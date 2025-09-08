Budafokon látható a megújult Kolonics György, a sportlegenda című kiállítás

Ahogy az a Kolonics György Alapítvány honlapján olvasható, a tárlat célja, hogy méltó emléket állítson a 2008-ban elhunyt legendás kenusnak.

Az első kiállítás 2009 őszén nyílt meg Csepelen, majd 27 magyarországi és egy határon túli tárlat után most költözött Budafok-Tétényre. Eddig mintegy 50 ezer látogatót vonzott.

„Újdonságnak számítanak a világító LED-falak, melyekből huszonkettőt helyeztünk el; a rajtuk található QR-kódokat beolvasva videós, képes és szöveges tartalmakat, interjúkat találunk. Hat vitrint is berendeztünk; Koló pályafutását bemutató több mint százötven fotó és archív újságcikk, olimpiai érmek, a sydney-i zöld kenu, lapátok, sőt, még az ikonikus csuklószorító is megtekinthető most szeptemberben” – tájékoztatott a korábbi maratoni világbajnok kajakos, Faldum Bereniké, a Kolonics György Alapítvány munkatársa.

Több ereklye is megtekinthető a kiállításon (Fotó: olimpia.hu)

A kiállítást a hétvégén Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Bognár Viktor, a Kolonics György Alapítvány elnöke és Karsay Ferenc, XXII. kerületi polgármester nyitotta meg.

„Koló most is büszke lenne ránk, hiszen gyönyörűen szerepeltek a magyar kajak-kenusok az idei világbajnokságokon – a nemzetek közt az éremtábla élén végeztünk” – emelte ki Karsay Ferenc, aki köszöntötte a gyorsasági és maratoni vb-n egyaránt aranyérmes Csikós Zsókát és Csorba Zsófiát, akik ott voltak a megnyitón. Mind a ketten az alapítvány korábbi támogatottjai.

Schmidt Gábor megköszönte a Kolonics Alapítványnak, hogy folyamatosan közvetíti Kolonics György üzeneteit.

„Nekem négy ilyen üzenet mindig eszembe jut: a kitartás, a szorgalom, az alázat és a mások tisztelete. Örülök annak, hogy a kajak-kenu sportágunk ezeket az értékeket hordozza magában” – emelte ki a szövetség elnöke.

Fábián László azt mondta, a magyar sport méltán büszke az eredményeire.

„Büszkék vagyunk azokra a sportolókra, akik ezeket a sikereket elérték, közéjük tartozik Kolonics György is. Fontos, hogy ne felejtsük el őket egy pillanatra sem, mindig itt legyenek közöttünk, emléküket megőrizzük” – fogalmazott.

Bognár Viktor emlékeztetett, hogy a kiállítás hazatért Budafokra.

„Koló itt, Budafokon cseperedett, itt járt iskolába – a testnevelés-tagozatos általános iskola azóta már az ő nevét viseli –, majd a helyi Budai Nagy Antal Gimnáziumban érettségizett. Itt ismerkedett meg a kenuzás alapjaival is, Nótárius József nevelőedző, majd Ludasi Róbert mesteredző iránymutatásával a Budapesti Spartacus SE vízitelepén – idézte fel, majd hozzátette: – A kiállítást megtekintve megfelelő képet kapunk arról, hogy egy teljesen átlagos fizikai adottságokkal rendelkező budafoki kissrác a kivételes tehetségének, a páratlan szorgalmának és a már-már zavarba ejtő alázatának köszönhetően miként vált a közelmúlt egyik legsikeresebb sporthősévé”.

A kétszeres olimpiai bajnok és 15-szörös világbajnok, háromszoros Európa-bajnok Kolonics György 2008. július 15-én, edzés közben hunyt el, 24 nappal a 2008-as pekingi játékok előtt.