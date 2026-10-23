Nemzeti Sportrádió

Hívatlan vendég zavarta meg a MotoGP ausztráliai edzését – VIDEÓ

I. SZ.I. SZ.
2026.10.23. 10:35
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Fotó: Getty Images
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MotoGP Ausztrál Nagydíj Phillip Island
Váratlan vendég miatt kellett megszakítani a MotoGP pénteki szabadedzését az ausztráliai Phillip Islanden: egy törpekenguru jutott be a pályára.

Bár a törpekenguru csak a bukótérben bukkant fel, az edzést leállították, míg ki nem tessékelték a pálya területéről. Szerencsére senkinek sem történt baja.

Phillip Island a vasárnap magyar idő szerint hajnali 4 órakor startoló futammal búcsúzik a MotoGP-től, 2027-től Adelaide ad otthont az Ausztrál Nagydíjnak.

A mostani viadallal együtt öt versenyhétvége van hátra a MotoGP 2026-os idényéből, a vb-pontversenyt 355 ponttal vezető Jorge Martín mögött két ponttal marad el Marc Márquez.

 

 

 

MotoGP Ausztrál Nagydíj Phillip Island
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