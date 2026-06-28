Nemzeti Sportrádió

Akropolisz rali: Ogier győzött Görögországban

2026.06.28. 16:50
Sébastien Ogier nyert Görögországban (Fotó: Getty Images)
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rali világbajnokság Sébastien Ogier Akropolisz-rali
A címvédő és kilencszeres világbajnok Sébastien Ogier nyerte meg a vasárnap véget érő Akropolisz ralit, a vb idei nyolcadik futamát Görögországban.

A címvédő Sébastien Ogier nyerte az Akropolisz ralit. A Toyota 42 éves francia versenyzője és navigátora, Vincent Landais végig nagy csatát vívott a Hyundai belga kettősével, a Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe duóval. Utóbbi páros az utolsó előtt gyorsasági szakaszon dupla defektet kapott, Ogier pedig ezt tudta kihasználni, és 58.3 másodperces előnnyel diadalmaskodott.

A sorozat honlapjának beszámolója szerint a harmadik helyen a Toyota japán, ír kettőse, Kacuta Takamoto és Aaron Johnston végzett, ezzel pedig hét pontra megközelítette az összetettben élen álló márkatársakat, a walesi Elfyn Evanst és angol navigátorát, Scott Martint, aki Görögországban csak hetedik lett.

Az összetett harmadik pozíciójába Ogier jött fel. A francia kiválóságnak a mostani volt az idei második, pályafutása 69. futamgyőzelme a rali-vb-n, az Akropolisz ralin 2011 után most másodszor bizonyult a legjobbnak.

AKROPOLISZ RALI, a világbajnokság 8. futama (17 gyorsasági szakasz, 319.37 km)
1. Sébastien Ogier, Vincent Landais (francia, Toyota GR Yaris Rally1) 3:36:40.7 óra
2. Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe (belga, Hyundai i20N Rally1) 58.3 másodperc hátrány
3. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota GR Yaris Rally1) 3:04.8 perc h.
A vb-pontverseny állása 8 futam után (még 6 van hátra): 1. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota GR Yaris Rally1) 158 pont, 2. Kacuta, Johnston 151, 3. Ogier, Landais 125

 

rali világbajnokság Sébastien Ogier Akropolisz-rali
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