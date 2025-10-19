Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz Eb: a férfiaknál francia, a nőknél német siker született Zadarban

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2025.10.19. 18:56
null
A német női válogatott Eb-aranyának sikerkovácsai: Boros Tamara és Bátorfi Zoltán (Fotó: ETTU)
Címkék
Zadar asztalitenisz Eb asztalitenisz
A két évvel ezelőtti győztesek közül Németország női csapata megvédte címét, a férfiaknál viszont 1998 után született ismét francia aranyérem az asztaliteniszezők – ezúttal Zadarban megtartott – csapat Európa-bajnokságán.

A két címvédő közül a zadari Eb utolsó napján csak a német női csapatnak volt esélye az újrázásra, ugyanis a férfiaknál a két évvel ezelőtti győztes svédek nem kis meglepetésre már negyeddöntőben elvéreztek, 3:2-re kikaptak a románoktól, akik ezzel a lendülettel meg sem álltak a döntőig.

A másik ágon a zseniális Lebrun testvérekkel felálló, s talán legnagyobb esélyesnek tartott franciák a 2022-es Eb-n ezüstérmet szerző németeket búcsúztatták az elődöntőben, s amint az várható volt, a döntőben sem remegtek meg, így összejött az, ami már évek óta érett: a francia férficsapat lett Európa legjobbja – ez legutóbb még a múlt században, 1998-ban Eindhovenben történt meg.

A nőknél sorozatban harmadszor rendeztek német–román döntőt, s miként 2021-ben Kolozsváron és 2023-ban Malmőben, ezúttal is német siker született, csapatuk fölényét jellemzi, hogy az Eb-n a csoportkörtől kezdve hat meccset vívtak, s mindegyiket 3:0-ra nyerték meg. A német válogatott győzelmének van magyar vonatkozása is, ugyanis a szövetségi kapitány Boros Tamara mellett az együttes másodedzője női válogatottunk korábbi szövetségi kapitánya, Bátorfi Zoltán.

ASZTALITENISZ
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZADAR
FÉRFIAK
Elődöntő
Franciaország–Németország 3:1
Románia–Szlovénia 3:0
Döntő
Franciaország–Románia 3:0
Európa-bajnok: Franciaország (Flavien Coton, Simon Gauzy, Alexis Lebrun, Felix Lebrun, Thibault Poret), 2. Románia, 3. Németország és Szlovénia, ...19–20. Magyarország (András Csaba, Lei Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám)

NŐK
Elődöntő
Románia–Hollandia 3:0
Németország–Portugália 3:0
Döntő
Németország–Románia 3:0
Eb: Németország (Mia Griesel, Annett Kaufmann, Nina Mittelham, Yuan Wan, Sabine Winter), 2. Románia, 3. Portugália és Hollandia, ...9–16. Magyarország (Nagy Judit, Nagy Rebeka, Pétery Johanna, Póta Georgina)

 

Zadar asztalitenisz Eb asztalitenisz
Legfrissebb hírek

Asztalitenisz Eb: női csapatunk a nyolcaddöntőben búcsúzott

Egyéb egyéni
2025.10.16. 11:46

Asztalitenisz Eb: férficsapatunk lecsúszott az alsóházi döntőről

Egyéb egyéni
2025.10.15. 22:03

Asztalitenisz Eb: női csapatunk bejutott a nyolcaddöntőbe, ezzel a vb-re is kvalifikált

Egyéb egyéni
2025.10.14. 23:23

Asztalitenisz Eb: női csapatunk a lengyelektől elszenvedett sima vereséggel kezdett

Egyéb egyéni
2025.10.13. 17:53

Asztalitenisz Eb: férficsapatunk megszorítani sem tudta az esélyesebb franciákat

Egyéb egyéni
2025.10.13. 15:38

Asztalitenisz: szerény reményekkel várjuk a csapat Eb rajtját

Egyéb egyéni
2025.10.12. 18:00

Asztalitenisz: mindkét magyar búcsúzott a WTT-verseny első napján

Egyéb egyéni
2025.09.18. 21:33

Gyász: elhunyt Takács János világbajnok asztaliteniszező

Egyéb egyéni
2025.09.02. 17:07
Ezek is érdekelhetik