüzelte a közönséget, amely egyszer-egyszer még azelőtt is nagyon hangos biztatásban, üdvrivalgásban részesítette őt, mielőtt egyáltalán eldobta volna a nyilait. Lapunk megkérdezte Humphriestól, az ellenfél teljesítménye mellett ez a hangulat nyomást helyezett-e rá. Profi módjára válaszolt: „Hozzászoktam már ehhez. A sportág legnagyobb versenyein játszhatok, az elmúlt tizennyolc hónapban Premier League-döntőt, World Matchplay-döntőt, világbajnoki döntőt játszottam, valamennyit megnyertem – ezeken az összecsapásokon már megérzi az ember a nyomást. Ezúttal nem egy majordöntőn szerepeltem – de a maga nemében ez is fontos meccs, hiszen Nathan nagyszerű játékos. Tudom, mennyien kedvelik, nem véletlenül, hiszen remek ember, a közönség kiemelten támogatja őt, bárkivel is játsszon, ezúttal is erre számítottam. De szerencsére így is jól teljesítettem.”

Vasárnap délután rendezik meg a nyolcaddöntőt a Hungarian Darts Trophyn, míg az esti szakaszban a negyeddöntőt, az elődöntőt és a döntőt.

VASÁRNAP

Délutáni szakasz

Nyolcaddöntő – 13.00

Chris Dobey (angol, 6.)–Cameron Menzies (skót)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Danny Noppert (holland, 14.)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Raymond van Barneveld (holland)

Luke Littler (angol, 2.)–Martin Schindler (német, 15.)

James Wade (angol, 5.)–Kim Huybrechts (belga)

Thibaut Tricole (francia)–Josh Rock (északír)

Rob Cross (angol, 8.)–Niko Springer (német)

Luke Humphries (angol, 1.)–Mike De Decker (belga)

Negyeddöntő – 19.00

Elődöntő – kb. 21.00

Döntő – kb. 22.30