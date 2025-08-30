Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: második BL-csoportmeccsét is elveszítette a Budaörsi SC

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2025.08.30. 11:27
null
A budörsiek egyetlen játszmagyőzelme Madarász Dóra nevéhez fűződik (Fotó: ETTU)
Címkék
asztalitenisz BL asztalitenisz Budaörs asztalitenisz
Az asztalitenisz Bajnokok Ligája első szakaszának csoportkörében a Budaörsi SC női csapata 3:0-s vereséget szenvedett a francia Saint-Denis TT együttesétől, így két forduló után nyeretlenül áll.

A Budaörs női asztalitenisz-csapata a hétvégét Újvidéken tölti, ahol a Bajnokok Ligája 1. szakaszának csoportmeccseit rendezik. A nyolcszoros magyar bajnok sorozatban huszonharmadszor szerepel az európai kupaporondon, s noha az elmúlt években számos szép sikert ért el (Európa-kupa-győzelem, döntőbe jutás a Bajnokok Ligájában), ezúttal szerényebb reményekkel várta a sorozatot. Ennek oka, hogy a nyáron több válogatott játékos távozott a klubtól, így Bachman Péter edző a sikercsapatból már Póta Georginára, Dari Helgára és Fazekas Máriára sem számíthat. Az átalakulás jegyében a rutinosnak számító Madarász Dóra és Imre Leila mellett két fiatal, Molnár Kendra és Szosznyák Emma utazott el Újvidékre.

Az A-csoportban pénteken már rendeztek egy fordulót, a Budaörs az első meccsén 3:0-s vereséget szenvedett a portugál CTM Mirandelától. A szombati folytatásban a pénteken a spanyol Miró Ganxets Costa Dauradával szemben 3:0-s győzelemmel bemutatkozó Saint-Denis TT volt az ellenfél. Bachman Péter annyit változtatott az összeállításon, hogy Madarász és Imre mellett ezúttal Szosznyák kapott lehetőséget. Az esélyek egyértelműen a francia együttes mellett szóltak, s ez az asztalnál is visszaköszönt: Imrének és Szosznyáknak egyetlen játszmát sem sikerült elcsípnie, s Madarásznak is csak egyet, az Ázsiából honosított holland légiós, Li Jiét tudta kicsit megszorongatni.

ASZTALITENISZ NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
1. SZAKASZ, A-CSOPORT, ÚJVIDÉK
Saint-Denis TT (francia)–Budaörsi SC 3:0
Arapovic–Imre Leila 3:0 (9, 4, 3)
Li Jie–Madarász Dóra 3:1 (7, 4, –9, 4)
Avezou–Szosznyák Emma 3:0 (2, 8, 6)

 

asztalitenisz BL asztalitenisz Budaörs asztalitenisz
Legfrissebb hírek

Női asztalitenisz BL: az Európa-kupában folytatja a Budaörs

Egyéb egyéni
1 órája

Asztalitenisz: vereséggel kezdett a Budaörsi SC női csapata a BL-ben

Egyéb egyéni
2025.08.29. 15:09

Asztalitenisz: Szudi Ádám a nyolcaddöntőben búcsúzott

Egyéb egyéni
2025.08.23. 15:54

Asztalitenisz: Szudi Ádám nyolcaddöntőbe jutott a bolgár WTT-versenyen

Egyéb egyéni
2025.08.22. 19:44

Asztalitenisz csapat Eb: ezúttal a rutinszerzés a fontos

Egyéb egyéni
2025.08.18. 16:35

Asztalitenisz Grand Smash: Póta Georgina ötszettes meccsen búcsúzott Malmőben

Egyéb egyéni
2025.08.14. 21:40

Asztalitenisz Grand Smash: András Csaba a selejtező első fordulójában búcsúzott

Egyéb egyéni
2025.08.14. 14:10

Elhunyt Jónyer Istvánné Németh Mária

Egyéb egyéni
2025.08.04. 20:17
Ezek is érdekelhetik