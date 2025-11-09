Nemzeti Sportrádió

Zemplén-rali: Turánék győzelmével zárult az országos bajnokság

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.11.09. 14:01
Fotó: Facebook/Turanfrici
A Turán Frigyes, Bacigál Igor kettős győzött a vasárnap befejeződött, Szerencsen és környékén rendezett Zemplén-ralin, a HUMDA országos ralibajnokság idei utolsó futamán.

Az abszolút bajnoki címet már a Győr-rali után megszerző Német Gábor, Németh Gergely duó a viadal korai részében, a szombati második gyorsasági szakaszon balesetet szenvedett, emiatt feladni kényszerült a versenyt.

Turánéknak ezzel nagy esélyük nyílt arra, hogy a viadal megnyerésével az összetett második helyén végezzenek, és az Alfa Biztosító csapatának párosa a hátralévő nyolc szakaszból haton diadalmaskodva magabiztosan végzett a szezonzárón az élen.

Németék később visszaálltak a versenybe, vasárnap két szakaszon győztek is, de a futamot pont nélkül fejezték be.

Turánék mögött csaknem háromperces hátránnyal a Trencsényi József, Verba Gábor kettős zárta a Zemplén-ralit a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a Bodolai László, Deák Attila duó állhatott fel.

Az idényzáró előtt az összetettben még második Tóth Tibor, Szabó József páros majdnem öt perc hátránnyal ötödikként ért célba.

Zemplén-rali (10 gyorsasági szakasz, 129.86 km)
Az élcsoport
1. Turán Frigyes, Bacigál Igor (Skoda Fabia RS) 1:22:05.4 óra
2. Trencsényi József, Verba Gábor (Skoda Fabia RS Rally2) 2:42.9 perc hátrány
3. Bodolai László, Deák Attila (Ford Fiesta R5) 2:46.9 p h.

 

