Norris-uralom és kettős Red Bull-dobogó Brazíliában; a Mercedes konstruktőri bajnok!
Lando Norris várhatta az élről a piros lámpák kialvását az interlagosi verseny előtt, miután megszerezte a pole pozíciót az esőverte, hosszúra nyúló időmérőn. A McLaren versenyzője vasárnap is esős versenyben reménykedett, és erre minden oka megvolt: Sao Paulóban a kvalifikáció után szinte folyamatosan esett, igaz, az előző napi heves esőzést szitálás váltotta. A rajthoz közeledve nőtt az eső intenzitása, és bár a start előtt elállt, a futam idejére további csapadékot jósoltak. Emellett jelentősen lehűlt a levegő is vasárnapra.
Norris mellől a friss világbajnok, Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhatott el, a második sorból meglepetésre Liam Lawson és Nico Hülkenberg rajtolhatott, míg a harmadikból Isack Hadjar és Oliver Bearman vághatott neki a 71 körös versenynek. A rajtbüntetések kiosztása után George Russell a hetedik, Charles Leclerc a tizennegyedik, Arvid Lindblad a tizennyolcadik, a 400. nagydíját teljesítő Lewis Hamilton a huszadik, míg Max Verstappen a huszonegyedik rajtkockába szorult vissza. A sort az ugyancsak hátrasorolt Sergio Pérez zárta.
Két hazai pilóta is volt a mezőny soraiban: az első Formula–1-es versenyére készülő Rafael Camara a Q2-es autótörése után a tizenegyedik, míg a 10 rajthelyes büntetést összeszedő, a Q1-ben a falat is eltaláló Gabriel Bortoleto a tizenkilencedik pozícióból indult.
Fontos futam előtt állt a Mercedes: a német csapat abban a tudatban készült a rajtra, hogy ha legalább három ponttal többet gyűjt a Ferrarinál, akkor megszerzi fennállása kilencedik konstruktőri címét. A csapat 2021 után kívánt visszatérni a csúcsra.
Már a rajtrácsra vezető körök sem teltek zökkenőmentesen: Antonelli megpördült, kicsúszott a fűre, de szerencsére megúszta az esetet. Gond adódott a Cadillacnél is: nem tudta leszedni Valtteri Bottas kerekét, és nem sokkal a rajt előtt visszatolta az autóját a bokszutcába. A finn pilóta nem is tudott elrajtolni.
Ami a gumistratégiát illeti, valamennyi versenyző köztes esőgumin vágott neki a versenynek.
Norris már a rajtnál elveszítette az első helyet Antonellivel szemben, ráadásul Lawson is elment mellette, így a harmadik helyre szorult vissza. Az első ötöst Hadjar és Russell egészítette ki, majd Hülkenberg, Albon, Piastri, a briliáns rajtot produkáló Hamilton, valamint Bearman zárta az első tízest. Verstappen a tizenegyedik helyre jött fel, miközben Leclerc a tizenötödik pozícióba esett vissza.
A következő körök Verstappenről szóltak: Bearmant, Hamiltont, Piastrit és Albont is megelőzte, miközben Antonelli folyamatosan húzott el Lawson előtt. Az új-zélandi mögött kisebb vonat alakult ki, de a Racing Bulls-pilóta a hatodik körtől kezdve folyamatosan esett hátra: Norris, Hadjar és Russell is elment mellette.
Míg Verstappen folytatta a felzárkózást, a gumikkal küszködő Hamilton elkezdett visszaesni, és a 10. körre egészen a tizenharmadik helyre esett vissza, miután a csapattársa, Leclerc is elment mellette. Russell a 11. körben előzte meg Hadjart, miközben Verstappen Lawsonon hámozta át magát, előbbi a harmadik, utóbbi az ötödik helyre lépett előre.
A mezőnyből elsőként Hamilton jött ki száraz pályára alkalmas gumikért, a 15. körben kapott lágyakat, őt Carlos Sainz Jr. követte, majd a következő körben sorra érkeztek a többiek is. Russell a bokszkijáratnál megpördült, a falat is súrolta, miközben a többiek kénytelenek voltak kerülgetni. A brit a nyolcadik helyre esett vissza, Antonellire pedig Norris kezdett el nyomást helyezni.
Az olasz folyamatosan panaszkodott az autóra, és a huszadik körben váratlanul kicsúszott az egyes kanyarnál. A vezetést Norris ragadta magához, a második helyre szoruló Antonelli a következő körben Hadjarral szemben is pozíciót veszített, majd Verstappen ellen kényszerült védekezni. Az olasz a 24. körben ismét szélesre csúszott az egyes kanyarnál, amit kihasználva a Red Bull hollandja előrelépett a harmadik helyre.
Verstappen ezt követően a csapattársát vette üldözőbe, és a 36. körben utol is érte Hadjart, aki két kör múlva elengedte maga mellett. A négyszeres bajnok hátránya ekkor szűk 9 másodperc volt a vezető Norris mögött, míg hátrébb Hamilton döntött úgy, hogy újra kiáll. A 39. körben lágyról lágyra váltott, és ahogyan visszatért a pályára, Norris kört adott neki. A hétszeres bajnok a 44. körben vette vissza a körhátrányt, és jó tempót diktált, amit látva egyes pilóták követték.
Az élmezőnyből Verstappen állt ki elsőként, az ötödik helyen visszatérve a pályára, míg Hadjar és Antonelli is azt tervezte, hogy az aktuális szettjén teljesíti a fennmaradó távot. Norris a 49. körben jött ki az élről, és a Hadjar, Antonelli, Piastri alkotta trió mögött tért vissza. Utóbbi azonnal elengedte maga mellett a csapattársát, miközben a Red Bull úgy döntött, nem kockáztat Hadjarral, és őt is kihívta friss gumikért. A francia pilóta ezzel Russell mögé a hatodik helyre esett vissza.
A Mercedes a többiek tempóját látva az 54. körben Antonellit is kihívta friss gumikért, igaz, ekkor már szitált az eső. A friss világbajnok a csapattársa mögött tért vissza, de Russell az 54. körben elengedte maga mellett. Antonelli ezt követően Hadjart vette célkeresztbe, míg a Ferrari arra kérte Leclerc-t, hogy engedje el maga mellett Hamiltont, aminek az 59. körben eleget is tett. Az eső közben fokozatosan erősödött, és a 62. körben Russell elsőként jött ki köztes esőgumiért. A brit pilóta példáját a következő egy-két körben valamennyi versenyző követte, igaz, Hamilton még a slick gumikon bemutatott egy megpördülést a csere előtt. A Russellt maga mellett elengedő Antonellit pedig veszélyes kiengedés miatt kezdték vizsgálni – ítélet a leintés után várható.
Norris a hátralévő körökben még tovább növelte előnyét, és végül 15 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Verstappen előtt. A Red Bull kettős dobogóját Hadjar egészítette ki, míg a negyedik-ötödik helyen célba érő Mercedes bebiztosította a konstruktőri címet. Hatodikként Piastri látta meg a Neymar Jr. által lengetett kockás zászlót, utána Leclerc, Lawson, Hamilton és Hülkenberg zárta a pontszerzők sorát. A két hazai pilóta közül Bortoleto a 16., Camara a 20. helyen végzett.
Folytatás két hét múlva a Las Vegas-i Nagydíjjal.
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:35:23.504
|2.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|14.602 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|24.485 mp h.
|4.
|George Russell
|Mercedes
|33.991 mp h.
|5.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|36.017 mp h.
|6.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|56.475 mp h.
|7.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:13.586 p h.
|8.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:15.402 p h.
|9.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1 kör h.
|10.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1 kör h.
|11.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|12.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|13.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|14.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|15.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|16.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|17.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|18.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|19.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|20.
|Rafael Camara
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|30
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|0
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|2.
|Antonelli
|Mercedes
|3.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|4.
|Hülkenberg
|Audi
|5.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|6.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|7.
|Russell*
|Mercedes
|8.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|9.
|Albon
|Williams-Mercedes
|10.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|11.
|Camara
|Haas-Ferrari
|12.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|13.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|14.
|Leclerc**
|Ferrari
|15.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|16.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|17.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|18.
|Lindblad**
|Racing Bulls-Ford
|19.
|Bortoleto**
|Audi
|20.
|Hamilton***
|Ferrari
|21.
|Verstappen***
|Red Bull-Ford
|22.
|Pérez***
|Cadillac-Ferrari
|*: 5 rajthelyes büntetés motorkomponens-csere miatt.
**: 10 rajthelyes büntetés motorkomponens-cserék miatt.
***: mezőny végéről indul motorkomponens-cserék miatt.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|390
|2.
|Max Verstappen
|279
|3.
|George Russell
|262
|4.
|Lewis Hamilton
|261
|5.
|Charles Leclerc
|251
|6.
|Lando Norris
|246
|7.
|Oscar Piastri
|152
|8.
|Isack Hadjar
|122
|9.
|Liam Lawson
|87
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|14
|15.
|Gabriel Bortoleto
|14
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Rjó Hirakava
|1
|*: már bajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes*
|652
|2.
|Ferrari
|512
|3.
|Red Bull-Ford
|415
|4.
|McLaren-Mercedes
|398
|5.
|Racing Bulls-Ford
|112
|6.
|Alpine-Mercedes
|69
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|28
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: már bajnok.
|6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:11.717
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:10.763
|NOVEMBER 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:11.622
|Időmérő
|1. Norris 1:27.470
|NOVEMBER 8., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00