A Tenisz és a nők elnevezésű kiállítás a női tenisz elmúlt kétszáz évét mutatja be

2025.09.20. 13:30
Kiállítás nyílt a női tenisz elmúlt 200 évéről (Fotó: Facebook/Hungarian Tennis)
A Tenisz és a nők című tematikus kiállításon a női tenisz elmúlt kétszáz évének történetét ismerhetjük meg a Szép Juhászné Teniszklubban csütörtökön megnyílt tematikus kiállításon.

A Magyar Teniszszövetség (MTSZ) közösségi oldalán csütörtökön arról számolt be, hogy a Közép-Európa legnagyobb relikviagyűjteményével rendelkező Gáspár Balázs új tárlatot nyitott Tenisz és a nők címmel az általa vezetett Szép Juhászné Teniszklubban, rögtön az Art Deco korszakról szóló kiállítás zárultát követően.

A tárlatot Schmitt Petra, az MTSZ főtitkára nyitotta meg, Gáspár Balázs pedig sorra bemutatta azokat a szobrokat, festményeket és egyéb művészeti alkotásokat, melyek a sportágat ábrázolják.

A rendezvényre meghívottak érdekes beszélgetést hallgathattak meg az 1986-ban párosban Roland Garros-győztes Temesvári Andreával, Körmöczy Zsuzsával – az 1958-as Roland Garros-bajnok Körmöczy Zsuzsa lányával –, valamint a párosban négyszeres Grand Slam-győztes, háromszoros világbajnok Babos Tímea édesapjával, Babos Csabával, akik a női teniszezőkkel kapcsolatos élményeket, történeteket osztottak meg.

Az eseményt három előadás színesítette még – Lévai-Nagy Péter fagott-, Galambos Lajos trombitajátéka, Létay Dóra pedig Vámos Miklós Teniszezz velem (én sem tudok még) című könyvéből olvasott fel egy részletet. Végül a kerekesszékes tenisszel is megismerkedhettek a meghívottak.

A tárlat a Szép Juhászné Teniszklubban ingyenesen megtekinthető.

 

