A Ducati 33 éves spanyol pilótája táblákat tartott fel a kamerának, amelyeken ez az üzenet állt: „Később majd beszélünk, de először is... Köszönöm mindenkinek, aki részese volt ennek az utazásnak, remélem, ti is annyira élveztétek, mint én. Ez lesz az utolsó versenyem a MotoGP-ben. Történelmet írtunk!”

Marq Márquez mindössze 17 évesen, 2010-ben megnyerte a 125 köbcentiméteres katergória vilábajnoki címét, majd két évvel később a Moto2-ben is diadalmaskodott. 2013-ban a Repsol Hondánál debütált a MotoGP-ben, első idényében világbajnok lett – a sorozat történetének legfiatalabbja. A következő hat évben öt világbajnoki címez szerzett, egyedül 2015-ben kapott ki Jorge Lorenzótól.

2020-ban a koronavírus-járvány miatt később indult a MotoGP idénye, az évad azonban nem a versenyzésről, hanem a jobb felkarját ért folyamatos gondokról szólt a spanyol számára. Több műtéten is átesett, majd a 2021-es évad harmadik versenyhétvégéjén állt újra rajthoz. A szezon végére kezdett újra formába lendülni, de egy bukást követően ismét előjöttek a 2011-ben már tapasztalt látásproblémái, emiatt ismét kérdéssé vált, tudja-e folytatni a karrierjét.

A látása ugyan rendbejött, 2022-ben ismét átesett egy műtéten, újra a jobb felkarját operálták meg. 2023 végén szakított a Hondával, és a Ducati motoros Gresini Racinghez szerződött. Egy évvel később már a gyári csapatnál versenyzett, és 2025-ben, majd idén is világbajnok lett.