A biliárdozó Szolnoki Olivér döntős a Világjátékokon

A tavalyi Európa-bajnokságon aranyérmes magyar versenyző a szerdai elődöntőben 9–8-ra nyert a lengyel Wojciech Szewczyk ellen.

„Mindig minden versenyt szeretnék megnyerni, persze ebből akár az is kisülhetett volna, hogy már a csoportkör után búcsúzom. Ahogyan a meccsek eredményein is látszódik, nagyon együtt van a mezőny” – mondta az M1 aktuális csatornának Szolnoki, aki minden találkozóján kiélezett csatákat vívott.

A magyar játékos a csütörtöki döntőben perui Gerson Martinezzel találkozik, utóbbi nagy meglepetésre a világ legjobbját, a német Joshua Fillert búcsúztatta 7–3-as hátrányból fordítva.

„Kétszer játszottam vele eddig, mindkétszer szoros mérkőzésen kaptam ki, remélem ez most változik majd” – jegyezte meg Szolnoki.