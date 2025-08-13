Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

A biliárdozó Szolnoki Olivér döntős a Világjátékokon

Vágólapra másolva!
2025.08.13. 14:55
null
Szolnoki Olivér (Fotó: M4 Sport)
Címkék
Szolnoki Olivér Világjátékok pool biliárd
A biliárdozó Szolnoki Olivér bejutott a fináléba a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon.

A tavalyi Európa-bajnokságon aranyérmes magyar versenyző a szerdai elődöntőben 9–8-ra nyert a lengyel Wojciech Szewczyk ellen.

„Mindig minden versenyt szeretnék megnyerni, persze ebből akár az is kisülhetett volna, hogy már a csoportkör után búcsúzom. Ahogyan a meccsek eredményein is látszódik, nagyon együtt van a mezőny” – mondta az M1 aktuális csatornának Szolnoki, aki minden találkozóján kiélezett csatákat vívott.

A magyar játékos a csütörtöki döntőben perui Gerson Martinezzel találkozik, utóbbi nagy meglepetésre a világ legjobbját, a német Joshua Fillert búcsúztatta 7–3-as hátrányból fordítva.

„Kétszer játszottam vele eddig, mindkétszer szoros mérkőzésen kaptam ki, remélem ez most változik majd” – jegyezte meg Szolnoki.

 

Szolnoki Olivér Világjátékok pool biliárd
Legfrissebb hírek

Világjátékok: ezüstérmes a fallabdázó Farkas Balázs

Egyéb egyéni
Tegnap, 14:44

Világjátékok: Tőrös Tamara arany-, Tóth Alexa bronzérmes ju-jitsuban

Egyéb egyéni
Tegnap, 12:08

Világjátékok: döntős a fallabdázó Farkas Balázs

Egyéb egyéni
2025.08.11. 17:25

Világjátékok: elődöntős a fallabdázó Farkas Balázs

Egyéb egyéni
2025.08.10. 15:42

Világjátékok: Spéth Norbert bronzérmes muaythaiban

Egyéb egyéni
2025.08.10. 14:32

Világjátékok: ismét ezüstérmes a maratoni kajakos Kiszli Vanda

Egyéb egyéni
2025.08.10. 13:05

Világjátékok: világcsúccsal aranyérmes az uszonyosúszó Kiss Nándor

Egyéb egyéni
2025.08.10. 12:42

Világjátékok: nincs megállás – Tóth Alexa bronzérmes

Egyéb egyéni
2025.08.10. 12:15
Ezek is érdekelhetik