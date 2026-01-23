NB II: távozik a Vasas kapusa – hivatalos

A klub hivatalos honlapján olvasható közlemény szerint a 24 éves kapus átigazolási díj ellenében tér vissza Tiszakécskére. Hozzátették, Kiss Ágoston maga kérte, hogy a több játéklehetőség reményében távozhasson.

Kiss Ágoston 2024 júliusában szabadon igazolható játékosként érkezett a Fáy utcába a Tiszakécskei LC-től, és minden sorozatot figyelembe véve 24 mérkőzésen védte a Vasas kapuját.

Arról már csütörtökön beszámoltunk, hogy a szintén NB II-es Kecskeméti TE az idény végéig kölcsönvette a Sepsi OSK saját nevelésű középpályását, Nistor Ákost. A 21 éves játékos hat alkalommal lépett pályára a jelenleg a román Liga 2-ben szereplő szentgyörgyi együttes első csapatában.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Bánfalvi Gergő (Kazincbarcika – kölcsönből vissza)

Távozott: Kiss Ágoston (Tiszakécske)