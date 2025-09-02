Nemzeti Sportrádió

130 éve őrizzük a lángot! – óriásplakátkampányt indított a MOB

Vágólapra másolva!
2025.09.02. 10:46
null
Óriásplakátkampányt indított a MOB (Fotó: MOB)
Címkék
olimpia Gyulay Zsolt MOB
130 éve őrizzük a lángot – hajrá, magyarok! – ez a szlogenje az idén 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság kampányának, amely hétfőtől óriásplakátokon, a hónap közepétől pedig úgynevezett citylightokon is megjelenik az ország, illetve utóbbi esetében a főváros különböző pontjain.

 

Nyolc sportág, tizenhat sportoló, a múlt, a jelen és a jövő találkozása az élsporton keresztül – az olimpiai értékek által. Gyulay Zsolt és Kopasz Bálint, Hosszú Katinka és Rasovszky Kristóf, Kásás Tamás és Vogel Soma, Schmitt Pál és Siklósi Gergely – ez a négy páros jelenik meg keddtől az óriásplakátokon – tájékoztatta a MOB az MTI-t.

Hogy melyik sportágak és melyik sportolók szerepelnek majd a városi plakátokon, az egyelőre titok. A MOB jelezte, hogy tradicionális magyar sikersportágak képviselőit kérte fel, legyenek a kampány főszereplői, amely egyrészt tiszteleg a magyar olimpiai sikerek előtt, másrészt megköszöni a 130 éve tartó szurkolást a magyar sportszerető közönségnek, harmadrészt pedig fejet hajt a mindenkori támogatók előtt azért, hogy a Magyar Csapat mögött állnak.

A plakátokon a már visszavonult olimpiai bajnok meggyújtja a jelen bajnokának fáklyáját a szurkolókkal zsúfolásig megtelt stadionban, amit a „jövő bajnoka” áhítattal figyel. Ebben a képben benne van a múlt tisztelete, a jelen megbecsülése és a jövő fontosságának hangsúlyozása – olvasható MOB közleményében.

A MOB december 19-én ünnepli fennállásának 130. évfordulóját, amelyről méltóképpen kíván megemlékezni, és ez az első lépés.

Különleges esztendő az idei: a MOB fennállásának 130. évfordulóját ünnepeljük – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a MOB elnöke. – Büszkék vagyunk rá, hogy a MOB a világ hatodik nemzeti olimpiai bizottságaként alakult meg, és az elmúlt százharminc évben a magyar sport számtalan dicsőséges pillanatának volt tanúja és alakítója. Az évforduló méltó megünneplésére indított óriásplakát kampányunk egy olyan örökséget jelenít meg, amelyre mindannyian büszkék lehetünk: ez a pillanat nemcsak a generációk közötti kapcsolatot jeleníti meg, hanem azt az értékrendet is, amely a magyar olimpiai mozgalmat mindig is jellemezte: tisztelet, elhivatottság, kitartás és nemzeti büszkeség.”

Hozzátette, személyesen is büszke arra, hogy ennek részese lehet.

Ezek a plakátok nemcsak a múlt eredményeire utalnak, hanem jövőbe vetett hitünket is kifejezik, azt, hogy a láng, amit őrzünk, nem csupán az olimpia szimbóluma, hanem a hité is, hogy közös értékeink mentén továbbra is újabb és újabb generációkat tudunk inspirálni a sportra, a fair play szellemében megvívott csatákra” – fogalmazott a MOB elnöke.


 

 

olimpia Gyulay Zsolt MOB
Legfrissebb hírek

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 6. rész, Balczó András

Egyéb egyéni
2025.08.31. 17:01

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 3. rész, Papp László

Egyéb egyéni
2025.08.25. 17:01

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 2. rész, Csik Ferenc

Egyéb egyéni
2025.08.23. 17:16

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 1. rész, Hajós Alfréd

Egyéb egyéni
2025.08.21. 17:03

Csodák csodája – az olimpiák legszebb pillanatai a Nemzeti Sporton és a Nemzeti Sportrádióban

Egyéb egyéni
2025.08.20. 13:41

Melyik sportágban szerezték a magyar sportolók a legtöbb aranyérmet egyetlen olimpián? Nehéz kérdések az olimpiák történetéből – 10. rész

Egyéb egyéni
2025.08.18. 12:43

Olimpiai múzeum nyílt Rio de Janeiróban

Rio 2016
2025.08.16. 13:27

Los Angeles 2028: értékesítették két helyszín névhasználati jogát

Egyéb csapat
2025.08.15. 10:24
Ezek is érdekelhetik