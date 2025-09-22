A MOB Pétervári-Molnár Bendegúzt javasolja az EOB sportolói bizottságába

A MOB honlapján olvasható, hogy az EOB augusztus 8-án tette közzé a sportolói bizottság tagságára vonatkozó pályázati kiírását, amely alapján a MOB-nak lehetősége nyílik sportolót javasolni a testületbe. A MOB-iroda a felhívást továbbította a MOB sportolói bizottságának, amely Pétervári-Molnár Bendegúzt javasolta az elnökség felé. Az evezős olimpikon amellett, hogy élsportoló, tagja a MOB elnökségének és vezeti a MOB sportolói bizottságát is.

A kandidálókról a november 12–13. között Londonban ülésező EOB sportolói fóruma dönt.