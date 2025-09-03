Bemutatták a 100 éves Kincsem Parkról készült könyvet

Már fél órával az ünnepség előtt egyre többen gyülekeztek a Honvédelmi Minisztérium Márvány termében, amely a kezdésre teljesen megtelt a hazai lósport nagy alakjaival, legendáival és szerelmeseivel, a kivetítőkön pedig a kötet különböző oldalaiba olvashattak bele az érdeklődök.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Magyarország honvédelmi minisztere, Szalay-Bobrovniczky Kristóf is, aki a sportág szerelmese, elmondta, az egyik gyengéje a lovak.

„Ez a sport mindenkié. Sokat köszönhetek a lovaknak és a lovas világnak, hálás vagyok azoknak, akik belevittek ebbe a közegbe – mondta beszédében Szalay-Bobrovniczky. – Ez a könyv ezt a világot foglalja össze, nagyon örülök a megjelenésének, minden alkotó személyes oldalról közelítette meg, köszönöm, hogy létrejött ez az alkotás. Mindenkinek kívánok ebben a világban töltött perceket, órákat, napokat, remélem, még sok ilyen könyv születhet meg.”

Az alkotás (Fotó: Dömötör Csaba)

Szotyori Nagy Ádám, a Kincsem Park ügyvezetője kiemelte, hogy a 100. születésnap mellett a magyar lóversenysport idén 198 esztendős, két év múlva a kétszáz éves évfordulójára kerül sor. Elhangzott, hogy a magyar lósport otthonának névadója 54 futamon nem talált legyőzőre.

„Kincsem a magyar lótenyésztés és lósport büszkesége, egy nemzeti kincs, ő nem csupán egy ló, hanem egy jelkép – mondta Szotyori Nagy Ádám, aki zárásképpen összegezte is az elmúlt 100 évet. – Rendszerek jöttek és mentek, egy dolog biztos volt, a lóverseny és a pálya, amely 1977 óta Kincsem nevét viseli.”

Hajdú Ferenc, a könyvet kiadó HM Zrínyi Kiadó igazgatója beszédét azzal kezdte, hogy a mai világban az online tartalmak mellett az ehhez hasonló művek értéket teremtenek, kiemelte, a lósport a magyar identitás része.

Szöllősi György, lapunk főszerkesztője is beszédet mondott a könyvbemutatón (Fotó: Dömötör Csaba)

Ez utóbbi gondolatot vitte részben tovább a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György, aki a labdarúgással vont párhuzamot, mint mondta, a lovak és a futball szertetete is mélyen gyökerezik a magyar néplélekben. Hozzátette, Kincsem ugyanolyan világklasszis ikonja a lósportunknak, mint Puskás Ferenc a labdarúgásunknak, a csodakancáról elnevezett Kincsem Park pedig, csakúgy, mint a Puskás Aréna a futballnak, méltó otthona ezeknek a sportágaknak. Szöllősi elmondta, ez a kötet az MSÚSZ Nagy Béla programja segítségével megjelent 150. könyv, melyben a közelmúltban elhunyt kollégánk, Budai Miklós utolsó írása is olvasható.

Krebs András (Fotó: Dömötör Csaba)

A beszédeket Krebs András, a Kincsem Park ügyvezetője zárta, aki megköszönte minden alkotó munkáját, majd a jelenlévőket beavatta a kötet szerkezetébe. A több mint 300 oldalas könyv ötéves ciklusokban foglalkozik a Kincsem Park történetével, ezáltal betekintést is nyújt a galopp és az ügetés világába.

A lósport szerelmesei az előttünk álló hétvégén ismét átérezhetik a Kincsem Park egyedülálló és különleges hangulatát, ugyanis szeptember 6-án és 7-én rendezik meg Nemzetközi Agár- és Lóversenyhétvégét.