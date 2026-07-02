Molnár Martin dobogóra állna a Hungaroringen

Az összetett pontversenyben negyedik helyen álló 17 éves magyar pilóta a mogyoródi Formula–1-es pályán tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, korábban versenykörülmények között még nem volt lehetősége vezetni a Hungaroringen, így bár a hétvégi a hazai viadala lesz, pályaismeretben nincs előnye az ellenfelekkel szemben.

„Ezzel együtt már az év eleje óta nagyon vártam, hogy elérkezzen ez a hétvége, biztos vagyok benne, hogy a magyar szurkolók rengeteg plusz energiát adnak majd” – jelentette ki Molnár Martin, aki elárulta, pontosan ugyanúgy készült Angliában erre a fordulóra is, mint az összes többire.

„Nem érzek nagyobb nyomást, mint máskor, és eddig jól alakult számomra a szezon, úgyhogy a legfontosabb az lesz, hogy az eddig mutatott teljesítményemnek megfelelőt nyújtsak itthon is. Persze, szeretnék nyerni, dobogóra állni, de a legfontosabb mégis az, hogy konstans maradjak. Ami az összetett állását illeti, nem számolgatok, egyelőre csak az aktuális versenyhétvégére figyelek” – összegzett a fiatal versenyző, aki – mint az a sajtótájékoztatón elhangzott – az idén már több alkalommal tesztelt a nemzetközi szövetség (FIA) Formula–3-as versenysorozatában szereplő autóval.

Kiss Pál Tamás, a Molnár Martin pályafutását egyengető MOTAM sportszakmai vezetője elárulta, ők másképpen készültek a hazai hétvégére, mint a többire, ugyanakkor igyekeztek nem kizökkenteni a pilótát a megszokott folyamatokból.

„A háttérben rengeteg munka zajlik egy ilyen magyarországi szereplést megelőzően, de természetesen ezt a versenyző nem így éli meg, és nem is kell így megélnie. Ennek a hétvégének az időbeosztása jóval precízebb lesz, mint a többié, hiszen össze kellett hangolni a csapattal, a mérnökökkel töltött időt, a médiaszerepléseket és a támogatók, valamint a nézők, szurkolók kiszolgálását” – mondta.

Kiss Pál Tamás a jövőről beszélve hozzátette, Molnár számára a következő lépés az FIA F3-as bajnokság kell, hogy legyen, és úgy igyekeznek megtervezni a pályafutását, hogy egyetlen szükséges lépcsőfokot se hagyjanak ki.

„A tavalyi brit Formula–4-es szezonhoz képest Martin már sokkal érettebb, nyugodtabb, jobban kezeli a stresszhelyzeteket, és úgy gondolom, hogy ebben fejlődött a legtöbbet. Itt a Hungaroringen nyilvánvalóan a cél a futamgyőzelem, vagy a dobogós helyezés” – jelentette ki.

Őry Tamás, a MOTAM ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, elsősorban azt szeretné, ha Molnár önbizalommal telve állna rajthoz a Hungaroringen és élvezné, hogy hazai pályán és magyar közönség előtt versenyezhet.

„Egy ilyen pályafutás felépítésének és kialakításának első és legfontosabb lépése, hogy meglegyen a megfelelő családi háttér. Ha ez megvan, akkor a versenyző karrierjének egy bizonyos pontján lép be a menedzsment. Mi építettünk egy olyan rendszert Martin köré, ami a mai kor követelményeinek megfelel, és bár egyfelől már nagyon nehéz bejutni a Formula–1-be, másfelől könnyű, amennyiben az ehhez szükséges munkát minden érintett elvégzi” – mondta.

Hozzátette, Magyarországon nincs megfelelő kulturális háttere a szponzorációnak, s mivel a gyorsasági autósport itthon nem teremt megfelelő versenykörnyezetet, a fiatal pilóták nem tudnak felkészülni a nemzetközi szintre.

„Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a pályafutásuk korai szakaszában ki lehet kerülni külföldre, ahol nagyon kompetitív sorozatokban tudnak folyamatosan fejlődni. Nekünk menedzsmentként ezt kell segítenünk, miközben a sportszakmai, a fizikális és a mentális felkészülést is összehangoljuk” – magyarázta.

Bányai Tamás, Molnár Martin főszponzorának, a One Magyarországnak a vezérigazgatója elmondta, 2024 óta támogatják a versenyzőt, a hazai hétvége pedig a közös útjuk egy fontos állomása.

„Martin példát mutat mások számára, mi pedig az övéhez hasonló történeteket keressük, hiszen a kiválóságra törekvés, az innováció és a folyamatos fejlődés a mi cégünk számára is lényeges jellemzők” – fogalmazott.

A GB3 magyarországi fordulója során szombaton egy, vasárnap pedig két futamot teljesít a mezőny a Hungaroringen, mégpedig az International GT Open hétvégéje során, amelyen túra- és GT-autók, valamint további két formulaautós kategória viadalait is megrendezik.