Hívatlan vendég zavarta meg a MotoGP ausztráliai edzését – VIDEÓ

Bár a törpekenguru csak a bukótérben bukkant fel, az edzést leállították, míg ki nem tessékelték a pálya területéről. Szerencsére senkinek sem történt baja.

Phillip Island a vasárnap magyar idő szerint hajnali 4 órakor startoló futammal búcsúzik a MotoGP-től, 2027-től Adelaide ad otthont az Ausztrál Nagydíjnak.

A mostani viadallal együtt öt versenyhétvége van hátra a MotoGP 2026-os idényéből, a vb-pontversenyt 355 ponttal vezető Jorge Martín mögött két ponttal marad el Marc Márquez.