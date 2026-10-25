TCR World Tour: Michelisz három dobogóval zárkózott fel a bajnokság második helyére

MÁSODIK VERSENY

Diego Moran várhatta az élről a piros lámpák kialvását a részben fordított rajtrácsos második verseny előtt. Mellőle Jean-Karl Vernay indult, a második soron Lo Sze Ho és Thed Björk, míg a harmadikon Aurélien Comte és Yann Ehrlacher osztozott. Az egyéni bajnoki összetett első három helyezettje közül Santiago Urrutia a nyolcadik, Michelisz Norbert a kilencedik, míg az éllovas Mikel Azcona a tizedik pozícióból rugaszkodott el.

A vizes pályán kezdődő, majd változó körülmények között lezajló futamon a gumiválasztás döntő tényezőt játszott, és a Hyundai-versenyzőit is megosztotta. Azcona például vegyes abroncsokat tett fel (elől slick, hátul esős), míg Michelisz az utolsó pillanatban változtatva a teljes esőszett mellett döntött. Végül a magyar pilóta választása bizonyult helyesnek, ami az eredményekben is megmutatkozott.

A rajtnál Moran egészen az ötödik helyig esett vissza, a vezetést Vernay vette át, akit Björk, Comte és Lo követett az első négy pozícióban. A kockáztatók, így Ma Csing-hua, Ehrlacher és Azcona számára hamar világossá vált, hogy rosszul döntöttek, és egyre inkább szorultak vissza a mezőnyben, aminek köszönhetően rengeteg volt a pozíciócsere.

A második körben Björk ragadta magához az irányítást, miközben hátrébb Michelisz Urrutiát utasította maga mögé a hatodik helyért. Míg Comte Vernayt előzte meg a következő körben, Michelisz Moran és Lo mellett ment el, és kapaszkodott fel a negyedik pozícióba. Az ötödik körben Comte tört az élre, míg a Hyundai magyar versenyzője a hatodik körben Vernay, a kilencedikben pedig Björk ellen indított sikeres támadást.

Az élen már nem változott a helyzet a folytatásban: Comte több mint 8 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Michelisz előtt, míg harmadikként Björk látta meg a kockás zászlót azt követően, hogy visszaverte Vernay támadásait. Az első ötöst Urrutia zárta, majd Lo, Moran, Liu Weng Hin, Ho-ting Jven Csan és Csi-vaj Csan zárta a top 10-et. Azcona nehéz futamot teljesített, és csak a 14. pozícióban ért célba, így Michelisz és Urrutia is értékes pontokat hozott rajta.

HARMADIK VERSENY

A harmadik futam rajtsorrendjéről a hétvége korábbi részében megszerzett pontmennyiség döntött, aminek megfelelően Michelisz foglalhatta el a pole pozíciót. A magyar pilóta mellől Urrutia rugaszkodhatott el, a második soron Comte és Azcona osztozott, majd Björk, illetve Vernay sorakozott az ötödik-hatodik helyen.

A rajtnál Michelisz pozíciót vesztett Urrutiával és Azconával szemben, míg hátrébb Comte szélesítette ki a pályát a hármas kanyarnál, és ért össze Vernayvel, ahogyan visszatért a nyomvonalra. Utóbbi a kavicságyba csúszott, és feladni kényszerült a versenyt. Az incidens miatt biztonsági autós szakasz lépett érvénybe, miközben Comte áthajtásos büntetést kapott baleset okozásáért, amit a negyedik körben le is töltött, amint véget ért a korlátozás.

Azcona nem elégedett meg a második hellyel, folyamatos nyomás alá helyezte Urrutiát, és a hetedik körben offenzívát is indított ellene. A spanyolnak sikerült átvennie a vezetést, míg az uruguayi Michelisz ellen is védekezésre szorult. Urrutia a magyar vetélytárs útját sem tudta állni, ráadásul később kerékcserére is kényszerült, és újabb pozíciókat veszített. A Hyundai kettősét Björk, Ma és Ehrlacher kezdte üldözni, és a Geely Cyan Racing-pilótákat Michelisz igyekezett feltartani.

A magyar pilóta remekül védekezett, amivel bebiztosította az újabb Hyundai kettős sikert. Azcona 1.3 másodperccel szelte át a célvonalat Michelisz előtt, akit Björk, Ehrlacher, Ma, Comte, Lo, Moran, Jip Vaj-hej és Urrutia zárta az első tízes sorát.

Azcona az újabb győzelmének köszönhetően 33 pont előnyből várhatja az utolsó fordulót. Közvetlen üldözője Michelisz, aki fantasztikus hétvégét teljesített, és három dobogóval zárkózott fel a második helyre az egyéni vb-összetettben. A harmadik pozícióba szoruló Urrutia hátránya 39 pont.

A világbajnokság állása 18 verseny után

1. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 445 pont

2. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 412 pont

3. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 406 pont

4. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 353 pont

5. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 336 pont

6. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 333 pont



