Antonelli magabiztos győzelmet aratott Austinban, de a bajnokavatásra még várni kell
Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót az Amerikai Nagydíj időmérőjén, amivel nemcsak megálljt parancsolt az előző két versenyhétvégén dománáló Max Verstappennek, hanem a lehető legjobb helyzetbe is hozta magát ahhoz, hogy valóban lehetősége nyíljon lezárni a bajnoki küzdelmet Austinban.
Az olasz abban a tudatban vágott neki az idény 18. versenyének, hogy ha nyer, miközben Lewis Hamilton legfeljebb az ötödik helyen zár, és George Russell nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál, akkor a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnokává válik már vasárnap. Az olasz mögül támadó Red Bull párosa, Verstappen és Isack Hadjar ugyanakkor igyekezett elodázni a bajnokavatást, mint ahogyan az ötödik helyről induló Hamilton, valamint a hatodik pozícióból elrugaszkodó Russell is előrébb kívánt kapaszkodni a mezőnyben. Az első soron tehát Antonelli és Verstappen, a másodikon Hadjar és Leclerc, a harmadikon pedig Hamilton és Russell osztozott, míg a McLaren-pilóták közül Oscar Piastri a hetedik, míg Lando Norris a nyolcadik pozícióból rajtolt.
Az időmérő végeredménye négy ponton változott: Arvid Lindbladot 5, Franco Colapintót 10, míg Gabriel Bortoletót rekordot jelentő 80 rajthellyel sorolták hátra motorelemcsere miatt. A brit a tizennegyedik, az argentin a huszadik, míg a brazil a huszonegyedik, vagyis az utolsó előtti pozícióból vágott neki az 56 körös versenynek, miután Lance Stroll bokszutcai rajtra kényszerült.
Ami a gumistratégiát illeti, a többség, köztük a Red Bull és a Ferrari párosa a lágy; öten, Antonelli, Russell, Norris, Piastri és Stroll a közepes, Bottas és Colapinto a kemény keveréken rajtolt.
Antonelli remek rajtot vett, megtartotta a vezetést Verstappen előtt, Hadjart pedig mindkét Ferrari átugrotta már az első métereken. A Scuderia párosa ezt követően egymással fogott kemény csatába, de Leclerc-nek amellett, hogy visszaverte Hamilton támadásait, agresszív manőverrel sikerült megelőznie Verstappent is. A holland pilóta viszont ezt nem hagyta annyiban, és rövidesen visszavette a második helyet.
Hátrébb Russell kényszerült védekezésre Piastrival szemben, ráadásul közben el is hagyta a pályát, így a versenyirányítás vizsgálatot indított ellene jogtalan előnyszerzés miatt. Míg a brit 5 másodperces időbüntetést kapott – a csapattárs, Antonelli magabiztos előnyre tett szert az élen. Az olasz tíz kör elteltével közel három másodperccel vezetett Verstappen előtt, akit két szekundum távolságban követett Leclerc. Míg az élbolyban megszilárdulni látszottak a különbségek, a McLarennél helycsere történt: Piastri engedte maga elé Norrist, hogy a brit megpróbálja célba venni Russellt.
Oliver Bearman eközben 10 másodperces időbüntetést kapott, mert összeért Pierre Gaslyval, de a brit nem sokkal a büntetés letöltése után kénytelen volt feladni a futamot, amivel ő lett az első kieső.
A kerékcserék sorát Verstappen nyitotta meg a 14. körben, aki kissé meglepő módon lágyról lágyra váltott. Ezzel biztossá vált, hogy a hollandnak még legalább egyszer ki kell állnia. A Ferrari Hamiltonnal a 15., Leclerc-rel a 16. körben reagált, míg a McLarennél Piastri a 16., Norrist pedig a 17. körben látogatta meg a bokszutcát. A Scuderia párosa közepes, a wokingiak kettőse kemény keveréken folytatta.
Russell a 23. körben töltötte le a büntetését, és kapott kemény abroncsokat, amit követően a tizedik helyre szorult vissza. Antonelli a 25., míg az élmezőnyből az etapját legtovább nyújtó Hadjar a 26. körben állt ki. Az olasz kemény gumin folytatta a két Ferrari közé beékelődve, míg a francia a McLaren kettősét választotta szét, miközben a vezetést Verstappen ragadta magához.
A holland előnye ugyanakkor folyamatosan fogyott az őt üldöző Leclerc és Antonelli előtt, és a kettős 31. körben fel is ért a Red Bullra. A „vörös bikák” ekkor újra kihívták Verstappent a bokszba, aki közepesen gumikat kapott, és az ötödik helyről kezdte meg a felzárkózást. Az élre Leclerc állt, igaz, csak rövid időre, Antonelli ugyanis szinte azonnal megelőzte a Ferrarit, és visszavette magához a vezetést.
A Scuderiánál Hamilton a 39., Leclerc a 40. körben váltott keményre, a monacói pilóta a negyedik, a brit pedig a hatodik helyen tért vissza, igaz, utóbbi viszonylag gyorsan áthámozta magát Hadjaron. Antonelli mögé ezzel Norris zárkózott fel, akire folyamatosan közeledett Verstappen, a holland mögött pedig Leclerc zárta az ollót.
Noha Verstappen eleinte nem találta a fogást a McLarenen, mire Leclerc utolérte őt, sikerült átlépnie Norrist, aki ezzel azonnal megkapta a nyakába a Ferrari monacói pilótáját. Leclerc nemcsak a McLaren mellett ment el könnyedén, Verstappen sem tudta sokáig feltartóztatni, így a 49. körben már másodikként haladt. Hátrébb Hamilton lopta a távolságot Norris mögött, és az 51. körben előrelépett a negyedik helyre.
Még ebben a körben Valtteri Bottas alatt lelassult a Cadillac, bár a finn pilóta megpróbálta visszahozni az autót a garázsba, végül is kénytelen volt félrehúzódni, ami virtuális biztonsági autós szakaszt vont maga után. A korlátozás Verstappen kezére játszott, mivel megtörte Hamilton lendületét. Bár a brit a végén így is felzárkózott rá, előzési kísérletre már nem maradt ideje.
Antonelli magabiztos győzelmet aratott, több mint 13 másodperccel szelte át a célvonalat Leclerc előtt, de szezonbeli kilencedik sikerével még nem tudta bebiztosítani a világbajnoki címet – erre Mexikóvárosban nyílik újabb lehetősége. Leclerc idénybeli hatodik dobogóját szerezte meg a Ferrarival, míg Verstappen sorozatban a hatodik pódiumát ünnepelhette, de matematikailag mindketten kiszálltak a vb-küzdelemből Austinban. Negyedikként Hamilton szelte át a célvonalat, és egy pontra megközelítette Russellt a pontversenyben. Az első ötös sorát Norris zárta, majd Hadjar, Piastri, Russell, Lawson és Gasly egészítette ki a pontszerzők sorát.
A Red Bull a konstruktőri tabellán utolérte a McLarent, miközben Verstappen öt pontra közelítette meg Hamiltont, így egyre szorosabb a csata az egyéni bajnoki összetett második helyéért.
Folytatás jövő héten a Mexikóvárosi Nagydíjjal.
AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|-
|2.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|13.078 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|17.485 mp h.
|4.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|18.515 mp h.
|5.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|30.521 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|34.373 mp h.
|7.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|52.674 mp h.
|8.
|George Russell
|Mercedes
|54.303 mp h.
|9.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:19.183 p h.
|10.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:27.516 p h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1:34.945 p h.
|12.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|13.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|14.
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|15.
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|16.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|17.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|18.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|19.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|48
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|35
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|24
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|365
|2.
|George Russell
|242
|3.
|Lewis Hamilton
|241
|4.
|Max Verstappen
|236
|5.
|Charles Leclerc
|233
|6.
|Lando Norris
|211
|7.
|Oscar Piastri
|144
|8.
|Isack Hadjar
|105
|9.
|Liam Lawson
|77
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|13
|15.
|Gabriel Bortoleto
|10
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|607
|2.
|Ferrari
|474
|3.
|McLaren-Mercedes
|355
|4.
|Red Bull-Ford
|355
|5.
|Racing Bulls-Ford
|102
|6.
|Alpine-Mercedes
|69
|7.
|Haas-Ferrari
|30
|8.
|Audi
|23
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|47. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 23., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:36.052
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:35.291
|OKTÓBER 24., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Hamilton 1:34.893
|Időmérő
|1. Antonelli 1:34.015
|OKTÓBER 25., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00