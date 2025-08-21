Nemzeti Sportrádió

Kettesfogathajtó-vb : Dani Marcell második a díjhajtás első napja után

2025.08.21. 19:04
Dani Marcell első vb-je jól alakul (Fotó: Facebook, Fogathajtó Szakbizottság/ Horváth Krisztina)
Lovassport Lovaglás díjhajtás
Legjobb magyarként a csapatban is érdekelt Dani Marcell második helyen áll a díjhajtás első, csütörtöki napja után a hollandiai Beekbergenben vasárnapig tartó kettesfogathajtó-világbajnokságon.

A lovak idomítottságáról, elengedettségéről, hajlékonyságáról, együttes munkájukról, a jármódok szabályosságáról és a feladatok pontos végrehajtásáról számot adó díjhajtásban 42 induló után a lengyel Rafal Wojtacha vezet 50,16 hibaponttal, tőle 2,34 hibaponttal maradt el a szilvásváradi vb-újonc, Dani Marcell. Szintén csütörtökön szerepelt a kizárólag egyéniben érdekelt ifj. Veszelszki Gábor és Margitai Máté, akik közül előbbi a 16. helyen áll, míg utóbbi 35. a mezőny első fele után. „Elégedett vagyok a lovakkal és a saját teljesítményemmel is. Különösen annak fényében, hogy életem első világbajnokságán veszek részt, melyen a hatalmas mezőnyben itt van a világ összes kiválósága. Nagy reményekkel várjuk a folytatást” – nyilatkozta az MTI-nek a lipicai fogatot hajtó 25 éves Dani.

A magyarok közül pénteken kezdi meg a szereplését Kákonyi Norbert, valamint a másik két csapattag, ifj. Fekete György és az egyéniben is címvédő Hölle Martin. A csapattagok közül mindhárom számban a két jobbik versenyző eredménye számít. Az elmúlt hat vb-n mind egyéniben, mind csapatban a magyaroké lett az aranyérem: 2013-ban és 2015-ben még Lázár Vilmos, a magyar szövetség jelenlegi elnöke diadalmaskodott, 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben és legutóbb 2023-ban pedig Hölle. A vb-re 24 ország 87 fogathajtója nevezett. A szokásoknak megfelelően szombaton a maratonhajtásra kerül sor, vasárnap pedig az akadályhajtással zárul a viadal. Két év múlva Magyarország lesz a házigazda. 

Állás a díjhajtás első napja után: 

1. Rafal Wojtacha (lengyel) 50,16 hibapont 
2. Dani Marcell 52,50 hibapont
3. Peter Bennett (brit) 52,62  hibapont
...16. ifj. Veszelszki Gábor 58,53 hibapont
...35. Margitai Máté 66,46 hibapont 

 

