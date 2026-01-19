Felkészülés: Konferencialigában szereplő csapatot vert meg a Vasas

Nemzeti Sportrádió

2026.01.19.
(Fotó: vasasfc.hu)
Az angyalföldiek honlapja szerint hétfőn harmadik, egyben utolsó felkészülési mérkőzését is lejátszotta a Vasas NB II-es labdarúgócsapata Belekben. A piros-kékek azt a koszovói FC Dritát verték meg 2–1-re, amely ősszel a Konferencialiga csoportkörében szerepelt, ráadásul jól, hiszen bejutott a tavaszi rájátszásba. A szintén Belekben edzőtáborozó Kecskemét pedig ma a második edzőmeccsét játszotta le, s a koszovói FK Pristhina ellen döntetlent ért el.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Vasas–FC Drita (koszovói I.) 2–1 (1–1)
Belek 
Vasas: Uram (Molnár Zs.) – Pávkovics (Girsik A.), Otigba (Baráth B.), Hej (Iyinbor), Doktorics (Ódor) – Hidi M. (Balogh), Urblík (Ottucsák), Hős (Sztojka) – Molnár Cs. (Zimonyi), Pethő (Németh B.), Horváth R. (Tóth M.) 
G: Urblík, Sheji (öngól), ill. Bl. Krasniqi

FK Pristhina (koszovói I.)–Kecskeméti TE 1–1 (0–0)
Belek
KTE, 1. félidő: Varga B. – Szűcs, Belényesi, Debreceni – Győrfi, Haris (Bocskay), Kovács B., Eördögh – Banó-Szabó, Nistor – Pálinkás. 2. félidő: Ruisz – Szabó A., Papp, Szojma – Berki, Derekas, Bocskay, Bolgár (Fürj) – Merényi, Czékus – Bolyki.
G: Czékus

 

