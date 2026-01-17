Pődör Rebeka 18 gólt dobott a Kisvárda ellen
A női kézilabda NB I 11. fordulójában a Szombathely a 18 gólt szerző Pődör Rebeka elképesztő teljesítményével 34–28-ra győzött a Kisvárda ellen. A Vác 14 góllal nyert a NEKA otthonában.
A Szombathelyi KKA–Kisvárda találkozó Pődör Rebeka fantasztikus teljesítményéről marad emlékezetes. A vasiak gólkirálya 22 kísérletből 18-at is gólra váltott, csapata góljainak több mint a felét ő szerezte. Szemes Szonja is szépen termelt, hét gólt jegyzett.
A NEKA–Vác összecsapáson Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca kilenc, Pálffy Anna nyolc góllal, Csizmadia Fanni pedig tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében Szabó Aida hatszor talált be, Csapó Kincső tíz védéssel zárt.
KÉZILABDA
NŐI NB I
11. forduló
NEKA–Váci NKSE 18–32 (11–16)
Vasas SC–Alba Fehérvár KC 22–23 (10–14)
Szombathelyi KKA–Kisvárda Master Good SE 34–28 (19–13)
Jegyzőkönyvek hamarosan.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|11
|11
|–
|–
|400–246
|+154
|22
|2. FTC
|11
|10
|–
|1
|373–260
|+113
|20
|3. Debrecen
|11
|10
|–
|1
|363–259
|+104
|20
|4. Székesfehérvár
|11
|8
|–
|3
|292–270
|+22
|16
|5. Esztergom
|11
|7
|1
|3
|356–299
|+57
|15
|6. Vác
|11
|6
|1
|4
|325–298
|+27
|13
|7. Mosonmagyaróvár
|11
|5
|1
|5
|296–280
|+16
|11
|8. Szombathely
|11
|4
|2
|5
|314–351
|–37
|10
|9. Kisvárda
|11
|4
|–
|7
|285–326
|–41
|8
|10. Vasas
|11
|3
|1
|7
|292–328
|–36
|7
|11. Budaörs
|11
|2
|2
|7
|274–329
|–55
|6
|12. NEKA
|11
|2
|–
|9
|267–338
|–71
|4
|13. Dunaújváros
|11
|–
|2
|9
|263–368
|–105
|2
|14. Kozármisleny
|11
|–
|–
|11
|239–387
|–148
|0
(MTI)
Legfrissebb hírek
Több szektort is be kell zárnia a DVSC-nek
Labdarúgó NB I
2026.01.13. 20:33
Ezek is érdekelhetik