Bélyeggel tiszteleg Bozsik József előtt a Magyar Posta; Puskás Ferenc századik születésnapja hivatalos UNESCO-évforduló lesz

Az emlékbélyegek (Fotó: Dömötör Csaba)

Az Aranycsapat Testület egy évvel ezelőtt hirdette meg a Bozsik 100 Emlékévet Bozsik József olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, a Bp. Honvéddal ötszörös magyar bajnok labdarúgó születésének századik évfordulója tiszteletére.

Az emlékévet lezáró, Benczúr Házban rendezett sajtóeseményen id. Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke ismertette az emlékév részleteit: „Számos kiállításra került sor a Kárpát-medencében, rendkívül jó érzés volt tapasztalni, hogy a határon túl is ugyanolyan lelkesedéssel tartották a Bozsik-kupákat, és hogy a felvidéki fiatalok mennyire tisztelik Cucu bácsi emlékét. A közeljövőben a Bozsik Arénánál szobrot emelnek neki, ez pedig méltó emléket állít. Fontos, hogy a kiváló sportember életművéről ne csak a sportszerető közönség, hanem a szélesebb közérdeklődés is tudomást szerezzen.”

Springer Miklós, a Ferencvárosi Torna Club alapító elnöke, Springer Ferenc dédunokája és a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese a 101-szeres válogatott legenda életéről és pályafutásáról beszélt: „A Magyar Posta egy tematikus, szelvényes bélyeggel és alkalmi borítékkal emlékezik meg Bozsik Józsefről. Ezen nem csupán egy portré és egy akciójelenet látható, hanem egy egész életmű is. A bélyegzőn az ötös számú mez stilizált rajza jelenik meg, egy szám, amely a magyar futballtörténelemben örökre Bozsik József nevéhez kötődik. Ez egy kulturális és történeti mementó, amely nemzedékeknek őrzi meg egy nagy ember alakját. A bélyeg 12 250 példányban készült, és hétfőtől megvásárolható.”

Szöllősi György (Fotó: Dömötör Csaba)

Az emlékév fővédnöke, az esemény főelőadója, lapunk főszerkesztője, Szöllősi György többek között a Bozsik József és Puskás Ferenc közötti elválaszthatatlan, gyerekkortól eredő kapcsolatát elevenítette fel: „Bozsik József november 28-i születésnapja mindig közel van a londoni 6:3 november 25-i évfordulójához, a századik születésnap miatt még inkább rímel egymásra a két dátum, a mostani bélyeg pedig szép és méltó gesztus a Magyar Posta részéről. A jövő szempontjából nagyszerű, hogy az MLSZ utánpótlás-nevelési programja Bozsik József nevét viseli, és az utóbbi években a válogatottban felbukkanó játékosok zöme valaha, valamikor játszott a Bozsik-programban. Különleges legendájává teszi a magyar labdarúgásnak, hogy ő volt az első százszoros válogatott. Nincs annál varázslatosabb emléke Bozsik József és Puskás Ferenc barátságának, mint hogy a megújult Bozsik Aréna postacíme Puskás Ferenc utca 1–3.”

Bozsik Péter és Springer Miklós ünnepélyesen kibocsátották a bélyeget (Fotó: Dömötör Csaba)

A rendezvény zárásaként Springer Miklós és Bozsik József fia, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Bozsik Péter ünnepélyesen kibocsátotta a bélyeget.

„Ez a rengeteg esemény, amelyet az elmúlt évben rendeztek a tiszteletére, nagy megtiszteltetés nekem és családomnak is – mondta lapunknak Bozsik Péter. – Örülök, hogy ennyi idő elteltével is méltónak találják arra, hogy ilyen módokon emlékezzenek róla. Az összes esemény a szoboravatásban csúcsosodik ki, az egész életében ahhoz a városrészhez kötődött, ott kap ilyen elismerést, nem jut eszembe más kifejezés, mint hogy megtisztelő és megható.”