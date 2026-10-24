TCR World Tour: Michelisz pole pozícióval és dobogós helyezéssel nyitott Csucsouban

Szünet nélkül folytatódott a TCR World Tour idei bajnoksága, a mezőny maradt Kínában, de Csengtuból Csucsou felé vette az irányt, ahol a pénteki szabadedzésekkel vette kezdetét az utolsó előtti versenyhétvége programja. A Hyundai már az elején magára irányította a figyelmet, hiszen Michelisz Norbert vezérletével az első két helyen kezdett a nyitányon.

Bár a folytatásban Ma Csing-hua ugrott az élre, miközben az egyéni vb-összetettet vezető Mikel Azcona maradt a második, Michelisz pedig visszaszorult a negyedik helyre, a Hyundai párosa a szombati időmérőn újra magához ragadta az irányítást. Michelisz közel négy tized előnnyel szerezte meg a pole pozíciót a csapattársa, Azcona előtt, így a magyar, spanyol kettős várhatta az első sorból a piros lámpák kialvását az első futam előtt. A második soron Santiago Urrutia és Ma osztozott, míg a harmadikból Yann Ehrlacher és Aurélien Comte rugaszkodott el.

Michelisz már a rajtnál elveszítette a vezetést Azconával szemben, miután a két Hyundai közé beékelődni kívánó Urrutia előtt zárta le az utat, amit kihasználva a csapattársa állt az élre. Az uruguayi nem adta fel, még az első körben újabb offenzívát indított, és sikerült is megelőznie Micheliszt, aki mellett Ma is elment, így a magyar egészen a negyedik helyig esett vissza.

Míg Azcona apránként lépett el az élen, Michelisz folyamatosan zárta az ollót Urrutia és Ma mögött. A kínai pilóta a márkatársát igyekezett védeni, de nem tudta útját állni Michelisznek, aki a nyolcadik körben megelőzte őt. A magyar ezt követően Urrutiát vette célkeresztbe, és a tizenegyedik körben sikeres támadást indított ellene, aminek révén átvette a második pozíciót. Az uruguayi versenyző tempója ezt követően visszaesett, és négyes Geely Cyan Racing-vonat alakult ki mögötte, hátul a támadó Cuprával.

Ehrlacher a tizenötödik körben szállt ki a küzdelemből, amikor a bokszba kényszerült hajtani kereket cserélni, miközben Ma Björknek engedte át a pozícióját. A mezőny elejében ezután már nem történt változás: Azcona magabiztos sikert aratott, és közel 6 és fél másodperccel szelte át a célvonalat Michelisz előtt, így a Hyundai kettős győzelmet könyvelhetett el. A dobogó alsó fokára Urrutia állhatott fel, vagyis a bajnokság első három helyezettje foglalta el az első három pozíciót. Az első ötös sorát Björk és Ma egészítette ki, majd Comte, Jean-Karl Vernay, Lo Sze Ho, Diego Moran és Jip Vaj-hej zárta az első tízes sorát.

Azcona az időmérőn megszerzett második helyével és a győzelmével 33 pontra növelte az előnyét Urrutia előtt, míg Michelisz további 18 pont hátránnyal áll a harmadik pozícióban. A második, részben fordított rajtrácsos futamon Morán várhatja az élről a startot, mellőle Vernay rugaszkodhat el, míg a bajnoki esélyesek közül Urrutia a nyolcadik, Michelisz a kilencedik, Azcona pedig a tizedik helyről támadhat.

Folytatás vasárnap 2 óra 30 perckor a második, míg 6 óra 30 perckor a harmadik futammal.

A világbajnokság állása 15 verseny után: 1. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 413 pont, 2. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 380 pont, 3. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 362 pont, 4. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 309 pont, 5. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 309 pont, 6. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 290 pont.



