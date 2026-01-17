Nemzeti Sportrádió

Pődör Rebeka 18 gólt dobott a Kisvárda ellen

R. P.
2026.01.17. 20:02
null
Fotó: Facebook/Szombathelyi Női Kézilabda
Fehérvár Vasas Kisvárda Vác női kézilabda NB I NEKA Szombathely
A női kézilabda NB I 11. fordulójában a Szombathely a 18 gólt szerző Pődör Rebeka elképesztő teljesítményével 34–28-ra győzött a Kisvárda ellen. A Vác 14 góllal nyert a NEKA otthonában.

A Szombathelyi KKA–Kisvárda találkozó Pődör Rebeka fantasztikus teljesítményéről marad emlékezetes. A vasiak gólkirálya 22 kísérletből 18-at is gólra váltott, csapata góljainak több mint a felét ő szerezte. Szemes Szonja is szépen termelt, hét gólt jegyzett. 

A NEKA–Vác összecsapáson Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca kilenc, Pálffy Anna nyolc góllal, Csizmadia Fanni pedig tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében Szabó Aida hatszor talált be, Csapó Kincső tíz védéssel zárt.

KÉZILABDA
NŐI NB I
11. forduló
NEKA–Váci NKSE 18–32 (11–16)

Vasas SC–Alba Fehérvár KC 22–23 (10–14)

Szombathelyi KKA–Kisvárda Master Good SE 34–28 (19–13)

Jegyzőkönyvek hamarosan.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Győr1111400–246+154 22 
2. FTC11101373–260+113 20 
3. Debrecen11101363–259+104 20 
4. Székesfehérvár1183292–270+22 16 
5. Esztergom11713356–299+57 15 
6. Vác11614325–298+27 13 
7. Mosonmagyaróvár11515296–280+16 11 
8. Szombathely11425314–351–37 10 
9. Kisvárda1147285–326–41 
10. Vasas11317292–328–36 
11. Budaörs11227274–329–55 
12. NEKA1129267–338–71 
13. Dunaújváros1129263–368–105 
14. Kozármisleny1111239–387–148 

(MTI)

 

