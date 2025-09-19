A fallabdázó Farkas Balázs szeretne jövőre hazai pályán is bizonyítani

„Nekem személy szerint nagy dolog, hogy jövőre Magyarországon rendezik az Eb-t. Nagyon szeretnék itthon bizonyítani a hazai közönség előtt, lehet akár az egy Budapest Open vagy egy Európa-bajnokság” – nyilatkozta Farkas az M1 aktuális csatornának a csengtui Világjátékokon részt vevő magyar csapat tiszteletére rendezett ünnepélyes fogadáson.

A kínai nagyvárosban sporttörténeti sikert elérő sportoló azt mondta, felejthetetlen élmény volt neki a verseny, amelyre nagyon jól sikerült alapozás után érkezett.

„Miután lejátszottam az első két mérkőzésemet, nagyon magabiztosnak éreztem magam. Számomra vízválasztó volt, hogy a világranglistán 16. svájci Dimitri Steinmannt az idén harmadjára is meg tudtam verni Kínában, és így kerültem be a döntőbe” – emlékezett vissza a 28 éves fallabdázó.

A sportág a 2028-as Los Angeles-i játékokon szerepel először a hivatalos olimpiai műsorban, s Farkas szeretne ott lenni a mezőnyben, egyértelmű célja, hogy kvótát szerezzen.

„Azok a versenyek lesznek a legfontosabbak, amelyeken kvalifikációt lehet szerezni. Próbálom majd úgy időzíteni a formámat, hogy ezeken legyek tényleg a topon” – fogalmazott az ötkarikás játékokkal kapcsolatban a legfrissebb világranglistán 46. sportoló, aki szombattól a Budapest Squash Openen lép pályára a Marczibányi téri City Squash Clubban.