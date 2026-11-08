Norris-uralom és kettős Red Bull-dobogó Brazíliában; a Mercedes konstruktőri bajnok!

Lando Norris várhatta az élről a piros lámpák kialvását az interlagosi verseny előtt, miután megszerezte a pole pozíciót az esőverte, hosszúra nyúló időmérőn. A McLaren versenyzője vasárnap is esős versenyben reménykedett, és erre minden oka megvolt: Sao Paulóban a kvalifikáció után szinte folyamatosan esett, igaz, az előző napi heves esőzést szitálás váltotta. A rajthoz közeledve nőtt az eső intenzitása, és bár a start előtt elállt, a futam idejére további csapadékot jósoltak. Emellett jelentősen lehűlt a levegő is vasárnapra.

Norris mellől a friss világbajnok, Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhatott el, a második sorból meglepetésre Liam Lawson és Nico Hülkenberg rajtolhatott, míg a harmadikból Isack Hadjar és Oliver Bearman vághatott neki a 71 körös versenynek. A rajtbüntetések kiosztása után George Russell a hetedik, Charles Leclerc a tizennegyedik, Arvid Lindblad a tizennyolcadik, a 400. nagydíját teljesítő Lewis Hamilton a huszadik, míg Max Verstappen a huszonegyedik rajtkockába szorult vissza. A sort az ugyancsak hátrasorolt Sergio Pérez zárta.

Két hazai pilóta is volt a mezőny soraiban: az első Formula–1-es versenyére készülő Rafael Camara a Q2-es autótörése után a tizenegyedik, míg a 10 rajthelyes büntetést összeszedő, a Q1-ben a falat is eltaláló Gabriel Bortoleto a tizenkilencedik pozícióból indult.

Fontos futam előtt állt a Mercedes: a német csapat abban a tudatban készült a rajtra, hogy ha legalább három ponttal többet gyűjt a Ferrarinál, akkor megszerzi fennállása kilencedik konstruktőri címét. A csapat 2021 után kívánt visszatérni a csúcsra.

Már a rajtrácsra vezető körök sem teltek zökkenőmentesen: Antonelli megpördült, kicsúszott a fűre, de szerencsére megúszta az esetet. Gond adódott a Cadillacnél is: nem tudta leszedni Valtteri Bottas kerekét, és nem sokkal a rajt előtt visszatolta az autóját a bokszutcába. A finn pilóta nem is tudott elrajtolni.

🎥 Kimi slithers off a very slippery track at Turn 12 #F1 #BrazilGP https://t.co/jUSKjyxcL7 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Ami a gumistratégiát illeti, valamennyi versenyző köztes esőgumin vágott neki a versenynek.

Norris már a rajtnál elveszítette az első helyet Antonellivel szemben, ráadásul Lawson is elment mellette, így a harmadik helyre szorult vissza. Az első ötöst Hadjar és Russell egészítette ki, majd Hülkenberg, Albon, Piastri, a briliáns rajtot produkáló Hamilton, valamint Bearman zárta az első tízest. Verstappen a tizenegyedik helyre jött fel, miközben Leclerc a tizenötödik pozícióba esett vissza.

Ladies and gentlemen, Lewis Hamilton! Watch the seven-time world champ charge through the field at the start 🤩 #F1 #BrazilGP https://t.co/M685ysLctw — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

A következő körök Verstappenről szóltak: Bearmant, Hamiltont, Piastrit és Albont is megelőzte, miközben Antonelli folyamatosan húzott el Lawson előtt. Az új-zélandi mögött kisebb vonat alakult ki, de a Racing Bulls-pilóta a hatodik körtől kezdve folyamatosan esett hátra: Norris, Hadjar és Russell is elment mellette.

Míg Verstappen folytatta a felzárkózást, a gumikkal küszködő Hamilton elkezdett visszaesni, és a 10. körre egészen a tizenharmadik helyre esett vissza, miután a csapattársa, Leclerc is elment mellette. Russell a 11. körben előzte meg Hadjart, miközben Verstappen Lawsonon hámozta át magát, előbbi a harmadik, utóbbi az ötödik helyre lépett előre.

Max 🤝 Interlagos Here's the pass on Hulkenberg 🔀 #F1 #BrazilGP https://t.co/HZ0tJF08Rd — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

A mezőnyből elsőként Hamilton jött ki száraz pályára alkalmas gumikért, a 15. körben kapott lágyakat, őt Carlos Sainz Jr. követte, majd a következő körben sorra érkeztek a többiek is. Russell a bokszkijáratnál megpördült, a falat is súrolta, miközben a többiek kénytelenek voltak kerülgetni. A brit a nyolcadik helyre esett vissza, Antonellire pedig Norris kezdett el nyomást helyezni.

Rewind to Russell's spin exiting the pit lane 🎥 #F1 #BrazilGP https://t.co/kfuNuJlhnj — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Az olasz folyamatosan panaszkodott az autóra, és a huszadik körben váratlanul kicsúszott az egyes kanyarnál. A vezetést Norris ragadta magához, a második helyre szoruló Antonelli a következő körben Hadjarral szemben is pozíciót veszített, majd Verstappen ellen kényszerült védekezni. Az olasz a 24. körben ismét szélesre csúszott az egyes kanyarnál, amit kihasználva a Red Bull hollandja előrelépett a harmadik helyre.

Verstappen ezt követően a csapattársát vette üldözőbe, és a 36. körben utol is érte Hadjart, aki két kör múlva elengedte maga mellett. A négyszeres bajnok hátránya ekkor szűk 9 másodperc volt a vezető Norris mögött, míg hátrébb Hamilton döntött úgy, hogy újra kiáll. A 39. körben lágyról lágyra váltott, és ahogyan visszatért a pályára, Norris kört adott neki. A hétszeres bajnok a 44. körben vette vissza a körhátrányt, és jó tempót diktált, amit látva egyes pilóták követték.

Az élmezőnyből Verstappen állt ki elsőként, az ötödik helyen visszatérve a pályára, míg Hadjar és Antonelli is azt tervezte, hogy az aktuális szettjén teljesíti a fennmaradó távot. Norris a 49. körben jött ki az élről, és a Hadjar, Antonelli, Piastri alkotta trió mögött tért vissza. Utóbbi azonnal elengedte maga mellett a csapattársát, miközben a Red Bull úgy döntött, nem kockáztat Hadjarral, és őt is kihívta friss gumikért. A francia pilóta ezzel Russell mögé a hatodik helyre esett vissza.

A Mercedes a többiek tempóját látva az 54. körben Antonellit is kihívta friss gumikért, igaz, ekkor már szitált az eső. A friss világbajnok a csapattársa mögött tért vissza, de Russell az 54. körben elengedte maga mellett. Antonelli ezt követően Hadjart vette célkeresztbe, míg a Ferrari arra kérte Leclerc-t, hogy engedje el maga mellett Hamiltont, aminek az 59. körben eleget is tett. Az eső közben fokozatosan erősödött, és a 62. körben Russell elsőként jött ki köztes esőgumiért. A brit pilóta példáját a következő egy-két körben valamennyi versenyző követte, igaz, Hamilton még a slick gumikon bemutatott egy megpördülést a csere előtt. A Russellt maga mellett elengedő Antonellit pedig veszélyes kiengedés miatt kezdték vizsgálni – ítélet a leintés után várható.

Norris a hátralévő körökben még tovább növelte előnyét, és végül 15 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Verstappen előtt. A Red Bull kettős dobogóját Hadjar egészítette ki, míg a negyedik-ötödik helyen célba érő Mercedes bebiztosította a konstruktőri címet. Hatodikként Piastri látta meg a Neymar Jr. által lengetett kockás zászlót, utána Leclerc, Lawson, Hamilton és Hülkenberg zárta a pontszerzők sorát. A két hazai pilóta közül Bortoleto a 16., Camara a 20. helyen végzett.

Folytatás két hét múlva a Las Vegas-i Nagydíjjal.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris McLaren-Mercedes 1:35:23.504 2. Max Verstappen Red Bull-Ford 14.602 mp h. 3. Isack Hadjar Red Bull-Ford 24.485 mp h. 4. George Russell Mercedes 33.991 mp h. 5. Kimi Antonelli Mercedes 36.017 mp h. 6. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 56.475 mp h. 7. Charles Leclerc Ferrari 1:13.586 p h. 8. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 1:15.402 p h. 9. Lewis Hamilton Ferrari 1 kör h. 10. Nico Hülkenberg Audi 1 kör h. 11. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 1 kör h. 12. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1 kör h. 13. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1 kör h. 14. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1 kör h. 15. Alexander Albon Williams-Mercedes 1 kör h. 16. Gabriel Bortoleto Audi 1 kör h. 17. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1 kör h. 18. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 2 kör h. 19. Carlos Sainz Williams-Mercedes 2 kör h. 20. Rafael Camara Haas-Ferrari 2 kör h. FELADTÁK megtett körök Lance Stroll Aston Martin-Honda 30 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 0

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE 1. Norris McLaren-Mercedes 2. Antonelli Mercedes 3. Lawson Racing Bulls-Ford 4. Hülkenberg Audi 5. Hadjar Red Bull-Ford 6. Bearman Haas-Ferrari 7. Russell* Mercedes 8. Alonso Aston Martin-Honda 9. Albon Williams-Mercedes 10. Piastri McLaren-Mercedes 11. Camara Haas-Ferrari 12. Sainz Williams-Mercedes 13. Colapinto Alpine-Mercedes 14. Leclerc** Ferrari 15. Gasly Alpine-Mercedes 16. Stroll Aston Martin-Honda 17. Bottas Cadillac-Ferrari 18. Lindblad** Racing Bulls-Ford 19. Bortoleto** Audi 20. Hamilton*** Ferrari 21. Verstappen*** Red Bull-Ford 22. Pérez*** Cadillac-Ferrari *: 5 rajthelyes büntetés motorkomponens-csere miatt.

**: 10 rajthelyes büntetés motorkomponens-cserék miatt.

***: mezőny végéről indul motorkomponens-cserék miatt.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli* 390 2. Max Verstappen 279 3. George Russell 262 4. Lewis Hamilton 261 5. Charles Leclerc 251 6. Lando Norris 246 7. Oscar Piastri 152 8. Isack Hadjar 122 9. Liam Lawson 87 10. Pierre Gasly 42 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 23 14. Nico Hülkenberg 14 15. Gabriel Bortoleto 14 16. Esteban Ocon 7 17. Fernando Alonso 7 18. Carlos Sainz 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1 21. Rjó Hirakava 1 *: már bajnok.