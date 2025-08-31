Nemzeti Sportrádió

Női asztalitenisz BL: az Európa-kupában folytatja a Budaörs

2025.08.31. 14:19
Imre Leila (Fotó: ETTU)
A harmadik mérkőzését is elvesztette a Budaörsi SC Újvidéken, a női asztalitenisz Bajnokok Ligája első csoportkörében, így négyes csoportja utolsó helyén végzett és az Európa-kupában folytatja szereplését.

A nyolcszoros magyar bajnok pénteken a portugál CTM Mirandelától, majd szombaton a francia Saint-Denis TT 93 csapatától kapott ki 3:0-ra, a vasárnapi zárónapon pedig a spanyol MIRÓ Ganxets Costa Durada volt az ellenfele az A-csoport utolsó fordulójában.

Az alaposan megfiatalított együttes ezúttal is az Imre Leila, Madarász Dóra, Szosznyák Emma összeállításban lépett asztalhoz, s ugyan utóbbi játékos révén most sikerült egy meccset nyerni, a vége 3:1-es spanyol győzelem lett.

A második körbe a csoport első és második helyezettje jut tovább, a harmadik és negyedik helyen végző gárdák átkerülnek az Európa-kupába.

A Budaörs – amely tavaly megnyerte az Ek-t, idén pedig bronzérmes lett a második számú kontinentális kupában – sorozatban 23. alkalommal szerepel az európai porondon.

ASZTALITENISZ NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
1. SZAKASZ, A-CSOPORT, ÚJVIDÉK
MIRÓ Ganxets Costa Durada (spanyol)–Budaörsi SC 3:1
Olga Vorobjova–Imre Leila 3:2 (9, 5, –7, –7, 6–3)
Andrea Todorovics–Madarász Dóra 3:0 (7, 6, 6)
Elvira Fiona Rad– Szosznyák Emma 2:3 (11, –11, –7, 3, 4–6)
Vorobjova–Madarász 3:1 (4, –9, 14, 9)

 

Ezek is érdekelhetik