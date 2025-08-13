Két magyar kick-boxos is döntős a világjátékokon

A 70 kilós Busa az M1 aktuális csatorna helyszíni stábjának elárulta: a brit Ellie Harvey legyőzésekor kevésbé izgult, mint egy nappal korábban, amikor megkezdte szereplését.

„Levette rólam a stresszt, hogy bejutottam a legjobb négybe” – mondta Busa, aki örömmel, mosolyogva beszélt a finálé kiharcolásáról, ahol német riválissal, Stefanie Megerlével küzd meg, vele eddig egyszer csapott össze, akkor a tavalyi Európa-bajnokságon alulmaradt.

„Kemény, nagyon taktikus bunyó lesz” – fogalmazta meg várakozásait Busa, aki reméli, hogy „jól fog alakulni a holnapi nap is”. „Ennél nincs szebb búcsú, mint a sportágunk legnagyobb versenyén döntőben lenni és esetleg azt megnyerni, ha így lesz, én nagyon-nagyon boldog leszek.”

Veres a 63 kilogrammosok elődöntőjében névrokonát, a német színekben szereplő Roland Vicziant ejtette ki, akiről elmondta, hogy „Magyarországon született, ő egy magyar fiú”. Ellenfele kezét felemelte az összecsapás után, ezt azzal indokolta, hogy „az én szememben járt neki a taps”.

„Egy nagyon ügyes versenyző ellen bunyóztam egy sima mérkőzést, ez azt mutatja számomra, hogy talán soha életemben nem voltam még ennyire jó” – értékelt Veres, aki úgy érzi, 26 éves korára érte el ebben a sportágban a legjobb formáját és tudását.

„Talán ez már a régi, nagy magyar bunyósokat idézi, úgyhogy abszolút elégedett vagyok magammal. Most nagyon figyelni kell arra, hogy ugyanezt a teljesítményt alázattal, az egómat teljesen hátratolva a döntőben is tudjam nyújtani.”

Az olasz Gabriele Lanzilao elleni, csütörtöki fináléról elmondta, figyelni kell a távolságra, mert az fog dönteni.