Nemzeti Sportrádió

Nem lesz jövőre MotoGP Magyar Nagydíj

V. J./MTIV. J./MTI
2026.09.22. 20:25
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Fotó: Dömötör Csaba
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MotoGP Magyar Nagydíj MotoGP motorsport
Jövőre nem rendezik meg a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíját.

A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor: a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.

A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra, a sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A királykategóriában mindkét alkalommal a spanyol Márc Márquez diadalmaskodott a Magyar Nagydíjon.

A MotoGP magyarországi fordulója már idén veszélyben volt, végül a Hungaroring Sport Zrt. március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni.

 

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