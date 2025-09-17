Bélyegeken a százéves TF és a magyar sport

Idén ünnepli fennállása 100. évfordulóját a TF, ebből az alkalomból az intézmény szervezésében programsorozat zajlik, amelynek egyik újabb fontos állomása a Magyar Postával szoros együttműködésben megvalósuló TF100 bélyegbemutató és bélyegkiállítás, valamint az egyetem 150 évvel ezelőtt született alapítója, az egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter Klebelsberg Kuno munkásságát bemutató tárlat.

A szerdán a TF aulájában megnyitott Sport és történelem, 100 év magyar sportbélyegei elnevezésű kiállítás tablóiról kiderül, hogy Európa első, a világ második labdarúgó tematikájú bélyegét Magyarország adta ki 1925-ben egy nyolc értékből álló sorozat részeként, mely több sportágat is ábrázolt. Különlegessége, hogy a hátoldalán szereplő felár („100 százalék testnevelési célokra fordíttatik”) révén a bélyeg árának a fele a sport támogatását szolgálta. A tárlaton látható, hogy készültek bélyegek a nagy magyar sikert, 16 aranyérmet hozó 1952-es helsinki olimpia alkalmából, az 1955-ös budapesti műkorcsolya Európa-bajnokságra emlékezve a téli sportok is helyet kaptak a bélyegeken, és megörökítették többek között az 1969-es és 1979-es budapesti öttusa-világbajnokságot, az 1964-es és 1968-as olimpiát, a 2013-as budapesti vívó vb-t és a 2017-es vizes vb-t.

Sterbenz Tamás, a TF rektora elmondta, hogy a sportbélyegekkel kapcsolatos első élménye egy dupla olimpiai blokk volt, amely az 1972-es müncheni nyári és szapporói téli olimpiát idézi fel, de emlékezetesek számára az 1979-es budapesti öttusa-vb, valamint az olimpiák alkalmából kiadott bélyegek is.

Mikecz Péter, a Magyar Posta marketingkommunikációs főigazgatója kiemelte, hogy „a bélyeg lenyomat, egy kor vagy egy esemény lenyomata”, majd bemutatta a TF100 emlékbélyeget, pontosabban bélyegblokkot. A 2480 forint értékű blokk közepén, a 100-as számnál a torna ábrája látható, körülötte több sportág piktogramja (kézilabda, vívás, úszás, kajak-kenu, atlétika), ami a sport sokszínűségét fejezi ki.

Szabó Jenő, a Bélyegmúzeum igazgatója röviden vázolta a magyar sportbélyegek történetét, megemlítve, hogy már a parasport is megjelent bélyegen.

Egy másik, a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen létrehozott kiállítás a 150 éve, 1875. december 13-án született gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter pályafutását öleli fel. Utóbbi tárlat kapcsán Sterbenz Tamás azt mondta, hogy „a TF-esek számára Klebelsberg a TF alapításával egyenlő”.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója méltatta Klebelsberg Kuno pályáját, kultúrpolitikáját, kiemelte többek között az 1926-ban beindított népiskolai programot, valamint a TF megalapítását.

„Gondolatai ma aktuálisabbak, mint valaha” – hangsúlyozta.

A tablókon látható gyerekkori és családi fotó, valamint Klebelsberg Kuno kultúrpolitikáját, minisztersége kiemelkedő állomásait, tetteit felidéző fotográfia.

A kiállítások a TF aulájában láthatók.