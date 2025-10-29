NS-kerekasztal: Palotai Károly-emlékkiállítás nyílt Győrben

A PALOTAI 90 ünnepségsorozat részeként Győr önkormányzata és a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány kuratóriuma Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó, világhírű játékvezető hagyatékából emlékkiállítást rendezett születésének 90. évfordulóján a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér helyiségében – számolt be róla a Kisalföld.

„Palotai Károly sportolóként, játék- és sportvezetőként Győrben ikonnak számít napjainkban is, másrészt tizenhárom éven keresztül az alapítványunk kuratóriumának tiszteletre méltó elnöke volt. Az emlékoszlop-avatás, az ETO-mérkőzésen történt megemlékezés után a kiállítás az ünnepségsorozat harmadik állomása. A színvonalas tárlat összeállítása N. Mészáros Júlia művészettörténész érdeme” – idézte a vármegyei lap Pálfalvi Gábort, a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány kuratóriumának elnökét.

Az olimpiai bajnok Keglovich László (balra, Jakab Jánossal), az egykori játékostárs olvasta fel Orbán Viktor köszöntőlevelét, amelyben felemelő ünneplést kívánt az esemény résztvevőinek

A megnyitóünnepségen Jakab János miniszterelnöki tanácsadó Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét hozta, amelyet Keglovich László olimpiai bajnok olvasott fel, majd Vincze Ottó, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Sportdiplomáciai Főosztálya tanácsadója, korábbi válogatott labdarúgó emlékezett meg Palotai Károlyról. Köszöntötte a rendezvényt Juhász László, az MLSZ alelnöke, valamint Borsi Róbert, a győri önkormányzat kulturális tanácsnoka is. A kiállítást Pintér Bence, Győr polgármestere nyitotta meg.

A kiállítás gazdag anyagának csúcspontja a tokiói olimpiai aranyérme, amelyet utólag, részben a győri szurkolók adományaiból, a NOB engedélyével csináltattak. Ezen kívül is számos relikvia által végigkövethető Palotai Károly játékos-pályafutása. Hasonlóan értékes a játékvezetői és a játékvezető-ellenőri tevékenységét felidéző anyag is. A vitrinekben különböző érmék, ajándéktárgyak tárulnak a látogatók szeme elé. Helyet kaptak itt Palotai Károly polgári életben kapott kitüntetései is.

A kiállítás után pódiumbeszélgetést rendeztek Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, korábbi játékvezető, Papp Győző, a Palotai, az első magyar sztárbíró című kötet szerzője, Kőrös László és Bay Ferenc, Palotai Károly egykori játékvezető kollégái részvételével. A kiállítást és a programsorozatot a Magyar Sportújságírók Szövetsége Nagy Béla-programja támogatta.