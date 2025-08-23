Nemzeti Sportrádió

Kettesfogathajtó-vb: a címvédő Hölle a maratonhajtást is megnyerte

2025.08.23. 17:03
Fotó: FB/Fogathajtó Szakbizottság
A címvédő Hölle Martin a szombati maratonhajtást is megnyerte, így összetettben hatalmas előnyre tett szert a hollandiai Beekbergenben zajló kettesfogathajtó-világbajnokságon, a csapatversenyben a magyarok szintén az élről várják a zárónapot.

A viadal honlapja szerint a nyolcszoros világbajnok Hölle elképesztően kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott az embert és lovat próbáló második szám nyolc akadályában, ugyanis hetet a hat leggyorsabb között teljesített, így kétség sem férhetett az első helyéhez. A világcsúcsot jelentő díjhajtását követően a több mint hét hibapontos előnyét majdnem 17-re növelte a második helyre feljövő amerikai Jacob Arnolddal szemben.

Csapatban szombaton is a magyarok bizonyultak a legjobbnak Hölle és a vb-újonc Dani Marcell remek teljesítményének köszönhetően. Utóbbi nyolcadik lett a maratonhajtásban és összetettben kilencedikként várja a vasárnapi befejezést. Az ifj. Fekete Györggyel kiegészülő magyar trió címvédőként 18.21 hibapontra növelte az előnyét a németek előtt. A csapattagok közül mindhárom számban a két jobbik versenyző eredménye számít.

Az elmúlt hat vb-n mind egyéniben, mind csapatban a magyaroké lett az aranyérem: 2013-ban és 2015-ben még Lázár Vilmos, a magyar szövetség jelenlegi elnöke diadalmaskodott, 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben és legutóbb 2023-ban pedig Hölle Martin. Ifj. Fekete tagja volt az előző két csapatdiadalnak.

A vb-re 24 ország 85 fogathajtója nevezett. A szokásoknak megfelelően vasárnap az akadályhajtással zárul a viadal, a vb-nek két év múlva Magyarország lesz a házigazdája.

LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
Egyéni
1. Hölle Martin 123,63 hibapont
2. Jacob Arnold (amerikai) 140,48
3. Stan van Eijk (holland) 145,83
...9. Dani Marcell 151,78
...26. Kákonyi Norbert 159,21
...37. ifj. Fekete György 162,20
...65. Margitai Máté 174,22
...81. ifj Veszelszki Gábor 215,84

Csapat
1. MAGYARORSZÁG (Hölle Martin, ifj. Fekete György, Dani Marcell) 275,41 hibapont
2. Németország (Anna Sandmann, Lars Schwitte, Carola Diener) 293,62
3. Nagy-Britannia (Peter Bennett, Roger Campbell, Tara Wilkinson) 295,61

