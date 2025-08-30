Asztalitenisz: második BL-csoportmeccsét is elveszítette a Budaörsi SC

A Budaörs női asztalitenisz-csapata a hétvégét Újvidéken tölti, ahol a Bajnokok Ligája 1. szakaszának csoportmeccseit rendezik. A nyolcszoros magyar bajnok sorozatban huszonharmadszor szerepel az európai kupaporondon, s noha az elmúlt években számos szép sikert ért el (Európa-kupa-győzelem, döntőbe jutás a Bajnokok Ligájában), ezúttal szerényebb reményekkel várta a sorozatot. Ennek oka, hogy a nyáron több válogatott játékos távozott a klubtól, így Bachman Péter edző a sikercsapatból már Póta Georginára, Dari Helgára és Fazekas Máriára sem számíthat. Az átalakulás jegyében a rutinosnak számító Madarász Dóra és Imre Leila mellett két fiatal, Molnár Kendra és Szosznyák Emma utazott el Újvidékre.

Az A-csoportban pénteken már rendeztek egy fordulót, a Budaörs az első meccsén 3:0-s vereséget szenvedett a portugál CTM Mirandelától. A szombati folytatásban a pénteken a spanyol Miró Ganxets Costa Dauradával szemben 3:0-s győzelemmel bemutatkozó Saint-Denis TT volt az ellenfél. Bachman Péter annyit változtatott az összeállításon, hogy Madarász és Imre mellett ezúttal Szosznyák kapott lehetőséget. Az esélyek egyértelműen a francia együttes mellett szóltak, s ez az asztalnál is visszaköszönt: Imrének és Szosznyáknak egyetlen játszmát sem sikerült elcsípnie, s Madarásznak is csak egyet, az Ázsiából honosított holland légiós, Li Jiét tudta kicsit megszorongatni.

ASZTALITENISZ NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

1. SZAKASZ, A-CSOPORT, ÚJVIDÉK

Saint-Denis TT (francia)–Budaörsi SC 3:0

Arapovic–Imre Leila 3:0 (9, 4, 3)

Li Jie–Madarász Dóra 3:1 (7, 4, –9, 4)

Avezou–Szosznyák Emma 3:0 (2, 8, 6)