Világjátékok: Bujdosó és Máramarosi is hatodik lett a tájfutók középtávú versenyében

2025.08.08. 10:44
Bujdosó Zoltán eredményét (is) a magyar szövetség fantasztikus sikernek nevezte (Fotó: MTFSZ)
Máramarosi Rita Világjátékok Bujdosó Zoltán
A férfiaknál Bujdosó Zoltán, míg a nőknél Máramarosi Rita is a 6. helyen végzett a tájfutók középtávú versenyében pénteken, a Csengtuban zajló Világjátékok első versenynapján.

A magyar sportági szövetség tájékoztatása szerint az egyaránt 40 fős mezőnyt alaposan megrostálta a kínai nagyvárosban uralkodó hőség. A mieink közül a férfiak versenyében sokáig vezető Jónás Ferenc, illetve a nőknél Gárdonyi Csilla is feladta a viadalt. Az egyaránt junior-világbajnok Bujdosó és Máramarosi viszont végig bírta, és kiegyensúlyozott teljesítménnyel ért célba a hatodik helyen. Ezzel mind a ketten beállították a magyar tájékozódási futósport legjobb Világjátékok-eredményét, ami Oláh Katalin nevéhez fűződik, aki 2001-ben végzett a 6. pozícióban.

A szám végén Bujdosó és Máramarosi is arról beszélt, hogy a hőség nagyon megviselte őket.

„A verseny elején jól éreztem magam, jól ment a futás. Aztán a melegtől egyre fáradtabb voltam, a pálya végén pedig már nagyon kivoltam, nem is tudom, hogy tudtam végig futni – nyilatkozta az M1 aktuálisnak Bujdosó Zoltán. – Nagyon örülök a hatodik helynek, és ugyan technikailag lehetett volna jobb a futásom, de a helyezéssel elégedett vagyok.”

„Nagyon a határaimon mozogtam, nem tudtam, hogy összeesek-e vagy sem – mondta Máramarosi Rita, hozzátéve, hogy egy idő után már nem frissített, mert úgy érezte, nem tudná letekerni a kupakot a vizes palackról. – A végén már azt sem nagyon tudtam követni, hogy hányas pontra megyek, így mindig azon kellett gondolkodnom, hogy vajon jó pontra megyek-e éppen. Voltak hibáim, amikből tanulni fogok és összességében nem vagyok csalódott. Úgy gondolom, hogy már az nagy szó, ha valaki ezt a pályát teljesíteni tudta.”


A tájfutókra vasárnap a sprintverseny, míg hétfőn a váltó vár.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány székhelyére.

 

