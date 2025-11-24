Nemzeti Sportrádió

Bélyeggel tiszteleg Bozsik József előtt a Magyar Posta; Puskás Ferenc századik születésnapja hivatalos UNESCO-évforduló lesz

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
Vágólapra másolva!
2025.11.24. 17:13
Címkék
Bozsik 100 Emlékév Bozsik József Magyar Posta
Sajtótájékoztató keretében zárult az esztendővel ezelőtt meghirdetett Bozsik 100 Emlékév, a Magyar Posta Bozsik-tematikus bélyeget bocsátott ki a legendás futballista tiszteletére. Az eseményen azt is bejelentették, hogy 2027-ben Puskás Ferenc századik születésnapja hivatalos UNESCO-évforduló lesz.
Az emlékbélyegek (Fotó: Dömötör Csaba)

Az Aranycsapat Testület egy évvel ezelőtt hirdette meg a Bozsik 100 Emlékévet Bozsik József olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, a Bp. Honvéddal ötszörös magyar bajnok labdarúgó születésének századik évfordulója tiszteletére.

Az emlékévet lezáró, Benczúr Házban rendezett sajtóeseményen id. Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke ismertette az emlékév részleteit: „Számos kiállításra került sor a Kárpát-medencében, rendkívül jó érzés volt tapasztalni, hogy a határon túl is ugyanolyan lelkesedéssel tartották a Bozsik-kupákat, és hogy a felvidéki fiatalok mennyire tisztelik Cucu bácsi emlékét. A közeljövőben a Bozsik Arénánál szobrot emelnek neki, ez pedig méltó emléket állít. Fontos, hogy a kiváló sportember életművéről ne csak a sportszerető közönség, hanem a szélesebb közérdeklődés is tudomást szerezzen.”

Springer Miklós, a Ferencvárosi Torna Club alapító elnöke, Springer Ferenc dédunokája és a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese a 101-szeres válogatott legenda életéről és pályafutásáról beszélt: „A Magyar Posta egy tematikus, szelvényes bélyeggel és alkalmi borítékkal emlékezik meg Bozsik Józsefről. Ezen nem csupán egy portré és egy akciójelenet látható, hanem egy egész életmű is. A bélyegzőn az ötös számú mez stilizált rajza jelenik meg, egy szám, amely a magyar futballtörténelemben örökre Bozsik József nevéhez kötődik. Ez egy kulturális és történeti mementó, amely nemzedékeknek őrzi meg egy nagy ember alakját. A bélyeg 12 250 példányban készült, és hétfőtől megvásárolható.”

Szöllősi György (Fotó: Dömötör Csaba)

Az emlékév fővédnöke, az esemény főelőadója, lapunk főszerkesztője, Szöllősi György többek között a Bozsik József és Puskás Ferenc közötti elválaszthatatlan, gyerekkortól eredő kapcsolatát elevenítette fel: „Bozsik József november 28-i születésnapja mindig közel van a londoni 6:3 november 25-i évfordulójához, a századik születésnap miatt még inkább rímel egymásra a két dátum, a mostani bélyeg pedig szép és méltó gesztus a Magyar Posta részéről. A jövő szempontjából nagyszerű, hogy az MLSZ utánpótlás-nevelési programja Bozsik József nevét viseli, és az utóbbi években a válogatottban felbukkanó játékosok zöme valaha, valamikor játszott a Bozsik-programban. Különleges legendájává teszi a magyar labdarúgásnak, hogy ő volt az első százszoros válogatott. Nincs annál varázslatosabb emléke Bozsik József és Puskás Ferenc barátságának, mint hogy a megújult Bozsik Aréna postacíme Puskás Ferenc utca 1–3.”

Bozsik Péter és Springer Miklós ünnepélyesen kibocsátották a bélyeget (Fotó: Dömötör Csaba)

A rendezvény zárásaként Springer Miklós és Bozsik József fia, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Bozsik Péter ünnepélyesen kibocsátotta a bélyeget.

„Ez a rengeteg esemény, amelyet az elmúlt évben rendeztek a tiszteletére, nagy megtiszteltetés nekem és családomnak is – mondta lapunknak Bozsik Péter. –  Örülök, hogy ennyi idő elteltével is méltónak találják arra, hogy ilyen módokon emlékezzenek róla. Az összes esemény a szoboravatásban csúcsosodik ki, az egész életében ahhoz a városrészhez kötődött, ott kap ilyen elismerést, nem jut eszembe más kifejezés, mint hogy megtisztelő és megható.”

A Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György beszédében több olyan rendezvényt is felsorolt, amely az emlékévhez, illetve az Aranycsapathoz kapcsolódik, és a napokban vagy ebben az évben esedékes.

„Az Aranycsapat Testület kezdeményezésére még az idén leleplezik a szobrot Kispesten. Az MLSZ kedden megrendezi a válogatott játékosok több évtizedes hagyományokra visszatekintő összejövetelét, s ugyancsak a Magyar Labdarúgás Napján a Szent István-bazilikában okostáblát avatunk a szintén száz éve született Buzánszky Jenő sírjához kapcsolódóan. A Nemzeti Bank emlékérmet bocsát ki a MAC 150. évfordulója alkalmából, erre aligha véletlenül a Magyar Labdarúgás Napján kerül sor. Püspökladányban a Hátsó Füves fotókiállítása nyílik az új városházán. A közmédia többféleképp tiszteleg: újra látható lesz a 6:3, és szinkronizálva műsorra tűzi a Puskás Ferenc ausztráliai éveit feldolgozó dokumentumfilmet is. Szerdán Kairóban Puskás életrajzának arab nyelvű könyvbemutatója lesz. Talán a legkülönlegesebb bejelentés, hogy az MLSZ és Magyarország támogatására az UNESCO közgyűlése felvette a hivatalos évfordulóinak listájára Puskás Ferenc 2027-ben esedékes századik születésnapját. Ezzel együtt kezdeményezzük a hivatalos Puskás Emlékév meghirdetését 2027-re. Már a jövő év sem elválasztható ettől, hiszen a budapesti BL-döntővel és az újraszerkesztett, nagyszabású magyar és angol nyelvű életrajzzal, valamint a tematikus kiállítással, számos programmal kapcsolatban sok szó esik majd Puskás Ferencről.”

Puskás Ferenc századik születésnapja hivatalos UNESCO-évforduló lesz

 

 

 

Bozsik 100 Emlékév Bozsik József Magyar Posta
Legfrissebb hírek

„Alacsonyabbak a fizetések, mint Magyarországon, de több a fiatal” – a Lendva az élvonal felé menetel

Minden más foci
2025.11.07. 11:50

Bozsik Józsefre emlékezett fia, életrajzírója és a családi barát

Magyar válogatott
2025.11.07. 09:02

Bélyegeken a százéves TF és a magyar sport

Egyéb egyéni
2025.09.17. 16:34

Tusványos 2025: emlékbélyeget mutatott be a Magyar Posta a 100 éve született Buzánszky Jenőről

Magyar válogatott
2025.07.25. 14:38

Az Aranycsapat Testület kezdeményezi, hogy állítsanak szobrot a 100 éve született Bozsik Józsefnek

Magyar válogatott
2025.05.30. 16:52

Bozsik József: Nincs pánik a Lendvánál

Minden más foci
2025.05.21. 18:48

Bajnoki címmel érne fel a nyolcadik hely Bozsik József szlovén csapata számára

Minden más foci
2025.01.18. 09:24

Elkezdődött a Bozsik 100 Emlékév

Magyar válogatott
2024.11.28. 14:06
Ezek is érdekelhetik