Antonelli magabiztos győzelmet aratott Austinban, de a bajnokavatásra még várni kell

Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót az Amerikai Nagydíj időmérőjén, amivel nemcsak megálljt parancsolt az előző két versenyhétvégén dománáló Max Verstappennek, hanem a lehető legjobb helyzetbe is hozta magát ahhoz, hogy valóban lehetősége nyíljon lezárni a bajnoki küzdelmet Austinban.

Az olasz abban a tudatban vágott neki az idény 18. versenyének, hogy ha nyer, miközben Lewis Hamilton legfeljebb az ötödik helyen zár, és George Russell nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál, akkor a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnokává válik már vasárnap. Az olasz mögül támadó Red Bull párosa, Verstappen és Isack Hadjar ugyanakkor igyekezett elodázni a bajnokavatást, mint ahogyan az ötödik helyről induló Hamilton, valamint a hatodik pozícióból elrugaszkodó Russell is előrébb kívánt kapaszkodni a mezőnyben. Az első soron tehát Antonelli és Verstappen, a másodikon Hadjar és Leclerc, a harmadikon pedig Hamilton és Russell osztozott, míg a McLaren-pilóták közül Oscar Piastri a hetedik, míg Lando Norris a nyolcadik pozícióból rajtolt.

Az időmérő végeredménye négy ponton változott: Arvid Lindbladot 5, Franco Colapintót 10, míg Gabriel Bortoletót rekordot jelentő 80 rajthellyel sorolták hátra motorelemcsere miatt. A brit a tizennegyedik, az argentin a huszadik, míg a brazil a huszonegyedik, vagyis az utolsó előtti pozícióból vágott neki az 56 körös versenynek, miután Lance Stroll bokszutcai rajtra kényszerült.

Ami a gumistratégiát illeti, a többség, köztük a Red Bull és a Ferrari párosa a lágy; öten, Antonelli, Russell, Norris, Piastri és Stroll a közepes, Bottas és Colapinto a kemény keveréken rajtolt.

Antonelli remek rajtot vett, megtartotta a vezetést Verstappen előtt, Hadjart pedig mindkét Ferrari átugrotta már az első métereken. A Scuderia párosa ezt követően egymással fogott kemény csatába, de Leclerc-nek amellett, hogy visszaverte Hamilton támadásait, agresszív manőverrel sikerült megelőznie Verstappent is. A holland pilóta viszont ezt nem hagyta annyiban, és rövidesen visszavette a második helyet.

Hátrébb Russell kényszerült védekezésre Piastrival szemben, ráadásul közben el is hagyta a pályát, így a versenyirányítás vizsgálatot indított ellene jogtalan előnyszerzés miatt. Míg a brit 5 másodperces időbüntetést kapott – a csapattárs, Antonelli magabiztos előnyre tett szert az élen. Az olasz tíz kör elteltével közel három másodperccel vezetett Verstappen előtt, akit két szekundum távolságban követett Leclerc. Míg az élbolyban megszilárdulni látszottak a különbségek, a McLarennél helycsere történt: Piastri engedte maga elé Norrist, hogy a brit megpróbálja célba venni Russellt.

Oliver Bearman eközben 10 másodperces időbüntetést kapott, mert összeért Pierre Gaslyval, de a brit nem sokkal a büntetés letöltése után kénytelen volt feladni a futamot, amivel ő lett az első kieső.

A kerékcserék sorát Verstappen nyitotta meg a 14. körben, aki kissé meglepő módon lágyról lágyra váltott. Ezzel biztossá vált, hogy a hollandnak még legalább egyszer ki kell állnia. A Ferrari Hamiltonnal a 15., Leclerc-rel a 16. körben reagált, míg a McLarennél Piastri a 16., Norrist pedig a 17. körben látogatta meg a bokszutcát. A Scuderia párosa közepes, a wokingiak kettőse kemény keveréken folytatta.

Russell a 23. körben töltötte le a büntetését, és kapott kemény abroncsokat, amit követően a tizedik helyre szorult vissza. Antonelli a 25., míg az élmezőnyből az etapját legtovább nyújtó Hadjar a 26. körben állt ki. Az olasz kemény gumin folytatta a két Ferrari közé beékelődve, míg a francia a McLaren kettősét választotta szét, miközben a vezetést Verstappen ragadta magához.

A holland előnye ugyanakkor folyamatosan fogyott az őt üldöző Leclerc és Antonelli előtt, és a kettős 31. körben fel is ért a Red Bullra. A „vörös bikák” ekkor újra kihívták Verstappent a bokszba, aki közepesen gumikat kapott, és az ötödik helyről kezdte meg a felzárkózást. Az élre Leclerc állt, igaz, csak rövid időre, Antonelli ugyanis szinte azonnal megelőzte a Ferrarit, és visszavette magához a vezetést.

A Scuderiánál Hamilton a 39., Leclerc a 40. körben váltott keményre, a monacói pilóta a negyedik, a brit pedig a hatodik helyen tért vissza, igaz, utóbbi viszonylag gyorsan áthámozta magát Hadjaron. Antonelli mögé ezzel Norris zárkózott fel, akire folyamatosan közeledett Verstappen, a holland mögött pedig Leclerc zárta az ollót.

Noha Verstappen eleinte nem találta a fogást a McLarenen, mire Leclerc utolérte őt, sikerült átlépnie Norrist, aki ezzel azonnal megkapta a nyakába a Ferrari monacói pilótáját. Leclerc nemcsak a McLaren mellett ment el könnyedén, Verstappen sem tudta sokáig feltartóztatni, így a 49. körben már másodikként haladt. Hátrébb Hamilton lopta a távolságot Norris mögött, és az 51. körben előrelépett a negyedik helyre.

Még ebben a körben Valtteri Bottas alatt lelassult a Cadillac, bár a finn pilóta megpróbálta visszahozni az autót a garázsba, végül is kénytelen volt félrehúzódni, ami virtuális biztonsági autós szakaszt vont maga után. A korlátozás Verstappen kezére játszott, mivel megtörte Hamilton lendületét. Bár a brit a végén így is felzárkózott rá, előzési kísérletre már nem maradt ideje.

Antonelli magabiztos győzelmet aratott, több mint 13 másodperccel szelte át a célvonalat Leclerc előtt, de szezonbeli kilencedik sikerével még nem tudta bebiztosítani a világbajnoki címet – erre Mexikóvárosban nyílik újabb lehetősége. Leclerc idénybeli hatodik dobogóját szerezte meg a Ferrarival, míg Verstappen sorozatban a hatodik pódiumát ünnepelhette, de matematikailag mindketten kiszálltak a vb-küzdelemből Austinban. Negyedikként Hamilton szelte át a célvonalat, és egy pontra megközelítette Russellt a pontversenyben. Az első ötös sorát Norris zárta, majd Hadjar, Piastri, Russell, Lawson és Gasly egészítette ki a pontszerzők sorát.

A Red Bull a konstruktőri tabellán utolérte a McLarent, miközben Verstappen öt pontra közelítette meg Hamiltont, így egyre szorosabb a csata az egyéni bajnoki összetett második helyéért.

Folytatás jövő héten a Mexikóvárosi Nagydíjjal.

AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli Mercedes - 2. Charles Leclerc Ferrari 13.078 mp h. 3. Max Verstappen Red Bull-Ford 17.485 mp h. 4. Lewis Hamilton Ferrari 18.515 mp h. 5. Lando Norris McLaren-Mercedes 30.521 mp h. 6. Isack Hadjar Red Bull-Ford 34.373 mp h. 7. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 52.674 mp h. 8. George Russell Mercedes 54.303 mp h. 9. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 1:19.183 p h. 10. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1:27.516 p h. 11. Nico Hülkenberg Audi 1:34.945 p h. 12. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 1 kör h. 13. Gabriel Bortoleto Audi 1 kör h. 14. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1 kör h. 15. Lance Stroll Aston Martin-Honda 1 kör h. 16. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1 kör h. 17. Alexander Albon Williams-Mercedes 1 kör h. 18. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1 kör h. 19. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 1 kör h. FELADTÁK megtett körök Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 48 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 35 Oliver Bearman Haas-Ferrari 24

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 365 2. George Russell 242 3. Lewis Hamilton 241 4. Max Verstappen 236 5. Charles Leclerc 233 6. Lando Norris 211 7. Oscar Piastri 144 8. Isack Hadjar 105 9. Liam Lawson 77 10. Pierre Gasly 42 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 23 14. Nico Hülkenberg 13 15. Gabriel Bortoleto 10 16. Esteban Ocon 7 17. Fernando Alonso 7 18. Carlos Sainz 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1