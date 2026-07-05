Nemzeti Sportrádió

TCR World Tour: Michelisz hetedikként zárt a második franciaországi versenyen

H. L.H. L.
2026.07.05. 18:38
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Michelisz a hetedik helyen ért célba a második Paul Ricard-i versenyen (Fotó: Facaebook: michelisz.norbert)
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Le Castellet Michelisz Norbert TCR World Tour Hyundai
Teddy Clairet aratott győzelmet a TCR World Tour franciaországi versenyhétvégéjének második futamán. A francia mögött Ma Csing-hua és Santiago Urrutia szelte át a célvonalat, míg Michelisz Norbert hetedik lett.

Manuel Fernandes várhatta az élről a piros lámpák kialvását a második, részben fordított rajtrácsos versenyen a Paul Ricard-pályán. Mellőle Ma Csing-hua rugaszkodhatott el, míg a második soron két hazai versenyző, Teddy Clairet és Aurélien Comte osztozott. A bajnoki összetett négy ponttal vezető Santiago Urrutia az ötödik, míg Thed Björk a hatodik helyet foglalhatta el.

Az összetettben a második és harmadik pozíciót elfoglaló Hyundai-pilóták közül Michelisz Norbert a hetedik, Mikel Azcona a nyolcadik rajtkockából vágott neki a futamnak.

Fernandest Clairet és Ma is lerajtolta, az élre a hazai versenyző állt, mögötte a kínai és Urrutia sorolt be. Utóbbi kettő össze is ért egymással a helyezkedés során, aminek következtében az uruguyai előrébb lépett egy helyet, ám nem tudta sokáig megtartani a második pozíciót, ugyanis Ma a második körben visszaelőzte. Björköt eltalálta Comte, de mindketten folytatni tudták.

Noha Clairet eleinte el tudott lépni az élen, a gumijai teljesen elkoptak, amit kihasználva Ma visszazárkózott rá a hajrában. A francia védekezésre kényszerült, de sikerült az élen maradnia, és karrierje első győzelmét aratta a sorozatban. Ma mindössze két tizeddel szelte át a célvonalat Clairet mögött, míg a harmadik Urrutia lett.

Az első ötöst a verseny hajrájában egymással küzdő Azcona és Björk zárta, majd Yann Ehrlacher, Michelisz, Jenson Brickley, a pole-ból induló Fernandes, valamint Damiano Reduzzi zárta a top 10-et.

Folytatás július 11. és 12. között Portugáliában.

 

Le Castellet Michelisz Norbert TCR World Tour Hyundai
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