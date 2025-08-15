Nemzeti Sportrádió

ILCA Eb: Vadnai előrelépett, Érdi visszacsúszott

2025.08.15. 20:34
Fotó: FB/Magyar Vitorlás Szövetség
Címkék
Vadnai Jonatán ILCA Eb Érdi Mária vitorlázás
Jelentősen előrelépett Vadnai Jonatán a svédországi Marstrandban zajló vitorlázó ILCA Európa-bajnokságon.

A olimpia programjában is szereplő ILCA 7-ben a 21. helyről a kilencedikre lépett előre azzal, hogy pénteken, amikor már úgynevezett döntős futamokat rendeztek, a viadal honlapja szerint 15., majd 10., végül második lett. Ezzel már a 153 fős mezőny bő élcsoportjában van.

A világ- és Európa-bajnok Érdi Mária, aki a pénteki versenynapot megelőzően 22. volt a szintén olimpiai ILCA 6-ban, a 31. helyen szerepel a 93 hajót felvonultató női mezőny eredménylistáján. A pénteki első futamban kizárták, majd a másodikban 14. lett, a harmadikban pedig nem versenyzett – derül ki az Eb eredményközlőjéből.

 

