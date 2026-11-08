Zemplén rali: László Martin az abszolút magyar bajnok, Turán nyerte meg a futamot

László Martin és navigátora, Zsiros Gábor a 11 gyorsasági szakaszból ugyan csak kettőt nyert meg és az összetettben végig legnagyobb riválisa, a kétszeres bajnok Vincze Ferenc mögött autózott, végül a harmadik pozíció elegendő volt számára ahhoz, hogy a pontversenyben minimális előnyét megőrizve diadalmaskodjon. Lászlónak ez pályafutása első abszolút bajnoki címe, Vincze 2019 és 2023 után nyert volna harmadszor. A szerencsi központtal rendezett Zemplén-ralin az egyéves kihagyás után visszatért Turán Frigyes győzött, jobbján a többéves szünet után újra autóba ülő navigátorral, Nyirfás Juliannával.

A másodosztályban, azaz az ORB2-ben már szombaton véget ért a szezonzáró viadal, a bajnoki címet pedig a Szerencsre még a pontverseny harmadik helyezettjeként érkezett Békési Richárd, Bernát Martin kettős kaparintotta meg. A szombati versenynapon egy ijesztő baleset is borzolta a kedélyeket, a harmadik gyorsasági szakaszon ugyanis frontálisan ütközött a Historic kategória két párosa, de minden érintett súlyos sérülés nélkül úszta meg a balszerencsés esetet.

Zemplén rali, Szerencs (11 gyorsasági szakasz, 155.36 km)

1. Turán Frigyes, Nyirfás Julianna (Skoda Fabia RS Rally2) 1:31:53.6 óra

2. Vincze Ferenc, Kocsis György (Skoda Fabia RS Rally2) 4.8 másodperc hátrány

3. László Martin, Zsiros Gábor (Skoda Fabia RS Rally2) 2:48.6 perc h.

Az összetett végeredménye 5 futam után

1. László, Zsiros 162 pont

2. Vincze, Kocsis 161

3. Bodolai László, Deák Attila (Ford Fiesta R5) 124