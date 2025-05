Turán Frigyes új autóval az országos bajnokság éllovasaként áll rajthoz Veszprémben

– Az Európa-bajnokság hivatalos közleményének egy mondatát idézem: hat Európa-bajnoki futamgyőztesnek szurkolhat a közönség Veszprémben, köztük hárman korábban már nyertek a Rally Hungary-n: Mads Östberg, Simone Tempestini és Turán Frigyes. Milyen érzés ezt olvasni?

– Rali Európa-bajnoki futamot nyerni magyarként Magyarországon… Nos, az valódi ajándék a sorstól, és óriási megtiszteltetés is, de azt nem mondom, hogy nem kellett keményen megdolgozni érte – mondta Turán Frigyes, aki Zsiros Gáborral méreti meg magát a hétvégi versenyen. – Nekem ráadásul plusz érzelmi töltetet adott, hogy előző évben, vagyis 2018-ban hatalmas csatát vívtunk ugyanezeken a pályákon a magyar bajnoki címért, de sajnos nem sikerült megszerezni. Pedig nagyon szerettem volna nyerni, titkon azért is, mert édesapám akkor már nagyon beteg volt, és tudtam, hogy a bajnoki cím az ő álmát is valóra váltaná. Nem jött össze, egy ponttal lemaradtunk, apu pedig december elején sajnos meghalt. Nem volt csalódott, sőt, ő tartotta bennem a lelket, de a szívemben nagy űr maradt.

– Egy évvel később a sors visszaadta, amit elvett?

– Úgy éreztem, hogy igen. Ugyanazokon a pályán versenyezve Európa-bajnoki futamot nyertünk, ami a mai napig megmelengeti a szívemet. Édesapám emlékének ajánlottam azt a győzelmet.

– Ami meglehetősen kalandos körülmények között született. Hiszen amikor végigért az utolsó gyorsasági szakaszon, még azt hitte, hogy második.

– Igen, az elképesztő volt! A második helyen álltunk, akkora hátránnyal, amit irreális lett volna ledolgozni, úgyhogy neki se fogtunk. Azért sem, mert a pályára felhők ereszkedtek, és nagyon nehéz körülmények között kellett autózni. Egyébként pont a körülmények voltak azok, amelyek miatt végül sikerült nyernünk, hiszen a legfőbb riválisunk defektet kapott. De mi ezt nem tudtuk, úgy jöttünk végig a pályán, hogy azt hittük, másodikak vagyunk, és mivel nem volt térerő, leértünk már egészen a harminchetes főútig, amikor utolért minket a csapat, hogy gratuláljon. Mondtuk, hogy köszönjük, szerintünk is nagy dolog ez a második hely, ők meg visszakérdeztek, hogy milyen második? Hát elsők lettünk. Emlékszem, valami földöntúli öröm szakadt ki belőlünk Bagaméri Lacival, és a győzelemért kapott kupát azóta is hatalmas becsben tartjuk mind a ketten.

– Milyen érzés a Rally Hungary egyik győzteseként rajthoz állni a hétvégi viadalon?

– Megtisztelő. Imádok versenyezni, és az pedig, hogy megkaptuk a local hero vagyis a helyi hős címet, nagy büszkeséggel tölt el minket. Hat éve egy kicsit úgy éreztük, nemcsak egy versenyt nyertünk, hanem bebizonyítottuk a nemzetközi mezőnynek, hogy Magyarországon igenis jó és gyors autóversenyzők vannak. Nagyon jó lesz megint az Eb-mezőnnyel összemérni a tudásunkat, ráadásul úgy gondolom, az idén egy kicsit több esélyünk is van, mint tavaly.

– Minek köszönhetően?

– Az idén autót váltottunk, a Polót egy Skodára cseréltük, és eddig úgy érzem, megérte, mert a kocsi és a csapat is nagyon jó, úgy állunk oda a veszprémi rajthoz, hogy vezetjük a magyar bajnokságot. Túl vagyunk egy hosszabb teszten is, sikerült olyan beállításokat találni, amelyekkel egy kicsit nyugodtabbnak, ugyanakkor magabiztosabbnak érezhetem magam. Abban kell majd okosnak lenni, hogy amellett, hogy az ERC-mezőnyben is szeretnénk jó eredményt elérni, figyelni kell a magyar bajnoki küzdelmek alakulására is. Elképzelhető, hogy eljön majd egy pillanat a verseny során, amikor döntést kell hozni, hogy mire koncentrálunk jobban.

– Hogyan változott az elmúlt évek során az ERC-mezőny?

– Jönnek a fiatalok, ami nagyon jó! És persze az idősebbek között is vannak olyanok, akik borzalmasan gyorsan közlekednek… Nyilván én sem tartozom már a legfiatalabbak közé, sőt, az idén már a Masterben is értékelnek, ami egy kicsit fura, mert lélekben még tizennyolc se múltam el, de hát ez van. Érdekes lesz Jos Verstappennel versenyezni, aki az idénynyitó ERC-futamon fel tudta venni a versenyt a fiatalokkal. Nagyon kíváncsi vagyok, mire lesz képes murván, és arra is, hogy mi mire leszünk képesek. A helyismeret mellettünk szól, a megtett versenykilométerek az ellenfelek mellett. Mindenesetre szeretnénk úgy versenyezni, hogy a magyar szurkolók büszkék lehessenek ránk.