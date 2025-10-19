Asztalitenisz Eb: a férfiaknál francia, a nőknél német siker született Zadarban

A két címvédő közül a zadari Eb utolsó napján csak a német női csapatnak volt esélye az újrázásra, ugyanis a férfiaknál a két évvel ezelőtti győztes svédek nem kis meglepetésre már negyeddöntőben elvéreztek, 3:2-re kikaptak a románoktól, akik ezzel a lendülettel meg sem álltak a döntőig.

A másik ágon a zseniális Lebrun testvérekkel felálló, s talán legnagyobb esélyesnek tartott franciák a 2022-es Eb-n ezüstérmet szerző németeket búcsúztatták az elődöntőben, s amint az várható volt, a döntőben sem remegtek meg, így összejött az, ami már évek óta érett: a francia férficsapat lett Európa legjobbja – ez legutóbb még a múlt században, 1998-ban Eindhovenben történt meg.

A nőknél sorozatban harmadszor rendeztek német–román döntőt, s miként 2021-ben Kolozsváron és 2023-ban Malmőben, ezúttal is német siker született, csapatuk fölényét jellemzi, hogy az Eb-n a csoportkörtől kezdve hat meccset vívtak, s mindegyiket 3:0-ra nyerték meg. A német válogatott győzelmének van magyar vonatkozása is, ugyanis a szövetségi kapitány Boros Tamara mellett az együttes másodedzője női válogatottunk korábbi szövetségi kapitánya, Bátorfi Zoltán.

ASZTALITENISZ

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZADAR

FÉRFIAK

Elődöntő

Franciaország–Németország 3:1

Románia–Szlovénia 3:0

Döntő

Franciaország–Románia 3:0

Európa-bajnok: Franciaország (Flavien Coton, Simon Gauzy, Alexis Lebrun, Felix Lebrun, Thibault Poret), 2. Románia, 3. Németország és Szlovénia, ...19–20. Magyarország (András Csaba, Lei Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám)

NŐK

Elődöntő

Románia–Hollandia 3:0

Németország–Portugália 3:0

Döntő

Németország–Románia 3:0

Eb: Németország (Mia Griesel, Annett Kaufmann, Nina Mittelham, Yuan Wan, Sabine Winter), 2. Románia, 3. Portugália és Hollandia, ...9–16. Magyarország (Nagy Judit, Nagy Rebeka, Pétery Johanna, Póta Georgina)