Rali ob: Turánék csalódottak, de büszkék is idei teljesítményünkre

Az Alfa Biztosító csapatának hétfői közleménye szerint a Turán Frigyes, Zsiros Gábor kettős „kedvét beárnyékolja, hogy nem maradt lehetőségük a hátrányuk csökkentésére”, de elfogadják az eredményt.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) Rallysport Bizottságának (RSB) múlt csütörtöki bejelentése szerint nem pótolják a nyáron elmaradt Székesfehérvár-ralit, ami azt jelenti, hogy a november elején sorra kerülő Zemplén-rali eredményeitől függetlenül a Német Gábor, Németh Gergely páros az idén az abszolút magyar bajnok.

„Mindenekelőtt szeretnék gratulálni Német Gabiéknak, mert nagyon jól versenyeztek, komoly küzdelmet vívtunk egymással, és úgy érzem, hogy a mi két párosunk kiemelkedett a mezőnyből ebben a szezonban – nyilatkozott a hétfői közleményben Turán. – Ugyanakkor látjuk, hogy felkorbácsolta egy kicsit a közhangulatot, hogy nem rendeznek hatodik futamot az idén, ami minket sem érint jól. Nyilván 1.7 másodperccel kikapni inkább bosszantó, mint jó, de elfogadjuk az eredményt és gratulálunk az ellenfelünknek. Azt viszont szeretném kiemelni, hogy mindenki hatfordulós bajnoksággal kalkulált az idény elején” – jelentette ki a versenyző utalva arra, hogy a legutóbbi, győri futamon kevesebb mint két másodperccel maradtak el Németék győztes idejétől.

Turánék a szezonnyitó Diósgyőr-ralit megnyerték, s bár az Európa-bajnoki (ERC) futammal együtt megtartott Veszprém-ralin egy hiba miatt kiestek, azt követően mind Pécsett, mind pedig Győrben szoros csatát vívtak Németékkel.

„Természetesen Veszprémet én rontottam el, amivel nehéz helyzetbe kerültünk a bajnoki cím szempontjából, hiszen egy másfeles szorzójú futamon nulláztunk. Ennek ellenére akkor még úgy tűnt, hogy lesz esélyünk szorosabbá tenni a küzdelmet” – mondta a rutinos versenyző, aki kiemelte, nem a második hely megszerzéséért álltak rajthoz a bajnokságban.

„Oroszlányban az RSB egyik tagja kérdezte meg tőlünk, hogy számunkra melyik megoldás lenne szimpatikusabb: a Zemplén-rali legyen másfeles szorzójú, vagy inkább a Mikulás-rali kerüljön be az ob-futamok közé. A Győr-rali vasárnapján pedig már a szakágvezető érdeklődött arról, hogy jobb lenne-e, ha a Zemplén két napját külön fordulóként értékelnék, vagy ha a Mikulás-ralival pótolnák Fehérvárt. Aztán eltelt két nap, és az RSB kiadta a hivatalos közleményt. Természetesen ez elrontotta a kedvünket, de elfogadjuk a döntést, és megyünk tovább – majd meglátjuk, milyen eredménnyel” – nyilatkozta Turán.

A versenyző úgy vélekedett, akkor kell hatfutamos bajnokságot kiírni, ha annak az anyagi feltételei biztosan adottak.

„Érzésem szerint az RSB túl optimistán vágott neki az évnek, vagy olyan ígéretek hangzottak el, amelyek végül nem teljesültek. Ha jól tudom, végső soron anyagi okok állnak a történtek hátterében” – fogalmazott a versenyző, hozzátéve, még nem tudják biztosan, hogy rajthoz állnak-e a zempléni idényzárón november elején.