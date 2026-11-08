Norris-uralom és kettős Red Bull-dobogó Brazíliában; a Mercedes konstruktőri bajnok!

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.08. 19:45
Fotó: AFP
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verseny F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
Lando Norris (McLaren) aratott győzelmet a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj változékony időben lezajló versenyén. A brit pilótát Max Verstappen, Isack Hadjar sorrendben a két Red Bull követte, míg a negyedik-ötödik helyen befutó Mercedes bebiztosította a konstruktőri bajnoki címét.

Lando Norris várhatta az élről a piros lámpák kialvását az interlagosi verseny előtt, miután megszerezte a pole pozíciót az esőverte, hosszúra nyúló időmérőn. A McLaren versenyzője vasárnap is esős versenyben reménykedett, és erre minden oka megvolt: Sao Paulóban a kvalifikáció után szinte folyamatosan esett, igaz, az előző napi heves esőzést szitálás váltotta. A rajthoz közeledve nőtt az eső intenzitása, és bár a start előtt elállt, a futam idejére további csapadékot jósoltak. Emellett jelentősen lehűlt a levegő is vasárnapra.

Norris mellől a friss világbajnok, Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhatott el, a második sorból meglepetésre Liam Lawson és Nico Hülkenberg rajtolhatott, míg a harmadikból Isack Hadjar és Oliver Bearman vághatott neki a 71 körös versenynek. A rajtbüntetések kiosztása után George Russell a hetedik, Charles Leclerc a tizennegyedik, Arvid Lindblad a tizennyolcadik, a 400. nagydíját teljesítő Lewis Hamilton a huszadik, míg Max Verstappen a huszonegyedik rajtkockába szorult vissza. A sort az ugyancsak hátrasorolt Sergio Pérez zárta.

Két hazai pilóta is volt a mezőny soraiban: az első Formula–1-es versenyére készülő Rafael Camara a Q2-es autótörése után a tizenegyedik, míg a 10 rajthelyes büntetést összeszedő, a Q1-ben a falat is eltaláló Gabriel Bortoleto a tizenkilencedik pozícióból indult.

Fontos futam előtt állt a Mercedes: a német csapat abban a tudatban készült a rajtra, hogy ha legalább három ponttal többet gyűjt a Ferrarinál, akkor megszerzi fennállása kilencedik konstruktőri címét. A csapat 2021 után kívánt visszatérni a csúcsra.

Már a rajtrácsra vezető körök sem teltek zökkenőmentesen: Antonelli megpördült, kicsúszott a fűre, de szerencsére megúszta az esetet. Gond adódott a Cadillacnél is: nem tudta leszedni Valtteri Bottas kerekét, és nem sokkal a rajt előtt visszatolta az autóját a bokszutcába. A finn pilóta nem is tudott elrajtolni.

Ami a gumistratégiát illeti, valamennyi versenyző köztes esőgumin vágott neki a versenynek.

Norris már a rajtnál elveszítette az első helyet Antonellivel szemben, ráadásul Lawson is elment mellette, így a harmadik helyre szorult vissza. Az első ötöst Hadjar és Russell egészítette ki, majd Hülkenberg, Albon, Piastri, a briliáns rajtot produkáló Hamilton, valamint Bearman zárta az első tízest. Verstappen a tizenegyedik helyre jött fel, miközben Leclerc a tizenötödik pozícióba esett vissza.

A következő körök Verstappenről szóltak: Bearmant, Hamiltont, Piastrit és Albont is megelőzte, miközben Antonelli folyamatosan húzott el Lawson előtt. Az új-zélandi mögött kisebb vonat alakult ki, de a Racing Bulls-pilóta a hatodik körtől kezdve folyamatosan esett hátra: Norris, Hadjar és Russell is elment mellette.

Míg Verstappen folytatta a felzárkózást, a gumikkal küszködő Hamilton elkezdett visszaesni, és a 10. körre egészen a tizenharmadik helyre esett vissza, miután a csapattársa, Leclerc is elment mellette. Russell a 11. körben előzte meg Hadjart, miközben Verstappen Lawsonon hámozta át magát, előbbi a harmadik, utóbbi az ötödik helyre lépett előre.

A mezőnyből elsőként Hamilton jött ki száraz pályára alkalmas gumikért, a 15. körben kapott lágyakat, őt Carlos Sainz Jr. követte, majd a következő körben sorra érkeztek a többiek is. Russell a bokszkijáratnál megpördült, a falat is súrolta, miközben a többiek kénytelenek voltak kerülgetni. A brit a nyolcadik helyre esett vissza, Antonellire pedig Norris kezdett el nyomást helyezni.

Az olasz folyamatosan panaszkodott az autóra, és a huszadik körben váratlanul kicsúszott az egyes kanyarnál. A vezetést Norris ragadta magához, a második helyre szoruló Antonelli a következő körben Hadjarral szemben is pozíciót veszített, majd Verstappen ellen kényszerült védekezni. Az olasz a 24. körben ismét szélesre csúszott az egyes kanyarnál, amit kihasználva a Red Bull hollandja előrelépett a harmadik helyre.

Verstappen ezt követően a csapattársát vette üldözőbe, és a 36. körben utol is érte Hadjart, aki két kör múlva elengedte maga mellett. A négyszeres bajnok hátránya ekkor szűk 9 másodperc volt a vezető Norris mögött, míg hátrébb Hamilton döntött úgy, hogy újra kiáll. A 39. körben lágyról lágyra váltott, és ahogyan visszatért a pályára, Norris kört adott neki. A hétszeres bajnok a 44. körben vette vissza a körhátrányt, és jó tempót diktált, amit látva egyes pilóták követték.

Az élmezőnyből Verstappen állt ki elsőként, az ötödik helyen visszatérve a pályára, míg Hadjar és Antonelli is azt tervezte, hogy az aktuális szettjén teljesíti a fennmaradó távot. Norris a 49. körben jött ki az élről, és a Hadjar, Antonelli, Piastri alkotta trió mögött tért vissza. Utóbbi azonnal elengedte maga mellett a csapattársát, miközben a Red Bull úgy döntött, nem kockáztat Hadjarral, és őt is kihívta friss gumikért. A francia pilóta ezzel Russell mögé a hatodik helyre esett vissza.

A Mercedes a többiek tempóját látva az 54. körben Antonellit is kihívta friss gumikért, igaz, ekkor már szitált az eső. A friss világbajnok a csapattársa mögött tért vissza, de Russell az 54. körben elengedte maga mellett. Antonelli ezt követően Hadjart vette célkeresztbe, míg a Ferrari arra kérte Leclerc-t, hogy engedje el maga mellett Hamiltont, aminek az 59. körben eleget is tett. Az eső közben fokozatosan erősödött, és a 62. körben Russell elsőként jött ki köztes esőgumiért. A brit pilóta példáját a következő egy-két körben valamennyi versenyző követte, igaz, Hamilton még a slick gumikon bemutatott egy megpördülést a csere előtt. A Russellt maga mellett elengedő Antonellit pedig veszélyes kiengedés miatt kezdték vizsgálni – ítélet a leintés után várható.

Norris a hátralévő körökben még tovább növelte előnyét, és végül 15 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Verstappen előtt. A Red Bull kettős dobogóját Hadjar egészítette ki, míg a negyedik-ötödik helyen célba érő Mercedes bebiztosította a konstruktőri címet. Hatodikként Piastri látta meg a Neymar Jr. által lengetett kockás zászlót, utána Leclerc, Lawson, Hamilton és Hülkenberg zárta a pontszerzők sorát. A két hazai pilóta közül Bortoleto a 16., Camara a 20. helyen végzett.

Folytatás két hét múlva a Las Vegas-i Nagydíjjal.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Lando NorrisMcLaren-Mercedes1:35:23.504
2.Max VerstappenRed Bull-Ford14.602 mp h.
3.Isack HadjarRed Bull-Ford24.485 mp h.
4.George RussellMercedes33.991 mp h.
5.Kimi AntonelliMercedes36.017 mp h.
6.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes56.475 mp h.
7.Charles LeclercFerrari1:13.586 p h.
8.Liam LawsonRacing Bulls-Ford1:15.402 p h.
9.Lewis HamiltonFerrari1 kör h.
10.Nico HülkenbergAudi1 kör h.
11.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
12.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
13.Franco ColapintoAlpine-Mercedes1 kör h.
14.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
15.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
16.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
17.Oliver BearmanHaas-Ferrari1 kör h.
18.Sergio PérezCadillac-Ferrari2 kör h.
19.Carlos SainzWilliams-Mercedes2 kör h.
20.Rafael CamaraHaas-Ferrari2 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Lance StrollAston Martin-Honda30
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari0

 

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.NorrisMcLaren-Mercedes
2.AntonelliMercedes
3.LawsonRacing Bulls-Ford
4.HülkenbergAudi
5.HadjarRed Bull-Ford
6.BearmanHaas-Ferrari
7.Russell*Mercedes
8.AlonsoAston Martin-Honda
9.AlbonWilliams-Mercedes
10.PiastriMcLaren-Mercedes
11.CamaraHaas-Ferrari
12.SainzWilliams-Mercedes
13.ColapintoAlpine-Mercedes
14.Leclerc**Ferrari
15.GaslyAlpine-Mercedes
16.StrollAston Martin-Honda
17.BottasCadillac-Ferrari
18.Lindblad**Racing Bulls-Ford
19.Bortoleto**Audi
20.Hamilton***Ferrari
21.Verstappen***Red Bull-Ford
22.Pérez***Cadillac-Ferrari
*: 5 rajthelyes büntetés motorkomponens-csere miatt.
**: 10 rajthelyes büntetés motorkomponens-cserék miatt.
***: mezőny végéről indul motorkomponens-cserék miatt.

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli*390
2. Max Verstappen279
3. George Russell262
4. Lewis Hamilton261
5.Charles Leclerc251
6. Lando Norris246
7. Oscar Piastri152
8. Isack Hadjar122
9. Liam Lawson87
10. Pierre Gasly42
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg14
15. Gabriel Bortoleto14
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
21.Rjó Hirakava1
*: már bajnok.
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes*652
2. Ferrari512
3. Red Bull-Ford415
4. McLaren-Mercedes398
5. Racing Bulls-Ford112
6. Alpine-Mercedes69
7. Haas-Ferrari31
8. Audi28
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0
*: már bajnok.

 

6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:11.717
2. szabadedzés1. Antonelli 1:10.763
NOVEMBER 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Verstappen 1:11.622
Időmérő1. Norris 1:27.470
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A verseny1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 6., 14.00

 

 

verseny F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
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