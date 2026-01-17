Pődör Rebeka 18 gólt dobott a Kisvárda ellen

A Szombathelyi KKA–Kisvárda találkozó Pődör Rebeka fantasztikus teljesítményéről marad emlékezetes. A vasiak gólkirálya 22 kísérletből 18-at is gólra váltott, csapata góljainak több mint a felét ő szerezte. Szemes Szonja is szépen termelt, hét gólt jegyzett.

A NEKA–Vác összecsapáson Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca kilenc, Pálffy Anna nyolc góllal, Csizmadia Fanni pedig tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében Szabó Aida hatszor talált be, Csapó Kincső tíz védéssel zárt.

KÉZILABDA

NŐI NB I

11. forduló

NEKA–Váci NKSE 18–32 (11–16)

Vasas SC–Alba Fehérvár KC 22–23 (10–14)

Szombathelyi KKA–Kisvárda Master Good SE 34–28 (19–13)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Győr 11 11 – – 400–246 +154 22 2. FTC 11 10 – 1 373–260 +113 20 3. Debrecen 11 10 – 1 363–259 +104 20 4. Székesfehérvár 11 8 – 3 292–270 +22 16 5. Esztergom 11 7 1 3 356–299 +57 15 6. Vác 11 6 1 4 325–298 +27 13 7. Mosonmagyaróvár 11 5 1 5 296–280 +16 11 8. Szombathely 11 4 2 5 314–351 –37 10 9. Kisvárda 11 4 – 7 285–326 –41 8 10. Vasas 11 3 1 7 292–328 –36 7 11. Budaörs 11 2 2 7 274–329 –55 6 12. NEKA 11 2 – 9 267–338 –71 4 13. Dunaújváros 11 – 2 9 263–368 –105 2 14. Kozármisleny 11 – – 11 239–387 –148 0

(MTI)