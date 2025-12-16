Teljesen megújult a férfi kézilabda-válogatott – igaz, csak rövid dőre

Hat napon át, december 12. és 17. között készül együtt Felcsúton és Tatabányán a magyar férfi kézilabda-válogatott kerete, ám hiába böngésznénk a gárda jól megszokott névsorát, ezúttal egy ismerőst sem találnánk a megszokott arcok közül a Földi Imre Sportcsarnokban, ugyanis a Chema Rodríguez vezette szakmai stáb ezúttal valami újjal próbálkozik, úgynevezett kísérleti keretet hívott össze, amely leginkább a jövő potenciális válogatott játékosaiból áll.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány mindig is tudta, hogy a magyar kézilabdában sok a tehetséges játékos (Fotó: Szabó Miklós)

„Az első csapatból csak öt-hat olyan játékos lenne, aki el tudna jönni erre az összetartásra, ezért úgy döntöttünk, a srácok inkább pihenjenek, legyenek a családjukkal, mi pedig egy kicsit dolgozzunk azokkal a játékosokkal, akikben leginkább látjuk a lehetőséget, hogy a jövőben közelebb kerülhetnek a nemzeti csapathoz – mondta lapunknak a hétfő esti tatabányai edzésen a szövetségi kapitány. – Az edzések teljesen mások, mint az első csapatéi, igyekszünk az újoncoknak betekintést adni a válogatott taktikai feladataiba, hogy megismerjék az alapvető megoldásokat, amelyekre szükségük lehet a jövőben, ha felkerülnek a nagyválogatotthoz, amellyel ugyancsak át szoktuk ismételni a teendőket.”

A jelenlegi keret kedden edzőmérkőzést játszott volna Kuvaittal, az arab ország szövetsége azonban vízumproblémákra hivatkozva nemrég jelezte, nem tud hazánkba utazni a férfi nemzeti együttese, így a meccs elmarad, de aggodalomra semmi ok: lesz helyette még több edzés!

„Nincs megállás, ezek a srácok újra és újra edzeni akarnak, ismételni azt, amit tanultunk, ha rajtuk múlna, meg sem állnánk, de nekem egyébként is ez a hozzáállás, ez a tűz a legfontosabb. A kemény munka ellenére azt látom rajtuk, örülnek, hogy itt vannak a válogatottnál, és igyekeznek megragadni az esélyt, hogy az első csapathoz kerüljenek – fogalmazott Chema Rodríguez. – Mindig is biztos voltam benne, hogy a magyar kézilabdában sok tehetség van, amit ezek a fiúk is bizonyítanak, mert mindennap száz százalékot adnak bele, hihetetlen, milyen szenvedéllyel dolgoznak. Az eltérő klubkötelezettségek miatt nem könnyű ilyen összetartást szervezni, de szeretnénk még hasonlót összehozni, mert időnként jó lenne személyesen is látni és tapasztalni, hogy a játékosok éppen hol tartanak.”

A keret szerdáig edz együtt, utána mindenki mehet pihenőre, az első csapat játékosai pedig jól teszik, ha csak szolidan szilvesztereznek, mert január elején ők is találkoznak Felcsúton, hogy elkezdjék a közvetlen felkészülést a 15-én rajtoló dán–norvég–svéd rendezésű Európa-bajnokságra.

A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KÍSÉRLETI KERETE

Kapusok: Győri Kristóf (FTC), Borsos Máté (PLER), Radvánszki Attila (Szeged)

Jobbszélsők: Szilágyi Benjámin (Szeged), Szűcs Balázs (NEKA)

Jobbátlövők: Tóth Péter (FTC), Dely Márton (ETO), Vári Márk Attila (NEKA)

Irányítók: Tóth Levente (NEKA), Eklemovic Márkó (ETO), Kiss Bence (Csurgó)

Beállók: Karai Miklós (FTC), Mészáros Máté (NEKA), Szrnka Levente (ETO)

Balátlövők: Fazekas Máté (Szeged), Gazsó Péter (NEKA), Balogh Dániel (NEKA), Lendvai Szabolcs (Cegléd)

Balszélsők: Hári Levente (ETO), Gáncs-Pető Máté (Veszprém)