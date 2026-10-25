Nemzeti Sportrádió

Antonelli magabiztos győzelmet aratott Austinban, de a bajnokavatásra még várni kell

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.25. 22:50
Fotó: AFP
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verseny F1 Amerikai Nagydíj Formula–1
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) magabiztos győzelmet aratott a Formula–1-es Amerikai Nagydíjon, de a világbajnoki címet egyelőre nem tudta bebiztosítani. Az olasz mögött Charles Leclerc (Ferrari) és Max Verstappen (Red Bull) szelte át a célvonalat, míg az első ötös sorát Lewis Hamilton (Mercedes) és Lando Norris (McLaren) egészítette ki. George Russell (Mercedes) nyolcadikként ért célba.

Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót az Amerikai Nagydíj időmérőjén, amivel nemcsak megálljt parancsolt az előző két versenyhétvégén dománáló Max Verstappennek, hanem a lehető legjobb helyzetbe is hozta magát ahhoz, hogy valóban lehetősége nyíljon lezárni a bajnoki küzdelmet Austinban.

Az olasz abban a tudatban vágott neki az idény 18. versenyének, hogy ha nyer, miközben Lewis Hamilton legfeljebb az ötödik helyen zár, és George Russell nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál, akkor a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnokává válik már vasárnap. Az olasz mögül támadó Red Bull párosa, Verstappen és Isack Hadjar ugyanakkor igyekezett elodázni a bajnokavatást, mint ahogyan az ötödik helyről induló Hamilton, valamint a hatodik pozícióból elrugaszkodó Russell is előrébb kívánt kapaszkodni a mezőnyben. Az első soron tehát Antonelli és Verstappen, a másodikon Hadjar és Leclerc, a harmadikon pedig Hamilton és Russell osztozott, míg a McLaren-pilóták közül Oscar Piastri a hetedik, míg Lando Norris a nyolcadik pozícióból rajtolt.

Az időmérő végeredménye négy ponton változott: Arvid Lindbladot 5, Franco Colapintót 10, míg Gabriel Bortoletót rekordot jelentő 80 rajthellyel sorolták hátra motorelemcsere miatt. A brit a tizennegyedik, az argentin a huszadik, míg a brazil a huszonegyedik, vagyis az utolsó előtti pozícióból vágott neki az 56 körös versenynek, miután Lance Stroll bokszutcai rajtra kényszerült.

Ami a gumistratégiát illeti, a többség, köztük a Red Bull és a Ferrari párosa a lágy; öten, Antonelli, Russell, Norris, Piastri és Stroll a közepes, Bottas és Colapinto a kemény keveréken rajtolt.

Antonelli remek rajtot vett, megtartotta a vezetést Verstappen előtt, Hadjart pedig mindkét Ferrari átugrotta már az első métereken. A Scuderia párosa ezt követően egymással fogott kemény csatába, de Leclerc-nek amellett, hogy visszaverte Hamilton támadásait, agresszív manőverrel sikerült megelőznie Verstappent is. A holland pilóta viszont ezt nem hagyta annyiban, és rövidesen visszavette a második helyet.

Hátrébb Russell kényszerült védekezésre Piastrival szemben, ráadásul közben el is hagyta a pályát, így a versenyirányítás vizsgálatot indított ellene jogtalan előnyszerzés miatt. Míg a brit 5 másodperces időbüntetést kapott – a csapattárs, Antonelli magabiztos előnyre tett szert az élen. Az olasz tíz kör elteltével közel három másodperccel vezetett Verstappen előtt, akit két szekundum távolságban követett Leclerc. Míg az élbolyban megszilárdulni látszottak a különbségek, a McLarennél helycsere történt: Piastri engedte maga elé Norrist, hogy a brit megpróbálja célba venni Russellt.

Oliver Bearman eközben 10 másodperces időbüntetést kapott, mert összeért Pierre Gaslyval, de a brit nem sokkal a büntetés letöltése után kénytelen volt feladni a futamot, amivel ő lett az első kieső.

A kerékcserék sorát Verstappen nyitotta meg a 14. körben, aki kissé meglepő módon lágyról lágyra váltott. Ezzel biztossá vált, hogy a hollandnak még legalább egyszer ki kell állnia. A Ferrari Hamiltonnal a 15., Leclerc-rel a 16. körben reagált, míg a McLarennél Piastri a 16., Norrist pedig a 17. körben látogatta meg a bokszutcát. A Scuderia párosa közepes, a wokingiak kettőse kemény keveréken folytatta.

Russell a 23. körben töltötte le a büntetését, és kapott kemény abroncsokat, amit követően a tizedik helyre szorult vissza. Antonelli a 25., míg az élmezőnyből az etapját legtovább nyújtó  Hadjar a 26. körben állt ki.  Az olasz kemény gumin folytatta a két Ferrari közé beékelődve, míg a francia a McLaren kettősét választotta szét, miközben a vezetést Verstappen ragadta magához. 

A holland előnye ugyanakkor folyamatosan fogyott az őt üldöző Leclerc és Antonelli előtt, és a kettős 31. körben fel is ért a Red Bullra. A „vörös bikák” ekkor újra kihívták Verstappent a bokszba, aki közepesen gumikat kapott, és az ötödik helyről kezdte meg a felzárkózást. Az élre Leclerc állt, igaz, csak rövid időre, Antonelli ugyanis szinte azonnal megelőzte a Ferrarit, és visszavette magához a vezetést.

A Scuderiánál Hamilton a 39., Leclerc a 40. körben váltott keményre, a monacói pilóta a negyedik, a brit pedig a hatodik helyen tért vissza, igaz, utóbbi viszonylag gyorsan áthámozta magát Hadjaron. Antonelli mögé ezzel Norris zárkózott fel, akire folyamatosan közeledett Verstappen, a holland mögött pedig Leclerc zárta az ollót.

Noha Verstappen eleinte nem találta a fogást a McLarenen, mire Leclerc utolérte őt, sikerült átlépnie Norrist, aki ezzel azonnal megkapta a nyakába a Ferrari monacói pilótáját. Leclerc nemcsak a McLaren mellett ment el könnyedén, Verstappen sem tudta sokáig feltartóztatni, így a 49. körben már másodikként haladt. Hátrébb Hamilton lopta a távolságot Norris mögött, és az 51. körben előrelépett a negyedik helyre.

Még ebben a körben Valtteri Bottas alatt lelassult a Cadillac, bár a finn pilóta megpróbálta visszahozni az autót a garázsba, végül is kénytelen volt félrehúzódni, ami virtuális biztonsági autós szakaszt vont maga után. A korlátozás Verstappen kezére játszott, mivel megtörte Hamilton lendületét. Bár a brit a végén így is felzárkózott rá, előzési kísérletre már nem maradt ideje.

Antonelli magabiztos győzelmet aratott, több mint 13 másodperccel szelte át a célvonalat Leclerc előtt, de szezonbeli kilencedik sikerével még nem tudta bebiztosítani a világbajnoki címet – erre Mexikóvárosban nyílik újabb lehetősége. Leclerc idénybeli hatodik dobogóját szerezte meg a Ferrarival, míg Verstappen sorozatban a hatodik pódiumát ünnepelhette, de matematikailag mindketten kiszálltak a vb-küzdelemből Austinban. Negyedikként Hamilton szelte át a célvonalat, és egy pontra megközelítette Russellt a pontversenyben. Az első ötös sorát Norris zárta, majd Hadjar, Piastri, Russell, Lawson és Gasly egészítette ki a pontszerzők sorát.

A Red Bull a konstruktőri tabellán utolérte a McLarent, miközben Verstappen öt pontra közelítette meg Hamiltont, így egyre szorosabb a csata az egyéni bajnoki összetett második helyéért.

Folytatás jövő héten a Mexikóvárosi Nagydíjjal.

AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliMercedes-
2.Charles LeclercFerrari13.078 mp h.
3.Max VerstappenRed Bull-Ford17.485 mp h.
4.Lewis HamiltonFerrari18.515 mp h.
5.Lando NorrisMcLaren-Mercedes30.521 mp h.
6.Isack HadjarRed Bull-Ford34.373 mp h.
7.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes52.674 mp h.
8.George RussellMercedes54.303 mp h.
9.Liam LawsonRacing Bulls-Ford1:19.183 p h.
10.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1:27.516 p h.
11.Nico HülkenbergAudi1:34.945 p h.
12.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
13.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
14.Esteban OconHaas-Ferrari1 kör h.
15.Lance StrollAston Martin-Honda1 kör h.
16.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
17.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
18.Carlos SainzWilliams-Mercedes1 kör h.
19.Sergio PérezCadillac-Ferrari1 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari48
 Franco ColapintoAlpine-Mercedes35
 Oliver BearmanHaas-Ferrari24

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli365
2. George Russell242
3. Lewis Hamilton241
4. Max Verstappen236
5. Charles Leclerc233
6. Lando Norris211
7. Oscar Piastri144
8. Isack Hadjar105
9. Liam Lawson77
10. Pierre Gasly42
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg13
15. Gabriel Bortoleto10
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes607
2. Ferrari474
3. McLaren-Mercedes355
4. Red Bull-Ford355
5. Racing Bulls-Ford102
6. Alpine-Mercedes69
7. Haas-Ferrari30
8. Audi23
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0

 

47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:36.052
2. szabadedzés1. Leclerc 1:35.291
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Hamilton 1:34.893
Időmérő1. Antonelli 1:34.015
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00

 

 

verseny F1 Amerikai Nagydíj Formula–1
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