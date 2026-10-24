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MotoGP: Márquez nagy csatában nyerte meg az ausztráliai sprintet, Martín eltörte a csuklóját

2026.10.24. 17:03
Marc Márquez vasárnap tovább növelheti előnyét a bajnoki versenyfutásban (Fotó: Getty Images)
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Marc Márquez Jorge Martín Moto GP
A címvédő és a kategóriában hétszeres világbajnok Marc Márquez nagy csatában megnyerte a MotoGP szombati sprintfutamát a Phillip Islanden zajló Ausztrál Nagydíjon, ezzel átvette a vezetést az összetettben, miközben legnagyobb riválisa, az apriliás Jorge Martín bukott, és eltörte a csuklóját.

A győzelemmel a Ducati 33 éves spanyol motorosa 365 ponttal áll az élen a vb-pontversenyben, s 10 pont az előnye honfitársával, Jorge Martínnal szemben, aki a sprint nyolcadik körében súlyos balesetet szenvedett. A MotoGP 2024-es világbajnokának az esésben eltört a csuklója, ezért biztosan nem állthat rajthoz a vasárnapi főfutamon, így Marc Márquez tovább növelheti majd összetettbeli előnyét.

A szombati sprinten a pole pozícióból induló Márquez a rajtot követően az élen maradt, Martín viszont a negyedik pozícióból startolva azonnal másodiknak jött fel és üldözőbe vette a ducatis címvédőt. Az Aprilia motorosa háromszor is megelőzte Márquezt, de minden alkalommal szinte azonnal el is veszítette előnyét és a pozíciót. Martín tovább erőltette a küzdelmet, de nagy igyekezetében a nyolcadik körben elveszítette uralmát a motorja felett, amely kicsúszott alóla, ő maga pedig nagy sebességgel a kavicságyba repült. A spanyol motorost hordágyon szállították el a baleset helyszínéről, az orvosi vizsgálatok után pedig kiderült, hogy eltört a jobb csuklója, így nem tud rajthoz állni a vasárnapi viadalon. Az egyelőre kérdéses, hogy az egy hét múlva következő Malajziai Nagydíjon motorra ülhet-e.

A sprintfutamon végül Márquez öccse, a Gresini csapat Ducatijával versenyző Álex ért célba másodikként, míg az olasz Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) harmadikként.

Az Ausztrál Nagydíjat magyar idő szerint vasárnap 4 órakor rendezik Phillip Island-en.

MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Ausztrál Nagydíj, Phillip Island, sprintfutam
MotoGP
1.  Marc Márquez (spanyol, Ducati) 19:09.411 perc
2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 0.323 másodperc hátrány
3. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 0.590 mp h.
A vb állása: 1. Marc Márquez 366 pont (spanyol, Ducati), 2. Jorge Martín 355 pont (spanyol, Aprilia), 3. Marco Bezzecchi 315 pont (olasz, Aprilia)

(MTI)

 

Marc Márquez Jorge Martín Moto GP
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