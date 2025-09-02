130 éve őrizzük a lángot! – óriásplakátkampányt indított a MOB

Nyolc sportág, tizenhat sportoló, a múlt, a jelen és a jövő találkozása az élsporton keresztül – az olimpiai értékek által. Gyulay Zsolt és Kopasz Bálint, Hosszú Katinka és Rasovszky Kristóf, Kásás Tamás és Vogel Soma, Schmitt Pál és Siklósi Gergely – ez a négy páros jelenik meg keddtől az óriásplakátokon – tájékoztatta a MOB az MTI-t.

Hogy melyik sportágak és melyik sportolók szerepelnek majd a városi plakátokon, az egyelőre titok. A MOB jelezte, hogy tradicionális magyar sikersportágak képviselőit kérte fel, legyenek a kampány főszereplői, amely egyrészt tiszteleg a magyar olimpiai sikerek előtt, másrészt megköszöni a 130 éve tartó szurkolást a magyar sportszerető közönségnek, harmadrészt pedig fejet hajt a mindenkori támogatók előtt azért, hogy a Magyar Csapat mögött állnak.

A plakátokon a már visszavonult olimpiai bajnok meggyújtja a jelen bajnokának fáklyáját a szurkolókkal zsúfolásig megtelt stadionban, amit a „jövő bajnoka” áhítattal figyel. Ebben a képben benne van a múlt tisztelete, a jelen megbecsülése és a jövő fontosságának hangsúlyozása – olvasható MOB közleményében.

A MOB december 19-én ünnepli fennállásának 130. évfordulóját, amelyről méltóképpen kíván megemlékezni, és ez az első lépés.

„Különleges esztendő az idei: a MOB fennállásának 130. évfordulóját ünnepeljük – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a MOB elnöke. – Büszkék vagyunk rá, hogy a MOB a világ hatodik nemzeti olimpiai bizottságaként alakult meg, és az elmúlt százharminc évben a magyar sport számtalan dicsőséges pillanatának volt tanúja és alakítója. Az évforduló méltó megünneplésére indított óriásplakát kampányunk egy olyan örökséget jelenít meg, amelyre mindannyian büszkék lehetünk: ez a pillanat nemcsak a generációk közötti kapcsolatot jeleníti meg, hanem azt az értékrendet is, amely a magyar olimpiai mozgalmat mindig is jellemezte: tisztelet, elhivatottság, kitartás és nemzeti büszkeség.”

Hozzátette, személyesen is büszke arra, hogy ennek részese lehet.

„Ezek a plakátok nemcsak a múlt eredményeire utalnak, hanem jövőbe vetett hitünket is kifejezik, azt, hogy a láng, amit őrzünk, nem csupán az olimpia szimbóluma, hanem a hité is, hogy közös értékeink mentén továbbra is újabb és újabb generációkat tudunk inspirálni a sportra, a fair play szellemében megvívott csatákra” – fogalmazott a MOB elnöke.



