Felkészülés: Konferencialigában szereplő csapatot vert meg a Vasas

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Vasas–FC Drita (koszovói I.) 2–1 (1–1)

Belek

Vasas: Uram (Molnár Zs.) – Pávkovics (Girsik A.), Otigba (Baráth B.), Hej (Iyinbor), Doktorics (Ódor) – Hidi M. (Balogh), Urblík (Ottucsák), Hős (Sztojka) – Molnár Cs. (Zimonyi), Pethő (Németh B.), Horváth R. (Tóth M.)

G: Urblík, Sheji (öngól), ill. Bl. Krasniqi

FK Pristhina (koszovói I.)–Kecskeméti TE 1–1 (0–0)

Belek

KTE, 1. félidő: Varga B. – Szűcs, Belényesi, Debreceni – Győrfi, Haris (Bocskay), Kovács B., Eördögh – Banó-Szabó, Nistor – Pálinkás. 2. félidő: Ruisz – Szabó A., Papp, Szojma – Berki, Derekas, Bocskay, Bolgár (Fürj) – Merényi, Czékus – Bolyki.

G: Czékus