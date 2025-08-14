Világjátékok: Veres Roland és Busa Andrea is aranyérmes kick-boxban

Veres a 63 kilogrammosok csütörtöki döntőjében 14–11-re győzött az olasz Gabriele Lanzilao ellen a multisportesemény honlapja szerint.

A finálé után a magyar sportoló az M1 aktuális csatorna stábjának elmondta, olasz riválisa meglepte őt azzal, hogy taktikát váltott, majd amikor ő lépett, arra a rivális megint reagált.

„A második menetre úgy mentem ki, hogy az edzőmmel megbeszéltem, mit változtassunk, és ezt be is tudtam tartani. A harmadik menetben megint kicsit meglepett, mert felgyorsult és az utolsó utáni erejét is felhasználta, de kitartottam, volt még bennem szufla, a végén pedig jöttem én” – elevenítette fel az utolsó összecsapást Veres.

Az aranyérmes versenyző azt mondta, tudta magáról, hogy ő a legjobb, és azt is be tudta bizonyítani, hogy ha a kick-box olimpiai sportág lenne, akkor lenne onnan is bajnoki címe.

„Amikor kellett, teljesítettem, pedig Gabriele a maximumon bunyózott, amihez gratulálok neki – tette hozzá Veres Roland, aki ősszel profi ökölvívóként az Egyesült Államokban próbál majd szerencsét. – Megpróbálom lecserélni ezt az aranyat egy világbajnoki övre.”

Veres Roland után a pályafutása utolsó versenyén szereplő kick-boxos, Busa Andrea is aranyérmet nyert a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon.

Busa a 70 kilogrammosok fináléjában 6–4-re nyert a német Stefanie Megerle ellen a multisportesemény honlapja szerint.

„Csak úgy leperegtek a másodpercek és egyszer csak vége lett” – emlékezett vissza a friss Világjátékok-győztes, aki kitért rá, hogy jól hallotta a saját fináléja után a lelátóról taktikai tanácsokat bekiabáló Veres Rolandot, ki is nézett rá.

A 32 esztendős küzdősportos ezzel zárta le karrierjét, erről már könnyeivel küzdve, egyúttal mosolyogva azt mondta: úgy szerette volna befejezni, hogy élvezi az utolsó „bunyóit”.

„Ez egészen jól össze is jött, magamhoz képest keveset izgultam, az egész felkészülés és az ittlét során is csak a pozitívumokra koncentráltam, nagyon jól éreztem magam. Amiért jöttem, tényleg minden maximálisan teljesült” – fejtette ki Busa.

Galambos Péter, a sportági magyar szövetség elnöke elárulta: nagy várakozásokkal tekintettek a versenynap elé, hiszen számukra a Világjátékok olyan, mint az ötkarikás játékok, mivel a nem olimpiai sportágaknak ez a legnagyobb esemény. A két aranyérmesről azt mondta, „abszolút hozták a formájukat”.

„Nagyon szerettem volna, ha ez a két sportember feljut a csúcsra, mind a ketten megérdemlik az egész pályafutásuk alapján – utalt arra, hogy korábban a 63 kilós Veres szintén aranyérmet nyert csütörtökön, akárcsak a biliárdozó Szolnoki Olivér. – Roland előtt még fényes karrier áll, Andreának viszont úgy tűnik, ez volt az utolsó bunyója. Neki az egész pályafutását meg kellett koronáznia, a látottak alapján ez meg is valósult.”

Korábban Veres mellett szintén aranyérmet nyert csütörtökön a biliárdozó Szolnoki Olivér is.

A magyar küldöttség így tíz arany-, hét ezüst- és öt bronzéremmel áll a nem olimpiai sportágak legnagyobb seregszemléjén.

