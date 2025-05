Itt a nevezési lista, az ERC sztárjai is indulnak a Rally Hungaryn

A Rally Hungaryt immár másodszor rendezik Veszprém környékén, murvás gyorsasági szakaszokon, és a most nyilvánosságra hozott nevezési listából kiderül, hogy az ERC1-es kategóriában (vagyis Rally2-es autókkal) 29 versenyzőpáros méreti meg magát, az ERC3-ban (Rally3) rekordszámú, 13 kettős jelezte indulási szándékát, míg az ERC4-ben (ami a Rally4-es és Rally5-ös autókat foglalja magában) 23 nevezés érkezett.

Az ERC1-es mezőnyben hat Európa-bajnoki futamgyőztesnek szurkolhat a közönség, köztük hárman korábban már diadalmaskodtak a Rally Hungaryn: Mads Östberg, Simone Tempestini és Turán Frigyes.

„Jó lesz megint az Eb-mezőnnyel versenyezni, ráadásul úgy gondolom, az idén kicsit több esélyünk van, mint tavaly, hiszen jól kezdődött a szezon, a Skoda Fabiával megnyertük az országos bajnokság nyitó futamát, és vezetjük is a pontversenyt – mondta Turán Frigyes. – Remélem, meg tudjuk tartani a pozíciónkat, esetleg növelhetjük is az előnyünket, amihez gyorsan kell menni. És ha gyorsan megyünk, akkor talán az Európa-bajnoki mezőnyben is jó helyezést érünk el. Nincs kitűzött célunk, de szeretnék úgy menni, hogy a szurkolók büszkék lehessenek ránk. A helyismeret mellettünk szól, a megtett versenykilométerek az ellenfelek mellett. Megtisztelő, hogy local heróként, vagyis esélyesként tekintenek ránk, szeretek murván versenyezni, és nyertünk Eb-futamot, de sok a jó pilóta a mezőnyben. A jó szereplés titka, hogy koncentráltan és jól versenyezzünk.”

Fotó: Turán Motorsport

Húsz ország versenyzői méretik meg magukat a jövő hét végi viadalon, és a mezőnyben lesz tíz magyar páros is. Turán mellett köztük van az ERC-sorozat állandó résztvevője, László Martin, a négyszeres abszolút magyar bajnok Herczig Norbert, a Master ERC bajnokságban versenyző Hadik András, valamint az ERC-dobogós Csomós Miklós „Mixi”.

„Van egy kis változás az életünkben, a Toyotáról visszaváltottunk Skodára, és visszatértünk a BRR csapathoz – árulta el Herczig Norbert. – Maga a felkészülés tervszerűen zajlik, és nagyon várjuk a Rally Hungaryt. Szeretem ezt a versenyt, mert huszonegy évvel ezelőtt itt szereztem meg pályafutásom első abszolút futamgyőzelmét egy Skoda Octavia WRC-vel, a legutóbbi emlékem pedig hét évvel ezelőtti: Ramónnal mi voltunk a leggyorsabbak a Veszprém környéki gyorsaságikon, igaz, végül nem mi nyertünk, mert előre megbeszéltük, hogy a célba érkezés után leadjuk a menetlevelet. Ami az Eb-futamot illeti: vasárnap Németországba megyünk tesztelni, mert ott találtunk pályát, utána pedig szerdán részt veszünk a hivatalos teszten itthon. S hogy mit várok a versenytől? Hogy meglegyen a jó érzés. Azt beszéltük Ramónnal, hogy ha az megvan, akkor az az eredményen is megmutatkozik majd.”

Csomós a Team MRF Tyres színeiben méreti meg magát, csakúgy, mint Simone Tempestini, a junior ERC-ben pallérozódó Max McRae – a ralilegenda Colin unokaöccse – vagy éppen a finn bajnok és a WRC2-ben rendszeresen szereplő Roope Korhonen.

„Alapvetően jó hangulatban vagyunk, már csak az emlékek okán is, hiszen tavaly sikerült nagyon jó eredményt elérni a veszprémi ERC-futamon – mondta Csomós, aki legutóbb a hatalmas hajrában szerezte meg a harmadik helyet. – Az idén új autóval, új abronccsal várjuk a hétvégét, szóval kicsit átalakultak a dolgok, az azonban nem változott, hogy gyorsan kell menni. A versenyt a tavalyinál kicsit később rendezik, úgyhogy még embert próbálóbbak lesznek a szakaszok, gondolok itt a melegre és a kiforduló kövekre. Szóval túlélőversenyre számítok, amelyen nem feltételnül az nyer majd, aki a leggyorsabb, hanem az, aki a legkevesebbet hibázik. Ez pedig nagyon fontos, hiszen tíz-tizenöt olyan versenyző is van a mezőnyben, aki esélyes a futamgyőzelemre.”

A Pirelli-gumikon autózó Andrea Mabellini kapta az egyes rajtszámot, megelőzve a hozzá hasonlóan Skoda Fabia RS Rally2-est csatasorba állító Miko Marczykot, aki viszont Michelin abroncsokat használ. Fabiával versenyez rajtuk kívül Philip Allen, Roberto Blach, Jarosław Koltun, Jakub Matulka és a cseh bajnoki címvédő Dominik Strítesky is.

Jos Verstappen, aki az 1994-es Magyar Nagydíjon szerezte meg első Formula–1-es dobogós helyezését, a múlt hónapban, az idénynyitó spanyol versenyen az ERC Master-értékelésének legjobbja volt, így önbizalommal telve érkezik meg a magyar futamra.

A rekordlétszámú ERC3-mezőnyből kilencen ülnek Ford Fiesta Rally3 volánja mögött a Rally Hungaryn. A francia Tristan Charpentier kapta a legjobb rajtszámot, megelőzve a lengyel tinédzsereket, Adrian Rzezniket és Tymek Abramowskit, a horvát testvérpárt, Martin és Dora Ravenscakot, valamint a kategória 2022-es bajnokát, Igor Widlakot.

A svéd Adam Grahn, az észt Esmar-Arnold Unt és a finn Ville Vatanen először indul Rally3-as autóval a magyar Bertalan Mártonhoz csatlakozva, míg Hubert Kowalczyk vezeti a Renault Clio Rally3-as versenyzői ranglistát.

„Nagyon izgatottak vagyunk, készülünk ezerrel, mind fizikailag, mind mentálisan, és az autóval is próbálunk közelebb kerülni egymáshoz – mondta Bertalan Márton. – Tegnap próbáltuk ki először félig-meddig hivatalosan az autót, és azt kell mondjam, hogy nagyon pozitívak a tapasztalatok, sokkal többet adott, mint vártam. Nagyon nagy ugrás ez futóműben a Rally4-es autó után, murván a négykerék-hajtás miatt biztos nagyon élvezetes lesz vele versenyezni. Hogy mire lesz elég a tempónk, azzal kapcsolatban kicsit vakon vagyok, mert nem ismerem az ellenfeleket. A helyismeret miatt talán elvárható, hogy az élmezőnyben legyünk, de nehéz megmondani, hogy sikerül-e, mi mindenesetre megtesszük, amit lehet.”