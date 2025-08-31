Sárai Levente szenzációs átlagokkal kvalifikálta magát Hungarian Darts Trophyra

A budapesti selejtezőben a 64 játékos hat nyert legig tartó, kieséses rendszerben döntötte el a továbbjutást. A negyeddöntőig Sárai Levente, Major Nándor, Prés Nándor és Borbély András jutott el, így ők képviselhetik hazánkat a szeptemberi tornán az MVM Dome-ban.

Sárai Levente teljesítménye kiemelkedett a többi közül, hiszen a 21 éves játékos mind a négy meccsén 90 feletti körátlagot ért el – sorrendben 96.97-et, 94.10-et, 90.65-öt és 92.16-ot produkált.

HUNGARIAN DARTS TROPHY

A RANGLISTÁKRÓL INDULÁSI JOGOT SZERZŐK

VILÁGRANGLISTA (16 fő, kiemeltek): Luke Humphries (angol, 1.), Luke Littler (angol, 2.), Michael van Gerwen (holland, 3.), Stephen Bunting (angol, 4.), James Wade (angol, 5.), Chris Dobey (angol, 6.), Gerwyn Price (walesi, 7.), Rob Cross (angol, 8.), Damon Heta (ausztrál, 9.), Jonny Clayton (walesi, 10.), Gary Anderson (skót, 11.), Dave Chisnall (angol, 12.), Ross Smith (angol, 13.), Peter Wright (skót, 14.), Josh Rock (északír, 15.), Danny Noppert (holland, 16.)

PRO TOUR-RANGLISTA (16 fő): Martin Schindler (német), Cameron Menzies (skót), Gian van Veen (holland), Wessel Nijman (holland), Ryan Searle (angol), Mike De Decker (belga), Nathan Aspinall (angol), Dirk van Duijvenbode (holland), Jermaine Wattimena (holland), Andrew Gilding (angol), Daryl Gurney (északír), Ricardo Pietreczko (német), Luke Woodhouse (angol), Joe Cullen (angol), Raymond van Barneveld (holland), Ryan Joyce (angol)

PRO TOUR-SELEJTEZŐ (10): Rob Owen (walesi), Ritchie Edhouse (angol), Niko Springer (német), Jim Williams (walesi), Cam Crabtree (angol), Tom Bissell (angol), Thibault Tricole (francia), Lukas Wenig (német), Darren Beveridge (skót), Leon Weber (német)

MAGYAR SELEJTEZŐ (4): Major Nándor, Sárai Levente, Prés Nándor, Borbély András

KELET-EURÓPAI SELEJTEZŐ (1): Boris Krcmar (horvát)

ÉSZAK-EURÓPAI SELEJTEZŐ (1): Andreas Hyllgaardhus (dán)

A PDC EUROPEAN TOUR 2025-ÖS ÁLLOMÁSAI

Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Luke Littler–Mike De Decker 8–5

European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Ryan Joyce 8–4

International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: Stephen Bunting–Nathan Aspinall 8–5

German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Michael van Gerwen–Gian van Veen 8–5

Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Martin Schindler–Ross Smith 8–4

European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Gary Anderson–Andrew Gilding 8–0

Dutch Darts Championship, Rosmalen (Hollandia). Döntő: Jonny Clayton–Niko Springer 8–6

European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Damon Heta 8–6

Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Gerwyn Price–Gary Anderson 8–3

Augusztus 29–31.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)

Szeptember 5–7.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)

Szeptember 19–21.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST

Szeptember 26–28.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 17–19.: German Darts Championship, Hildesheim (Németország)

Október 23–26.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)